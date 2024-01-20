Лайфхаки для уборки, о которых вы не догадывались

Делимся неожиданными (но очень действенными) способами быстро и просто навести порядок в доме.







Уборка — необходимый, но весьма трудоемкий и порой длительный процесс, который по нраву далеко не всем. Предлагаем вам несколько хитростей, чтобы упростить приведение дома в порядок и освободить немного времени для более приятных занятий.



Устраняем разводы на раковине

Отбеливаем одежду

Удаляем жирные пятна с ковра

Очищаем текстиль от пыли и шерсти

Собираем разбитое стекло

Избавляемся от бытовых пятен

Чистим микроволновку

Если на металлической кухонной раковине и/или кране постоянно образуются белые разводы от жесткой воды — обильно смочите чистую сухую тряпку в обычном пищевом уксусе и сделайте из нее «компресс»: оберните тряпкой места разводов и оставьте на час. Затем уберите ткань и тщательно смойте уксус с помощью щетки или жесткой губки и теплой воды. После этого на поверхности раковины и крана не останется и следа от белых разводов.К слову, поможет раствор уксуса и от мыльных пятен в душевой кабине — смешайте его со средством для мытья посуды (1:1), нанесите на губку и протрите загрязненные места.Обычная пищевая сода может сыграть роль отбеливателя и пятновыводителя. Просто добавьте чашку соды к стиральному порошку и ваше светлые постельное белье и одежда станут еще ярче и чище.Чтобы удалить жирные пятна с ковра или любых других тканевых поверхностей, смешайте четыре части медицинского спирта с одной частью соли и вотрите смесь в пятно. Дайте высохнуть, а затем уберите остатки соли пылесосом.От пыли, шерсти домашних животных и мелких крошек, въевшихся в домашний текстиль (будь то обивка дивана, тканевый абажур или ковер) поможет простой скотч. Приклейте его к нуждающимся в чистке поверхностям на несколько секунд и быстро удалите — клейкая лента соберет все загрязнения.Если вы разбили тарелку или бокал — не пытайтесь собрать мелкие осколки веником или пылесосом. Первый поможет только с крупными стеклами, а второй рискует сломаться после такой уборки. Лучше воспользуйтесь старым народным средством: возьмите кусочек ржаного хлеба и прижмите его к участку, на котором остались осколки. Хлеб соберет все самые маленькие острые частицы.Разные типы пятен требуют разного подхода. Вот несколько народных методов для удаления самых распространенных бытовых загрязнений.Сок: промокните пятно от сока жидкостью для мытья посуды, растворенной в теплой воде (одна чайная ложка средства на одну чашку воды). Когда пятно уменьшится, прополощите и высушите поверхность.Губная помада: здесь поможет жидкость для снятия лака на основе ацетона. Протрите ей пятно, затем смочите его все тем же раствором средства для мытья посуды, а в конце сполосните водой.Вино: в легких случаях (особенно если пятно свежее) поможет простая теплая вода. Если же вино не смывается — пройдитесь по пятну трехпроцентной перекисью водорода.Поместите равное количество воды и уксуса, а также любой небольшой деревянный предмет (например, зубочистку) в миску, пригодную для использования в микроволновой печи. Установите максимальную мощность микроволновки и поставьте раствор внутрь на 5-10 минут. Затем вытащите миску, подождите еще пару минут и протрите внутреннюю часть печи губкой или бумажным полотенцем. Вы удивитесь, как быстро и просто удастся избавиться от всех загрязнений