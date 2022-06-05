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10 невероятно практичных и полезных идей применения скотча


Находим новые применения скотчу.

Находим новые применения скотчу.

В каждом доме есть скотч, а даже ели нет, то достать этот материал совсем не сложно. При помощи скотча можно ремонтировать и делать самые разные вещи, однако в новом обзоре были собраны применения, догадаться до которых самостоятельно может быть очень непросто. Именно поэтому автор решил помочь всем остальным сделать их жизнь еще легче, собрав самые полезные решения в одном видео.

Большинству вещей, можно найти куда больше способов применения, чем может показаться на первый взгляд. Примерно так дела обстоят с такой, казалось бы, тривиальной вещью как скотч. Итак, смотрим новое видео и набираемся хозяйской мудрости.

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10 невероятно практичных и полезных идей применения скотча

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10 невероятно практичных и полезных идей применения скотчаПодписаться на мой Instagram
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