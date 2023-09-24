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Простой способ укоренения роз в песке

Самый простой способ укоренения роз — в песке. Это идеальная среда, в которой розы укореняются легче всего! Проверьте сами.

Простой способ укоренения роз в песке

Нарежьте черенки роз осенью. Длина черенка — около 15 см. На розе должно быть минимум 3 почки. Нижний срез сделайте косым.

Простой способ укоренения роз в песке

Расставьте черенки роз в песок.

Простой способ укоренения роз в песке

Обильно увлажните. Поставьте розы в место с рассеянным светом. Поливайте по мере просыхания песка (нечасто).

Простой способ укоренения роз в песке

Через месяц (приблизительно) розы начнут укореняться! И тогда можно будет пересадить их в индивидуальные горшки или высадить на постоянное место.

Простой способ укоренения роз в песке


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укоренениеРозы

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