Идеи для хранения вещей в вашем доме

Мелких и крупных вещей в каждом доме накапливается со временем огромное количество. Можно устраивать расхламление, избавляясь от ненужного, а потом обнаружить, что это снова вам надо. Эффективнее организовать системы хранения, которые позволят держать под контролем домашний скарб. Мы собрали 9 идей вам в помощь.



1. Крючки

2. Дополнительные выдвижные ящики

3. Прозрачные ящики

4. Разделители в ящиках

5. Подвесной органайзер с карманами

6. Дополнительные вставные полки

7. Прищепки

8. Стойки на колесах

9. Настенный органайзер

Если вам не хватает мест для хранения, повсюду валяются вещи, то обратите внимание на крючки. Это дешевый и простой способ организовать настенное хранение одежды, посуды и инструментов.Пустое пространство под шкафами не должно простаивать. Закажите под его размер выдвижные ящики, которые можно заполнить большим количеством вещей, которые нужны не каждый день.Хранить вещи в прозрачных ящиках намного эффективнее. Вы сэкономите массу времени, не тратя его на поиск в емкостях. Учтите, что в таких ящиках надо поддерживать порядок, так как все вещи будут на виду.Перегородки в больших и маленьких ящиках позволят избежать хаоса, который рано или поздно возникает в неорганизованном месте хранения. Вещи не будут перемешиваться, да и доставать их намного удобнее.Подвесной органайзер способен решить проблему хранения в помещении любого назначения.В ванной комнате в нем можно спрятать средства гигиены, мочалки, шампуни и бальзамы. В спальне храните запасы косметики, щетки для волос, бижутерию и аксессуары. Если повесить органайзер в кабинете или детской комнате, там отлично разместятся провода и кабели для гаджетов.Незадействованное место в шкафах и гардеробных легко организовать с помощью вставных полок. Они функциональны, их легко перемещать или убрать на время при необходимости.С помощью обычных бельевых прищепок вы легко увеличите функциональность вешалок в шкафах и на стенах дома. Шарфы, косынки и палантины будут у вас на виду и под рукой, а такое хранение не позволит им мяться, рваться и образовывать затяжки на ткани.На передвижных вешалках удобно хранить комплекты одежды на неделю, месяц или сезон. Стойку можно подкатить к зеркалу, выбрать наряд и вернуть на место.Часто используемые мелкие вещи, принадлежности для любимого хобби удобно расположить на доске-органайзере с перфорацией.Способов поддержания порядка в доме можно придумать много. Отберите подходящие именно вам и не страдайте от хаоса неорганизованного пространства.