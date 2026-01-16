Что женщины делают не так

Пытаясь привлечь внимание приглянувшегося парня, девушки зачастую добиваются прямо противоположного эффекта. Вот 12 самых распространённых ошибок прекрасного пола:
1) Отправлять свои интимные фотографии
Ему совершенно не требуется видеть вас обнаженной для того, чтобы понять, насколько вы прекрасны. Если мужчина действительно в вас заинтересован, он знает это с самой первой встречи.
2) Слишком сильно наряжаться
Не то чтобы вы должны явиться на свидание непричёсанная и в растянутых трениках, совсем нет. Просто мужчина, испытывающий искренние чувства не расстроится и, уж тем более, не решит порвать отношения, увидев вас в обычных джинсах и кроссовках. Так что совсем не обязательно перекапывать весь свой гардероб в поисках наряда «как у фотомодели». Будьте собой и улыбайтесь чаще.
3) Секс
Интимная близость – это, безусловно, важный компонент отношений, но не единственный. И он уж точно не может являться причиной или стартовой точкой ваших отношений. Если вас интересуют искренние и длительные отношения, вы должны понравиться друг другу еще до секса. Романтические отношения также должны начаться за некоторое время до того, как вы проведете вместе ночь. Ему не нужно дополнительно спрашивать мнение своего пениса, чтобы понять, интересна ему женщина ему или нет.
4) Худеть
Давайте сразу поясним: если девушка решила слегка постройнеть, чтобы стать более здоровой и привлекательной – это одно, а если она худеет, чтобы понравиться какому-то конкретному человеку – это уже совсем другое. Если вы ему интересны, значит – привлекательны, такая, какая есть. Настоящее чувство строится не только на рельефных мышцах и плоском животике: чудесная улыбка, звонкий смех и еще множество различных маленьких «привлекательностей», среди которых кубики пресса стоят далеко не на первом месте.
5) Вызывать ревность
Ему не нужно все время ревновать вас, чтобы испытывать чувства. Если же вы для него привлекательны, только когда недоступны, будьте осторожны: он охладеет вскоре после начала ваших отношений. Как только риск потерять избранницу исчезнет, его азарт тоже угаснет.
6) Секс по телефону/смс
Ваши сексуальные желания не должны быть единственной темой для разговора. Если вы по-настоящему нравитесь друг другу, вы найдете, о чем поговорить, помимо сексуальных фантазий. Кино, музыка, книги, ваши увлечения – все это можно обсудить. А секс оставьте для спальни.
7) Баловать его
Если вам необходимо дарить ему подарки или еще каким-либо способом «покупать» его внимание, задумайтесь, нужны ли вам такие отношения. Ведь в паре люди должны быть привлекательны друг для друга сами по себе, без дополнительных «бонусов». Да, он может быть не богат, и вы даже можете делить чек в ресторане пополам. Но если он заинтересован лишь в материальной выгоде от ваших отношений, разве может это называться чувством?
8) Заваливать его сообщениями и звонками
Если мужчина влюблен в женщину или просто испытывает к ней симпатию, он найдет время позвонить или написать. Не нужно писать ему тысячи смс и высылать гигабайты фотографий в Инстаграме. Поверьте: если вы ему нужны – он о вас помнит и позвонит, а если нет — то и бесчисленные напоминания о себе не помогут.
9) Врать
В особенности это касается стандартной информации, о которой люди узнают во время первых встреч: ваши увлечения, семья и прочие неотъемлемые части вашей жизни и личности – все это должно быть чистой правдой. Ведь если вам приходиться притворяться кем-то другим, чтобы нравиться мужчине, вероятно, ему и нужен кто-то другой.
10) Хвастовство и бахвальство
Конечно, не нужно умалчивать о своих достижениях, но говорить о них весь вечер в ожидании оваций – не лучшая идея. Не говоря уже о ваших достижениях на любовном фронте: рассказы об очередном пылком поклоннике лучше оставить для подруги. Еще одна дурная мысль – начать критиковать внешность окружающих женщин, пытаясь выделиться на их фоне. Если мужчина вами увлечен, он и так кроме вас никого не замечает – не отвлекайте его и не выставляйте себя полной идиоткой.
11) Быть слишком эксцентричной и экстравагантной
Совсем не обязательно напиваться и лезть на стол с криками «сейчас я вам покажу, как надо танцевать!». После такого он, конечно, вас не забудет, но увидеться еще раз вряд ли захочет.
12) Менять себя
Хотя бы потому, что именно такая, какая вы есть – вы уже кому-то очень нужны. Не надо гнаться за модой или его представлениями о красоте. Будьте собой и помните – вы уже прекрасны.
