Почему «Девушка с жемчужной сережкой» стала одна из самых известных картин в мире

Почему одни картины становятся мировыми шедеврами, вызывая паломничества любителей искусства, а другие, не уступающие им в мастерстве, остаются в тени? Художественная галерея Гааги «Маурицхёйс» провела собственное исследование. Изучив «Девушку с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, ученые пришли к ряду любопытных выводов.
Инновационное исследование
Совсем недавно художественная галерея Гааги «Маурицхейс» изучила самые известные картины, находящиеся в своей коллекции, с точки зрения неврологии. Для междисциплинарного исследования были избраны знакомые всем полотна: «Девушка с жемчужной сережкой» и «Вид Делфта» Яна Вермеера, «Автопортрет» Рембрандта 1669 года, «Урок анатомии» кисти того же художника и «Скрипач» Вана Хонтхрста.
Руководство галереи поручило проведение исследования одной из ведущих независимых организаций, работающих в области изучения человеческой нервной системы. Главным принципом работы была научная обоснованность и достоверность каждого вывода. Среди участников эксперимента были выдающиеся специалисты: профессор Виктор Ламме, доктор Х. Стивен Шолте и Андриес ван дер Лей, все они также преподают в Университете Амстердама. В качестве консультанта выступила Лизелор Тиссен из Лейденского университета и Технического университета Делфта, исследовавшая, как 3D-воспроизведения способны углубить восприятие "Девушки с жемчужной сережкой" и обогатить музейный опыт. Это исследование стало логичным продолжением ее работы.
Ян Вермеер. Вид Делфта. Фрагмент / Фото: ru.wikipedia.org
Исследование состояло из двух этапов. Вначале десять участников, облаченные в электроэнцефалографические аппараты и отслеживающие взгляды устройства, прошли по специально выбранному маршруту в Маурицхейсе, где их ожидала "Девушка" и четыре других шедевра. Затем им предложили рассмотреть репродукции полотен из библиотеки галереи, продолжая отслеживать реакцию их мозга на увиденное. Десять других участников, наоборот, сначала увидели эти воспроизведения, а затем отправились по музею.
На втором этапе 20 респондентов прошли магнитно-резонансное сканирование головного мозга в Университете Амстердама, которое анализировало состояние их мозга во время рассмотрения репродукции все тех же пяти картин из коллекции галереи.
Рембрандт. Урок Анатомия доктора Тульпа. Фрагмент / Фото: ru.wikipedia.org
К каким же выводам пришли исследователи?
Одним из самых главных итогов стал следующий: оказывается, что эмоциональный отклик зрителя в десять раз сильнее, когда он оказывается лицом к лицу с картиной в музее. Исследователи полагают, что это свидетельствует о том, что созерцание произведений искусства вызывает глубокие эмоциональные отклики, на которые значительное влияние оказывают детали окружения — рама, освещение и другие нюансы.
Вера Карассо, директор Ассоциации музеев Нидерландов: «Мы живем в такое время, когда все чаще сталкиваемся с копиями и интерпретациями реальности. Вы можете подумать, что из-за этого настоящее, неподдельное искусство или предметы становятся менее важными, но верно и обратное: настоящее на самом деле становится более важным. Встреча с настоящим произведением искусства гораздо более интенсивна, чем с копией. Как замечательно, что этот эффект теперь научно доказан и его можно наблюдать в деятельности мозга. Результаты этого нового исследования важны и актуальны для всего музейного сектора».
Тайна девушки с жемчужной сережкой
Однако «Девушка с жемчужной сережкой» бесспорно завладела наибольшим вниманием среди всех исследуемых картин, словно магнит, притягивающий взгляды и сердца зрителей. Почему же это произошло?
Ян Вермеер. Девушка с жемчужной сережкой. Фрагмент / Фото: ru.wikipedia.org
Действительно, этот портрет является далеко не единственным портретным образом, созданным Яном Вермеером. Более того, эта девушка не являлась не только членом какой-либо семьи, обладающей политической властью, но, скорее всего, не принадлежала к очень знатной или богатой фамилии.
Все дело в композиции и в выразительных средствах, которые выбрал Ян Вермеер.
Во-первых, художник, который обычно писал женщин, занимающихся своими делами, пишет девушку с жемчужной сережкой таким образом, что кажется, будто бы она повернулась специально для того, чтобы посмотреть нам в глаза. Этот прием всегда притягивал внимание зрителя в связи с человеческой психологией: нам кажется, словно еще немного – и герой картины обратится к нам с каким-то вопросом или важной фразой.
Этим композиционным приемом пользовались самые выдающиеся художники. Среди прочих, например, Амброджо Лоренцетти, который внес небольшие, но значительные изменения в трактовку византийской иконографии Богоматери, кормящей младенца. Малыш смотрит на зрителя через плечо, но прямо в глаза, словно приглашая подойти и узнать что-то, что известно только ему одному.
Амброджо Лоренцетти. Мадонна, кормящая младенца. Фрагмент / Фото: magisteria.ru
Однако Ян Вермеер идет дальше и создает художественный эффект, который исследователи назвали «устойчивая петля внимания». Он делает фокус не только на глазах, но также на губах и большой жемчужине, размывая остальные детали и не прописывая их настолько подробно и ясно. Бросив взгляд на богатое украшение, зритель тут же переводит внимание на лицо, замечая смотрящие прямо на него глаза и выразительный рот, а затем вновь возвращаясь к сережке.
Этот удивительный феномен заставляет посетителей задерживаться перед картиной дольше, чем перед любым другим произведением в исследовании Маурицхейса. Лишь «Девушка с жемчужной сережкой» обладает такой уникальной способностью очаровывать и увлекать, уводя в мир загадок и эмоций.
Визуализация эффекта устойчивой петли внимания / Фото: mauritshuis.nl
Ещё одним неожиданным результатов нейрологического исследования, касающегося этой картины, является тот факт, что, когда человек смотрит на изображенную девушку, наиболее стимулируемой частью его мозга является предклинье. Он участвует в самоощущении человека, саморефлексии и эпизодических воспоминаниях. Интересно, что показания по этому исследованию для знаменитого произведения Вермеера оказались значительно более значимыми и высокими по сравнению с четырьмя другими картинами из коллекции галереи, которые были изучены аналогичным образом.
Мартин де Манник, соучредитель и бизнес-разработчик Neurensics: «Это было самое особенное задание для нас за последние годы. Возможность увидеть эффект от знаменитой картины, подобной "Девушка", была уникальным опытом для наших ученых. То, что Девушка особенная, было предсказуемо. Но вопрос «почему» также стал для нас сюрпризом. Обнаруженная устойчивая петля внимания является фактическим объяснением различных мнений людей о том, какого внимания требует от нас эта девушка. Впечатление, которое усиливается, когда работой восхищаются в музее».
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