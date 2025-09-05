Не воины, а мулы: в чем заключался секрет выносливости римских легионеров

Даже Гай Юлий Цезарь считал римских легионеров куда менее хорошими воинами, чем представителей варварского ополчения из галльских племен. Однако, даже несмотря на тяжелейшие поражения в ходе войн, римские легионы систематически одерживали победы что на «дикими» варварскими народами, что над такими же цивилизованными соседями в лице Карфагенян и Греков.
Судя по имеющимся источникам, древние римляне полностью разделяли современный принцип о том, что солдата нужно занять чем-нибудь полезным, а не то он обязательной займет тебя. В армии вместо слово «занять» используется другое, народное, куда более правдивое и прямое. Но общий смысл должен быть понятен. Об этом, в частности, писал Публий Флавий Вегеций Ренат – военный теоретик и историк римской эпохи. По его мнению, легионер должен быть постоянно занят чем-то полезным. Не только для того, чтобы у него в голове не появлялось ненужных фантазий, но еще и для того, чтобы он тренировал выносливость.
Как это ни странно, но одно из важнейших мест в подготовке римских легионеров занимал марш. Даже если прямо сейчас легион никуда не двигался, легионеров все равно гоняли строем на марши с завидным постоянством. Считалось, что легионеры-новички должны за 5 часов преодолевать дистанцию в 20 римских миль: 1 римская миля – 1 481 метров. Ветераны легиона должны были совершать за эти же 5 часов переходы на 24 мили. Таким образом маршевая подготовка составляла 29.
При этом важно понимать, что марши легионерами осуществлялись не в тунике на голые трусы. Часть снаряжения легиона перевозилось в обозе на мулах и ослах. Однако, количество тягловой скотины рассчитывалось из принципа 1 животное на 10 легионеров. Другими словами, значительную часть снаряжения легионеры все-таки тащили на себе. Для молодых и ветеранов в римской армии действовали разные нормативы по переноске вещей. Новобранцы должны были тягать на себе 60 фунтов нагрузки или 20 кг. Для «дедушек» легиона нагрузка незамысловатым образом увеличивалась в два раза до 120 фунтов или 40 кг, соответственно. Постоянные марши с такой нагрузкой уже само по себе способствовали увеличению выносливости, а вместе с тем к серьезным проблемам с коленями. К 35-40 годам большинство легионеров серьезно подрывало здоровье и должно было к этому моменту уже оказываться на заслуженной пенсии. Ну, или в братской могиле.
«Приятным» дополнением к маршу в жизни любого легионера служили строительные работы. И речь в данном случае идет не о тех моментах, когда легионы привлекались к строительным работам в городах или к прокладке римских дорог. Хуже всего приходилось тем легионам, которые маршировали в «Terra Incognita». В их случае любая остановка начиналась не с желанного привала, а со срочных строительных работ. В кратчайшие сроки легионеры ставили укрепленный лагерь, который в дальнейшем, спустя дни и недели превращался в форт. В дальнейшем укрепление использовалось всеми, кто шел по следам первопроходцев. Нужно ли говорить, что подобные тяготы и невзгоды самым жестоким образом отсеивали слабых и самым серьезным образом закаляли людей, оставшихся в строю.
