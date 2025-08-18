Традиционные чугунные сковороды имеют один недостаток — со временем начинает пригорать пища. Она приобретает темный некрасивый вид, усложняется процесс готовки. Если нагар не очень старый, то можно не только избавиться от неприятных явлений, но и предупредить их появление в дальнейшем.
Что надо иметь
Требуется подготовить моющее средство с ПАВ, губку для мытья посуды бумажные салфетки и постное масло.
Очистка нагара
Тщательно и обильно натрите скороду моющим средством.
Затем ополосните и промойте помойте поверхность сковороды, пользуйтесь губкой и моющим средством. Очистите посуду от грязи со всех сторон.
Под проточной водой ополосните сковородку, надо удалить не только грязь, но и моющую жидкость. Это довольно агрессивный химический состав, при попадании в организм может становиться причиной аллергии или серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Нагрейте сковородку на плите до полного удаления остатков влаги.
Влейте 30—50 мл постного масла и бумажной салфеткой разотрите его по всей внутренней поверхности. Не оставляйте пропусков, с усилием втирайте масло во все микротрещины. Именно в них в первую очередь образуется нагар и прилипает пища.
Если салфетка загрязнилась, то следует повторить операцию. Поступайте так до тех пор, пока нагар не исчезнет. Опять намазывайте постным маслом и протирайте поверхность.
Поставьте сковороду в духовку, включите ее на максимальную температуру нагрева. Оставьте посуду в таком состоянии на 40—50 минут. Не забудьте на полную мощность включить вентилятор вытяжки, в противном случае в помещении появятся непринятые запахи.
За это время постное масло высохнет и тонким идеально гладким слоем покроет дно сковороды.
Проверьте эффект, вы будете приятно удивлены. На сковороде отлично готовится не только стейк, но и овощи, делается зажарка к первым блюдам.
Уход за чугунной сковородой
После каждого приготовления пищи сковороду рекомендуется не только мыть, но и протирать солью.
Ее мелкие частички убирают нагар из всех мелких трещин. Затем поверхность опять следует смазывать постным маслом и высушивать на плите. В духовку ставить уже нет необходимости.
Способ действенен лишь для не очень грязной посуды. Если нагар старый, то для его удаления надо пользоваться иными методами.
