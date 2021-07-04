15 чудесных преображений вещей, которые можно было просто выбросить

Каждого из нас окружают старые вещи. Это и одежда, и предметы мебели, и бытовая техника, которые давно уже стоило выбросить, да все рука не поднималась.

Хочется верить, что сегодняшний материал вдохновит кого-нибудь из домашних умельцев взяться за инструмент, подлатать старые вещи, подкрасить сколы, перетянуть обивку. Результат не заставит себя долго ждать.

1. Кресло

Новый вид потрепанного кресла.

Даже не верится, что это великолепное кресло ранее выглядело так, как на фото слева. Все его деревянные детали были очищены, покрашены и покрыты лаком, а потрепанные сиденье и спинку заменили на новые с текстильной обшивкой.

2. Комод из натурального дерева

Преображение деревянного комода.

Не торопитесь избавляться от старой деревянной мебели. Преобразить ее можно с помощью нового цвета. Именно так произошло с этим комодом.

3. Восстановление авто

Потрясающее восстановление авто.

Эту работу язык не повернется назвать «преображением»! Тут мы видим полное восстановление Ford Mustang и превращение его в настоящую конфетку.

4. Диван

Новая обивка для диванчика.

Новая обивка - и старинный диван вновь готов к использованию. Возможно, такой предмет мебели и не впишется в интерьер квартиры, но точно подойдет для обустройства дачи.

5. Кольцо

Старое погнутое кольцо.

Новая жизнь погнутого и затертого кольца, которому вернули утраченную форму и отполировали.

6. Брендовая сумочка

Реставрация брендовой сумочки.

По информации, услуги по восстановлению брендовых вещей сейчас очень популярны. На фото как раз один из примеров такой работы. Сумочку именитого бренда почистили, покрасили и она снова стала как новенькая.

7. Кресло-качалка

Реставрация кресла-качалки.

Несколько часов кропотливой работы, и старинное кресло-качалка обрело новую жизнь и приличный вид.

8. Бюро

Волшебное преображении старого бюро.

Невероятная работа мастеров позволила не только восстановить, но и улучшить старинное бюро. По нашему мнению, обновленная вещь прекрасно впишется в любой современный интерьер и станет его изюминкой.

9. Старый вентилятор

Новый цвет старого вентилятора.

Капитальный ремонт старого вентилятора вернул его к жизни и превратил в стильную деталь интерьера.

10. Станок

Небольшое обновление станка.

Новый цвет и качественная чистка от ржавчины преобразили сверлильный станок до неузнаваемости. Если в вашей мастерской есть подобные машины, задумайтесь, может вы самостоятельно сможете привести их в порядок?

11. Золотое кольцо

Ремонт золотого кольца.

После того, как с этим кольцом случилась неприятность, оно попало в руки мастеру своего дела и в конечном итоге стало еще красивее, чем было раньше.

12. Деревянные шезлонги

Уличные стулья и шезлонги.

Деревянная мебель, которая используется на улице и подвергается воздействию солнца и влаги, довольно быстро теряет свою привлекательность. Освежить шезлонги и стулья из дерева поможет тщательная очистка, обработка морилкой и лакировка. Именно это произошло с мебелью на фото.

13. Королевский стул

Великолепное обновление стула.

Просто новый цвет и контрастная обивка позволили до неузнаваемости преобразить старый стул.

14. Письменный стол

Реставрация письменного стола.

Профессиональная работа мастеров, и потертый письменный стол из натурального дерева вновь выглядит, как в первый день.

15. Почтовый ящик

Яркое преображение почтового ящика.

Яркая покраска, новая фурнитура - старинный почтовый ящик вновь готов к использованию.