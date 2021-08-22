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Идеи для хранения вещей в вашем доме

Мелких и крупных вещей в каждом доме накапливается со временем огромное количество. Можно устраивать расхламление, избавляясь от ненужного, а потом обнаружить, что это снова вам надо. Эффективнее организовать системы хранения, которые позволят держать под контролем домашний скарб. Мы собрали 9 идей вам в помощь.

1. Крючки


Если вам не хватает мест для хранения, повсюду валяются вещи, то обратите внимание на крючки. Это дешевый и простой способ организовать настенное хранение одежды, посуды и инструментов.
Идеи для хранения вещей в вашем доме

2. Дополнительные выдвижные ящики


Пустое пространство под шкафами не должно простаивать. Закажите под его размер выдвижные ящики, которые можно заполнить большим количеством вещей, которые нужны не каждый день.
Идеи для хранения вещей в вашем доме

3. Прозрачные ящики


Хранить вещи в прозрачных ящиках намного эффективнее. Вы сэкономите массу времени, не тратя его на поиск в емкостях. Учтите, что в таких ящиках надо поддерживать порядок, так как все вещи будут на виду.
Идеи для хранения вещей в вашем доме

4. Разделители в ящиках


Перегородки в больших и маленьких ящиках позволят избежать хаоса, который рано или поздно возникает в неорганизованном месте хранения. Вещи не будут перемешиваться, да и доставать их намного удобнее.
Идеи для хранения вещей в вашем доме

5. Подвесной органайзер с карманами


Подвесной органайзер способен решить проблему хранения в помещении любого назначения.
В ванной комнате в нем можно спрятать средства гигиены, мочалки, шампуни и бальзамы. В спальне храните запасы косметики, щетки для волос, бижутерию и аксессуары. Если повесить органайзер в кабинете или детской комнате, там отлично разместятся провода и кабели для гаджетов.
Идеи для хранения вещей в вашем доме

6. Дополнительные вставные полки


Незадействованное место в шкафах и гардеробных легко организовать с помощью вставных полок. Они функциональны, их легко перемещать или убрать на время при необходимости.
Идеи для хранения вещей в вашем доме

7. Прищепки


С помощью обычных бельевых прищепок вы легко увеличите функциональность вешалок в шкафах и на стенах дома. Шарфы, косынки и палантины будут у вас на виду и под рукой, а такое хранение не позволит им мяться, рваться и образовывать затяжки на ткани.
Идеи для хранения вещей в вашем доме

8. Стойки на колесах


На передвижных вешалках удобно хранить комплекты одежды на неделю, месяц или сезон. Стойку можно подкатить к зеркалу, выбрать наряд и вернуть на место.
Идеи для хранения вещей в вашем доме

9. Настенный органайзер


Часто используемые мелкие вещи, принадлежности для любимого хобби удобно расположить на доске-органайзере с перфорацией.

Идеи для хранения вещей в вашем доме

Способов поддержания порядка в доме можно придумать много. Отберите подходящие именно вам и не страдайте от хаоса неорганизованного пространства.
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