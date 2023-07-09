Детокс, феминизм и беженцы: Иронично-саркастические иллюстрации о жизни в XXI веке

Визуализируя собственные мысли, Ева Би (Eva Bee) создаёт жизненные иллюстрации, в которых отчётливо проглядывается тонкий юмор, ирония и темы, затрагивающие повседневные и глобальные проблемы современного человека, живущего в непростом XXI веке, где все можно, но почему-то ничего не хочется.
Кто следующий? Автор: Eva Bee.
Телефонная зависимость, необоснованный феминизм, попытка навязать своё мнение и взгляды на жизнь, извечная погоня за мнимыми идеалами, желание казаться лучше, чем ты есть на самом деле, вереница противоречий, постоянный страх не соответствовать нормам, рамкам и критериям, мнимая боязнь быть отвергнутым, выставление чувств напоказ, лицемерие, подлость и множество других далеко не самых приятных мелочей, из которых состоит современное человечество, хорошо подмечено и прекрасно обыграно в работах британской художницы.
Голос вещает. Автор: Eva Bee.
Беженцы. Автор: Eva Bee.
Забота о бездомных животных...? Автор: Eva Bee.
Гори ярким пламенем. Автор: Eva Bee.
Утро современного человека. Автор: Eva Bee.
Пятьдесят оттенков серой массы. Автор: Eva Bee.
Не испытывая страха перед обществом, что в любой момент может воспринять её творчество в штыки, она показывает всю правду жизни, даже не пытаясь сгладить острые углы, что всплывают то на одной, то на другой иллюстрации. Угнетённый парень, словно персонаж старенькой игры из 90-х, скачет по клавишам айфона, стараясь не наткнуться на снующих туда-сюда акул, задумчивая девушка с опечаленным лицом, без особого энтузиазма смотрит на стакан с шипучими таблетками, которые по словам производителя просто обязаны сделать жизнь ярче, а организм чище. Миловидная женщина с приветливой улыбкой, прикармливает бездомных животных, ласково поглаживая их, как бы специально не обращает внимания на то, что за спиной стоит мужчина с огромным молотком.
Продолжительные беседы. Автор: Eva Bee.
Благие намерения. Автор: Eva Bee.
Необитаемый остров. - средство избавления от проблем. Автор: Eva Bee.
Преступление и наказание. Автор: Eva Bee.
Новая жизнь. Автор: Eva Bee.
Скрывая истину. Автор: Eva Bee.
Игра на выживание. Автор: Eva Bee.
Беженцы с детьми на руках ступают на британскую тропу, в надежде на то, что их примут с распростёртой душой, но как же глубоки и беспечны их заблуждения. Азиатские дети, во избежание собственного наказания, без зазрения совести подставляют ближнего своего, стараясь до конца играть в благодетель, успокаивая и уговаривая на плакать, ведь приговор никто не в силах отменить, и выстрел точно придётся в голову. Британец, затыкая уши ядерными ракетами, мысленно проклинает Турцию за то, что она до сих пор существует на карте мира, а молодые люди на разных концах планеты, продолжают играть в любовь, строча сообщения в социальных сетях.
Подруженьки. Автор: Eva Bee.
Зыбкие надежды. Автор: Eva Bee.
Рычаги. Автор: Eva Bee.
Терапия. Автор: Eva Bee.
Тщетные попытки что-либо доказать. Автор: Eva Bee.
Планируя день. Автор: Eva Bee.
Детокс. Автор: Eva Bee.
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