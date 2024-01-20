Лайфхаки для уборки, о которых вы не догадывались

Делимся неожиданными (но очень действенными) способами быстро и просто навести порядок в доме.
Уборка — необходимый, но весьма трудоемкий и порой длительный процесс, который по нраву далеко не всем. Предлагаем вам несколько хитростей, чтобы упростить приведение дома в порядок и освободить немного времени для более приятных занятий.
Устраняем разводы на раковине
Если на металлической кухонной раковине и/или кране постоянно образуются белые разводы от жесткой воды — обильно смочите чистую сухую тряпку в обычном пищевом уксусе и сделайте из нее «компресс»: оберните тряпкой места разводов и оставьте на час. Затем уберите ткань и тщательно смойте уксус с помощью щетки или жесткой губки и теплой воды. После этого на поверхности раковины и крана не останется и следа от белых разводов.
К слову, поможет раствор уксуса и от мыльных пятен в душевой кабине — смешайте его со средством для мытья посуды (1:1), нанесите на губку и протрите загрязненные места.
Отбеливаем одежду
Обычная пищевая сода может сыграть роль отбеливателя и пятновыводителя. Просто добавьте чашку соды к стиральному порошку и ваше светлые постельное белье и одежда станут еще ярче и чище.
Удаляем жирные пятна с ковра
Чтобы удалить жирные пятна с ковра или любых других тканевых поверхностей, смешайте четыре части медицинского спирта с одной частью соли и вотрите смесь в пятно. Дайте высохнуть, а затем уберите остатки соли пылесосом.
Очищаем текстиль от пыли и шерсти
От пыли, шерсти домашних животных и мелких крошек, въевшихся в домашний текстиль (будь то обивка дивана, тканевый абажур или ковер) поможет простой скотч. Приклейте его к нуждающимся в чистке поверхностям на несколько секунд и быстро удалите — клейкая лента соберет все загрязнения.
Собираем разбитое стекло
Если вы разбили тарелку или бокал — не пытайтесь собрать мелкие осколки веником или пылесосом. Первый поможет только с крупными стеклами, а второй рискует сломаться после такой уборки. Лучше воспользуйтесь старым народным средством: возьмите кусочек ржаного хлеба и прижмите его к участку, на котором остались осколки. Хлеб соберет все самые маленькие острые частицы.
Избавляемся от бытовых пятен
Разные типы пятен требуют разного подхода. Вот несколько народных методов для удаления самых распространенных бытовых загрязнений.
Сок: промокните пятно от сока жидкостью для мытья посуды, растворенной в теплой воде (одна чайная ложка средства на одну чашку воды). Когда пятно уменьшится, прополощите и высушите поверхность.
Губная помада: здесь поможет жидкость для снятия лака на основе ацетона. Протрите ей пятно, затем смочите его все тем же раствором средства для мытья посуды, а в конце сполосните водой.
Вино: в легких случаях (особенно если пятно свежее) поможет простая теплая вода. Если же вино не смывается — пройдитесь по пятну трехпроцентной перекисью водорода.
Чистим микроволновку
Поместите равное количество воды и уксуса, а также любой небольшой деревянный предмет (например, зубочистку) в миску, пригодную для использования в микроволновой печи. Установите максимальную мощность микроволновки и поставьте раствор внутрь на 5-10 минут. Затем вытащите миску, подождите еще пару минут и протрите внутреннюю часть печи губкой или бумажным полотенцем. Вы удивитесь, как быстро и просто удастся избавиться от всех загрязнений
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