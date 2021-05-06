Что происходит с нашим телом, пока мы спим

Существует множество причин, по которым сон является самым любимым занятием многих людей. Эта спокойная часть нашего дня имеет жизненно важное значение как для нашего физического, так и для психологического здоровья — это состояние, когда мы можем увидеть сны, расслабиться и восстановить свою энергию.



Довольно часто мы склонны думать о сне как о весьма неактивной и тихой деятельности. Однако после прочтения этой статьи вы увидите, что всё совсем не так. Вы удивитесь, узнав, сколько всего происходит в нашем организме, пока мы спим. Впрочем, беспокоиться не о чем. Все происходящие процессы абсолютно нормальны, они помогают нашему организму функционировать должным образом, когда мы просыпаемся.



Поскольку в долгосрочной перспективе недостаток сна может иметь разрушительные последствия для здоровья человека, важно понять и оценить его важность. В конце концов, треть жизни мы проводим во сне. Поэтому наш сегодняшний пост, рассказывающий о вещах, которые происходят в нашем организме, пока мы спим, поможет вам лучше понять своё тело.



От бруксизма и лунатизма до синдрома «взрывающейся головы» и апноэ, перед вами — 25 вещей, которые происходят с нашим телом во время сна!



25. Температура тела падает

24. Глаза двигаются

23. Тело судорожно подёргивается

22. Мышцы парализованы

21. Кожа самовосстанавливается

20. Мозг забывает ненужную информацию

19. Горло сужается

18. В организме вырабатываются гормоны

17. Иммунная система находится на пике своей активности

16. Человек теряет вес

15. Во рту становится сухо

14. Человек может шлифовать зубы

13. Тело удлиняется

12. Артериальное давление снижается

11. Человек может ходить во сне

10. Человек может сексуально возбудиться

9. Мы видим сны

8. Мозг принимает решения

7. Ох уж этот метеоризм

6. Организм полностью очищается от токсинов

5. Мы просыпаемся, не осознавая этого

4. Во время сна может остановиться дыхание

3. Человек может слышать взрывы

1. Болевой порог повышается