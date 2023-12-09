Самые эффективные средства для уборки

Рассказываем, какие лайфхаки помогут вам провести эффективную уборку. Еще одна важная деталь — средства, которыми вы пользуетесь.







Для некоторых из нас мысль о генеральной уборке кажется пугающей. В основном это происходит потому, что нужно так много убрать, помыть и почистить, что в голове начинает царить хаос. Особенно, если вы не проводите промежуточные уборки, скажем, раз в 5 дней, во время которых вы убираете пыль, протираете поверхности и пол, занимаетесь стиркой белья. Чтобы генеральная уборка прошла без лишних нервов, необходимо разделить ее на несколько этапов, и не приниматься за все сразу.



Подготовительный этап

Уборка поверхностей

Влажная уборка

Для начала займитесь тем, что моется и без ваших усилий: запустите стирку белья, залейте поверхности ванной комнаты моющим средством на час, запустите посудомоечную машину. Это очень удобно, так как к концу уборки все уже будет чистым.Затем приступите к уборке мусора и посуды с различных поверхностей в каждой комнате вашего дома. Уберите также лишние предметы, которые лежат на полу: детские игрушки, пакеты, одежду и прочее. Этот этап важен для того, чтобы вам было удобно почистить и вымыть эти поверхности.Далее, когда все убрано по своим местам, приступайте к очищению. Кухонный гарнитур и холодильную камеру промойте, доставая все полки. То же касается и шкафов на кухне и в спальне: они могут нечасто использоваться, но на них все равно копится пыль. После того, как вы пропылесосили и вымыли пол, приступите к финальному штриху: замене постельного белья.А чтобы процесс был проще, предлагаем использовать современные моющие средства, которые не только сократят время уборки, но и сделают ее более эффективной.К таким относятся: универсальные моющие средства, которые подойдут и для ванной комнаты, и для кухни; дезинфицирующие влажные салфетки, которые борются с пылью лучше мокрой тряпки; салфетки из микрофибры, которые не оставляют разводов и многое другое.