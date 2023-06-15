Случаи, когда папарацци заходили слишком далеко

В 1950-ых и 1960-ых годах папарацци были излюбленной группой фотографов в Голливуде. Такие звёзды, как Фрэнк Синатра (Frank Sinatra), заранее сообщали им о том, где они появятся и были счастливы попозировать для фотографов, прежде чем отправиться по своим делам. В те времена не было случаев погони за автомобилями знаменитостей на шоссе на большой скорости или преследования. На сегодняшний день это понятие взаимовыгодного сотрудничества полностью исчезло.



В то время как знаменитости знают, что одержимость публики является платой за славу, за последние два десятилетия в Голливуде наблюдается растущая неприязнь к тактикам, применяемым фотографами для того, чтобы сделать денежный снимок, и случаи ужасного поведения папарацци становятся всё более частыми. Существует просто огромный спрос на фотографии знаменитостей, занимающихся самыми обыденными вещами, такими как прогулка за покупками. Такие фотографии становятся средством очень быстрого и значительного обогащения папарацци. Учитывая тот факт, что такие фотографии могут стоить по несколько сотен тысяч долларов, совсем не удивительно, что фотографы не остановятся ни перед чем, чтобы их сделать. Начиная с незаконного проникновения во владения знаменитостей до опасных посягательств и даже смерти, мы представляем вашему вниманию десять случаев, когда папарацци переступали черту.



Тори Спеллинг (Tori Spelling) – 2011 год

Николь Кидман (Nicole Kidman) – 2013 год

Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds) – 2015 год

Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) – 2005 год

Линдси Лохан (Lindsay Lohan) – 2005 год

Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) – 1998 год

Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) – 1999 год

Шон Пенн (Sean Penn) – 1986 год

Джастин Бибер (Justin Bieber) – 2013 год

Принцесса Диана – 1997 год