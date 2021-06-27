Какими будут последствия, если постоянно открывать шаровой кран не до конца

Шаровой кран является одним из наиболее распространённых и востребованных элементов сантехники. К сожалению, многие хозяева даже не догадываются о том, что эксплуатируют данный вид кранов неправильно. Это в свою очередь чревато серьезными последствиями и может добавить в жизнь ненужных проблем в самый неподходящий для этого момент. Посмотрим же, какую «тонкость» использования кранов упускает большинство сограждан.
Особенности конструкции
Краны бывают разные. /Фото: trubamaster.ru.
Прежде всего стоит уяснить для себя, что все сантехнические краны делятся на две большие категории – регулирующие и запирающие. В зависимости от того, какая перед нами конкретно арматура, определяются возможности и запреты по ее использованию. Суть вопроса в том, что в случае с запирающими шаровыми кранами категорически запрещается использовать их в режиме регулирования интенсивности водного потока.
В большинстве случаев не предназначены для регулировки. /Фото: tgorlovka.com.
Если же пренебрегать данным правилом, то кран будет быстро изнашиваться и совсем скоро придет в негодность. В случае с запирающей арматурой, износа фактически не происходит если пользоваться ей правильно. А именно, только полностью открывать или полностью закрывать кран. Немаловажно еще и то, что абсолютное большинство шаровых кранов выпускаемых промышленностью для бытового употребления – запирающие. Обусловлено эти тем, что они (как правило) имеют низкую пропускную способность. Кроме того, запирающая арматура в большинстве случаев проще и дешевле в производстве.
Потому и изнашиваются. /Фото: sanwolf.ru.
Регулировочные шаровые краны нуждаются в установке уплотнительных элементов седельной группы. Это значительно повышает сложность их производства. Более того, в силу уже упомянутой низкой пропускной способности подобной арматуры, использование регулирующих вариантов в большинстве случаев просто не рентабельно и не имеет смысла.
Как выбрать хороший шаровой кран
Чем дешевле - тем хуже. /Фото: balkanplumbing.com.
Для того, чтобы выбрать качественный шаровой кран (не важно запирающий или регулирующий), достаточно следовать простому правилу – чем дешевле, тем хуже. Разница в цене между «средним» и «добротным» краном чаще всего составляет сущие копейки. Лучше всего брать данный вид сантехнической арматуры от немецких и итальянских производителей. К сожалению, китайские краны пока не могут похвастаться отличным уровнем качества и добросовестностью подбора материалов при производстве.
Также, перед покупкой крана следует заранее уточнить тип используемой в вашем доме резьбы на трубах, а также диаметр используемых труб. У металлической сантехники он чаще всего составляет ½, ¾ или ровно 1 дюйм. У пластиковых труб диаметр бывает 16, 20, 26 и 32 мм.
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