Привет из прошлого: вещи, в которых сегодня сложно опознать современные версии

Простые и обыденные вещи, без которых человек сегодня не представляет комфортной жизни, когда-то выглядели совсем по-другому. С момента создания любое устройство постоянно совершенствовалось, становясь более функциональным и удобным в пользовании. И первоначальный вид многих вещей настолько отличается от их современных версий, что глядя на исторические фото, опознать, что они собой представляют, получается не всегда.
1. Холодильник
Один из первых холодильников Frigidaire, выпущенных компанией General Motors. /Фото: oregonlive.com
Первый холодильник для использования в быту появился в 1915 году в США и был относительно похож на современный. Хотя признать в нем холодильник все-таки сложно, он больше ассоциируется со шкафом для хранения каких-либо вещей. Агрегат стоил около 1000$, и это было безумно дорого, ведь в то время автомобиль Форд можно было купить за двое меньшую сумму. Из-за высокой цены за два года компания Guardian Refrigerator Company смогла продать только 40 штук. В результате фирма обанкротилась и влилась в состав General Motors под названием Frigidaire.
2. Пылесос
Первые пылесосы были таких размеров, что их перевозили от дома к дому с помощью лошадей, а затем автомобилей. /Фото: blogflickr.com
Современный пылесос – небольшое устройство, не занимающее много места и позволяющее за считанные минуты почистить ковер или убрать мусор и пыль с пола. С момента своего создания агрегат значительно эволюционировал, ведь первая вакуумная модель, которую изобрел английский инженер Хьюберт Бут, была таких размеров, что ее перевозила в фургоне пара лошадей. Пылесос работал на бензиновом двигателе и был очень шумным. Естественно, в дом обычных размеров занести его было нельзя, и ковры выносили для чистки на улицу.
Познавательный факт от Novate.ru: Пылесос Бута имел ошеломляющий успех и поначалу пользовался в Лондоне большой популярностью. Однако вскоре главный полицмейстер столицы Альбиона запретил его использовать на улицах города из-за чрезвычайной шумности агрегата. Громкие звуки очень пугали лошадей, и это создавало проблемы для движения.
3. Стиральная машинка
Первая стиральная машинка выглядела как кадка на подставке. /Фото: 4.bp.blogspot.com
Значение автоматических стиральных машин в быту сложно переоценить, ведь они значительно экономят время и силы. Люди постоянно пробовали облегчить процесс стирки, но первую машинку с вращающимся барабаном изобрел и защитил патентом в 1851 году американец Джеймс Кинг. Узнать в ней современный автомат очень тяжело. Внешне она была похожа на кадку, установленную на треноге. Внутрь складывали белье, заливали мыльным раствором и затем начинали стирку, вращая барабан с помощью ручки.
Интересный факт от Novate.ru: С момента создание совершенствование стиральных машинок шло полным ходом. В начале ХХ века только в одних США было около 1400 производителей машинок. И никого из них не волновали вопросы безопасности, главное, чтобы агрегат был способен выполнять свою главную функцию – стирать белье. Этот тренд переломила компания Whirlpool. Фирма начала закрывать детали и приводы защитными накладками, а также совершенствовать конструкцию, чтобы машинка меньше шумела. Кроме того, Whirlpool стала предлагать покупателям возможность выбора цвета агрегата. Начинание подхватили конкуренты, и стиральные машинки начали эволюционировать не только технически, но и эстетически.
4. Газонокосилка
Бензиновая газонокосилка в Ботаническом саду в Миссури, 1918 год. /Фото: outdoorking.com
Поддерживать газон в ухоженном состоянии сегодня совершенно не трудно – производители предлагают массу удобных газонокосилок, в том числе и роботизированных, которые самостоятельно подстригают траву. Изобрел их в 1830 году англичанин Эдвин Бадинг, взяв за основу станок для подстригания ворса ковра. Первые модели были очень тяжелыми и из-за этого неповоротливыми и неудобными в пользовании. Так что скоро для облегчения работы в них запрягли лошадей. Со временем появились модели на паровом двигателе, затем на бензине и электричестве.
5. Компьютерная мышь
Деревянная коробочка всего с одной кнопкой – так выглядел прототип компьютерной мыши. /Фото: thetechfacts.com
Современные компьютерные мышки за счет эргономичной формы удобно ложатся в ладонь, становясь продолжением руки. А вот прототип имел прямоугольную форму и внешне напоминал брусок. Его корпус был вручную изготовлен из дерева, и управление курсором осуществлялось при помощи одной небольшой кнопки. Манипулятор в 1964 году придумал Дуглас Энгельбарт для работы с оконным интерфейсом. Публично он представил его в 1968 году, а в 1970 году запатентовал его как «Индикатор координат Х и Y для дисплейной системы». Изначальное название звучит совершенно неинтересно, а провод, выходящий из коробки, вызывал устойчивые ассоциации с хвостом грызуна. Устройство назвали мышью, и это название сразу прижилось.
6. Жесткий диск
Жесткий диск при погрузке в самолет в 1956 году. /Фото: k33.kn3.net
Современные жесткие диски хранят огромные объемы информации, отличаясь при этом компактными размерами и небольшим весом, примерно 400-700 гр. Сложно представить, но первый жесткий диск имел настолько внушительные габариты, что без автопогрузчика его было сложно транспортировать. Он был презентован миру 4 сентября 1956 года и весил без малого тонну. Если говорить точно, то целых 970 килограмм. За прошедшие годы жесткий диск (HDD) значительно эволюционировал, из шкафа размерами 1,5 м×0,74 м×1,7 м и объемом 5 МБ трансформировавшись в небольшие прямоугольники, способные вместить терабайты информации.
7. Роликовые коньки
Педеспид рекламировался как альтернатива конькам для катания круглый год. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Сегодня коньки на роликах любимое средство развлечения детворы и молодежи. Но до их изобретения уже существовали забавные устройства для катания, которые можно назвать их прототипами. Журнал «Scientic Aмеriсап» в 1870 году опубликовал статью о педеспиде (Pedespeed), изобретенном американцем Томасом Л. Людерсом из Иллинойса. Устройство представляло собой пару колес с приделанными дощечками и креплениями для ног. Дамам, для того, чтобы подолы платьев не испачкались, предлагалось на верхнюю часть устройства надевать специальные наколесники.
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