Кровавые миллионы: сколько зарабатывают самые крутые бойцы ММА

Бои в клетке — занятие прибыльное. Особенно, если речь идет о турнирах UFC, каждый из которых собирает перед экранами миллионы зрителей. В турнирах участвуют высококвалифицированные бойцы, потом и кровью зарабатывающие свой высокий статус. Постоянный травмы, риск, сравнимый с участием в боевых действиях — но и награда, способная соблазнить кого угодно.

Брок Леснар

Вандерлей Силва

Рэнди Кутюр

Андерсон Сильва

Би Джей Пенн

Жорж Сен-Пьер