Кровавые миллионы: сколько зарабатывают самые крутые бойцы ММА

Бои в клетке — занятие прибыльное. Особенно, если речь идет о турнирах UFC, каждый из которых собирает перед экранами миллионы зрителей. В турнирах участвуют высококвалифицированные бойцы, потом и кровью зарабатывающие свой высокий статус. Постоянный травмы, риск, сравнимый с участием в боевых действиях — но и награда, способная соблазнить кого угодно.
Брок Леснар
Состояние: $ 16 млн
Брок Леснар был, пожалуй, одним из самых крутых спортсменов высокого уровня, когда-либо выступавших в Октагоне UFC. Леснар — бывший чемпион WWE, который перешел к смешанным единоборствам в 2007 году. Мастерство Брока на поле боя уступает лишь филигранной деятельности его менеджеров, сколотивших целое состояние.
Вандерлей Силва
Состояние: $ 16 млн
Силва — настоящий ветеран клетки, за плечами которого более пятидесяти боев. Значительная часть карьеры этого незаурядного бойца развивалась в японском Pride: здесь Силва оставался крупнейшей звездой вплоть до возвращение под крыло UFC, состоявшееся в 2007 году.
Рэнди Кутюр
Состояние: $ 17 млн
Один из немногих бойцов, сумевших удержать титулы чемпиона сразу в нескольких весовых категориях. Рэнди всегда пользовался любовью зрителей: мощный, целеустремленный — настоящий зверь. На вершине карьеры Рэнди Кутюр решил попробовать себя в кинематографе: он появился во всех трех частях «Неудержимых» и, в целом, был принят критиками довольно тепло.
Андерсон Сильва
Состояние: $ 18 млн
Легендарный Сильва считается чуть ли не лучшим бойцом за всю историю Октагона. На территорию UFC бразилец ворвался в 2006 году, вырвал зубами титул у действующего чемпиона Рича Франклина и защитил его в десяти последующих поединках.
Би Джей Пенн
Состояние: $ 22 млн
Би Джей ‘The Prodigy’ Пенн навсегда останется на стене славы UFC. Каждая схватка этого гиганта — произведение искусства, достойное самых высоких наград. Би Джей долгое время удерживал титул чемпиона UFC в нескольких весовых категориях, а затем переключился на более прибыльный бизнес. Его деловая хватка позволила в короткие сроки построить настоящую финансовую империю с годовым оборотом в 22 миллиона долларов.
Жорж Сен-Пьер
Состояние: $ 22 млн
Жорж Сен-Пьер стал первым человеком, который просто сдал свой чемпионский пояс UFC. С 2005 по 2013 год этот парень оставался повелителем клетки, а затем спокойно ушел на пенсию — непобежденным. Своему огромному состоянию Сен-Пьер обязан спортивным спонсором: за свою карьеру боец успел побывать амбассадором таких крупных брендов как Hayabusa, Affliction, Under Armour и Gatorade.
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