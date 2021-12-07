Как подтянуть живот в домашних условиях: пятерка простых упражнений

После 30 лет мышцы уже не такие мобильные, как в юности, – этот факт не изменить. Даже обладательницы очень стройных фигур жалуются на дряблость внизу живота. Но эта проблема легко решаема при помощи статических упражнений из йоги. Если не лениться и уделять этому комплексу необходимые 5-10 минут в день, то самые открытые и модные модели бикини очень скоро покажутся наиболее подходящими для похода на пляж.









В качестве вступления необходимо прояснить вопрос с питанием при комплексах тренировок, направленных на избавление от жировых отложений в проблемных зонах. Не следует плотно питаться в течение часа перед выполнением упражнений. А вот после выполнения их желательно вообще воздержаться от пищи. Организму ничего не останется кроме того, как восполнить потраченную на частично силовые асаны энергию переработкой жировых отложений проблемных зон в мышечную массу. Это естественный закон природы, на котором и базируются все комплексы для похудения любых физических программ (йога, пилатес, шейпинг и т.п.) Поэтому данный комплекс идеально выполнять незадолго до сна. После практики можно выпить небольшое количество чистой питьевой воды или съесть яблоко.



Собака, смотрящая вниз

Собака, смотрящая вверх

Поза верблюда

Максимально высокий полумост

Боковая планка