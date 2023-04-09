Почему за границей не пользуются зелёнкой?

Зелёнку нередко заменяют йодом, допуская этим непоправимую ошибку. В результате на месте ран появляются шрамы. Действительно ли зелёнка до сих пор остаётся незаменимым антисептиком, и почему в аптеках на Западе не продаются бутылочки с тёмно-зелёной жидкостью?
Антисептик или краситель?
В середине XIX века в Англии отчаянно искали средство, способное бороться с малярией. Молодой учёный Вильям Перкин для своих экспериментов использовал каменноугольную смолу. Химик дистиллировал и возгонял вещество, травил кислотами. В результате Перкину удалось получить жидкость лилового цвета, которую он назвал мовеином. Лекарственные свойства у вещества были слабые. Вместо этого мовеин отлично красил органику.
Перкин сконцентрировался на опытах с мовеином и через несколько месяцев получил анилиновые красители разных цветов. Жёлтые, чёрные, синие, малиновые — они намертво въедались в материалы. Так началась эра стойких синтетических красителей. Было среди них и вещество зелёного цвета.
Новые растворы отлично красили органику, поэтому в медицине с их помощью маркировали микроорганизмы. Позже выяснилось, что анилиновые составы также приводили к смерти бактерий. Лучшие антисептические свойства показал краситель зелёного цвета.
Йод вместо зелёнки
Если заменить зелёнку йодом, можно получить ожог тканей и некрасивый шрам. Йод никогда не наносят на открытые повреждения. Замазывается только кожа вокруг. Дело в том, что йод, имея спиртовую основу, сильно сушит ткани. Нанесение раствора на открытую рану наносит дополнительный ущерб. В результате на месте повреждения появляется шрам.
Зелёнка не содержит спирта. Наносить «Бриллиантовую зелень» можно прямо на открытую рану. Раствор обладает интересным свойством: антисептическое действие сохраняется до тех пор, пока рана окрашена в зелёный цвет. Спиртовые обеззараживающие составы теряют это качество сразу же после выветривания спирта.
С открыванием банки с зелёнкой необходимо быть аккуратнее. В первую очередь раствор — сильный краситель.
Нужна ли зелёнка?
«Бриллиантовую зелень» действительно не используют на Западе. Причин несколько. Во-первых, лекарство оставляет на коже яркие следы. Американские и европейские аналоги давно не имеют цвета. Во-вторых, у лекарственного средства тетраэтил-4,4-диаминотрифенилметана оксалат (или «Бриллиантовая зелень») нет достаточной клинической базы. То есть исследованиями раствора никто никогда всерьёз не занимался. Всё, что есть сегодня, — практическая база, составленная на основе реального использования лекарства.
На распространение зелёнки за рубежом сказалось и внедрение антибиотиков. В СССР антибиотики значительно позже попали в аптеки. В Европе и США препараты, которые полностью убивали микрофлору, выиграли конкуренцию у антисептиков местного действия. К тому моменту, как антибиотики начали массово производиться в СССР, зелёнка уже была в каждой советской аптечке.
Для того, чтобы запустить зелёнку на западные рынки, потребуется провести детальное исследование вещества. Клинических данных о действии препарата крайне мало, поэтому точно установить, например, токсичность препарата, невозможно. Проводить масштабное исследование, когда фармацевтический рынок меняется с невероятной скоростью — невыгодная затея.
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