Уход за чугунной сковородой

Традиционные чугунные сковороды имеют один недостаток — со временем начинает пригорать пища. Она приобретает темный некрасивый вид, усложняется процесс готовки. Если нагар не очень старый, то можно не только избавиться от неприятных явлений, но и предупредить их появление в дальнейшем.







Что надо иметь





Требуется подготовить моющее средство с ПАВ, губку для мытья посуды бумажные салфетки и постное масло.

Тщательно и обильно натрите скороду моющим средством.Затем ополосните и промойте помойте поверхность сковороды, пользуйтесь губкой и моющим средством. Очистите посуду от грязи со всех сторон.Под проточной водой ополосните сковородку, надо удалить не только грязь, но и моющую жидкость. Это довольно агрессивный химический состав, при попадании в организм может становиться причиной аллергии или серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта.Нагрейте сковородку на плите до полного удаления остатков влаги.Влейте 30—50 мл постного масла и бумажной салфеткой разотрите его по всей внутренней поверхности. Не оставляйте пропусков, с усилием втирайте масло во все микротрещины. Именно в них в первую очередь образуется нагар и прилипает пища.Если салфетка загрязнилась, то следует повторить операцию. Поступайте так до тех пор, пока нагар не исчезнет. Опять намазывайте постным маслом и протирайте поверхность.Поставьте сковороду в духовку, включите ее на максимальную температуру нагрева. Оставьте посуду в таком состоянии на 40—50 минут. Не забудьте на полную мощность включить вентилятор вытяжки, в противном случае в помещении появятся непринятые запахи.За это время постное масло высохнет и тонким идеально гладким слоем покроет дно сковороды.Готовящаяся пища и свежий жир не будут застаиваться в микротрещинах, интенсивность их пригорания существенно уменьшится.Проверьте эффект, вы будете приятно удивлены. На сковороде отлично готовится не только стейк, но и овощи, делается зажарка к первым блюдам.После каждого приготовления пищи сковороду рекомендуется не только мыть, но и протирать солью.Ее мелкие частички убирают нагар из всех мелких трещин. Затем поверхность опять следует смазывать постным маслом и высушивать на плите. В духовку ставить уже нет необходимости.Способ действенен лишь для не очень грязной посуды. Если нагар старый, то для его удаления надо пользоваться иными методами.