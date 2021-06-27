С нами не соскучишься!

7 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Какими будут последствия, если постоянно открывать шаровой кран не до конца


Какими будут последствия, если постоянно открывать шаровой кран не до конца

Шаровой кран является одним из наиболее распространённых и востребованных элементов сантехники. К сожалению, многие хозяева даже не догадываются о том, что эксплуатируют данный вид кранов неправильно. Это в свою очередь чревато серьезными последствиями и может добавить в жизнь ненужных проблем в самый неподходящий для этого момент. Посмотрим же, какую «тонкость» использования кранов упускает большинство сограждан.

Особенности конструкции


Краны бывают разные. /Фото: trubamaster.ru.

Краны бывают разные. /Фото: trubamaster.ru.

 

Прежде всего стоит уяснить для себя, что все сантехнические краны делятся на две большие категории – регулирующие и запирающие. В зависимости от того, какая перед нами конкретно арматура, определяются возможности и запреты по ее использованию. Суть вопроса в том, что в случае с запирающими шаровыми кранами категорически запрещается использовать их в режиме регулирования интенсивности водного потока.
В большинстве случаев не предназначены для регулировки. /Фото: tgorlovka.com.

В большинстве случаев не предназначены для регулировки. /Фото: tgorlovka.com.

 

Если же пренебрегать данным правилом, то кран будет быстро изнашиваться и совсем скоро придет в негодность. В случае с запирающей арматурой, износа фактически не происходит если пользоваться ей правильно. А именно, только полностью открывать или полностью закрывать кран.
Немаловажно еще и то, что абсолютное большинство шаровых кранов выпускаемых промышленностью для бытового употребления – запирающие. Обусловлено эти тем, что они (как правило) имеют низкую пропускную способность. Кроме того, запирающая арматура в большинстве случаев проще и дешевле в производстве.
Потому и изнашиваются. /Фото: sanwolf.ru.

Потому и изнашиваются. /Фото: sanwolf.ru.

 

Регулировочные шаровые краны нуждаются в установке уплотнительных элементов седельной группы. Это значительно повышает сложность их производства. Более того, в силу уже упомянутой низкой пропускной способности подобной арматуры, использование регулирующих вариантов в большинстве случаев просто не рентабельно и не имеет смысла.

Как выбрать хороший шаровой кран


Чем дешевле - тем хуже. /Фото: balkanplumbing.com.

Чем дешевле - тем хуже. /Фото: balkanplumbing.com.

 

Для того, чтобы выбрать качественный шаровой кран (не важно запирающий или регулирующий), достаточно следовать простому правилу – чем дешевле, тем хуже. Разница в цене между «средним» и «добротным» краном чаще всего составляет сущие копейки. Лучше всего брать данный вид сантехнической арматуры от немецких и итальянских производителей. К сожалению, китайские краны пока не могут похвастаться отличным уровнем качества и добросовестностью подбора материалов при производстве.

Также, перед покупкой крана следует заранее уточнить тип используемой в вашем доме резьбы на трубах, а также диаметр используемых труб. У металлической сантехники он чаще всего составляет ½, ¾ или ровно 1 дюйм. У пластиковых труб диаметр бывает 16, 20, 26 и 32 мм.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Какими будут последствия, если постоянно открывать шаровой кран не до конца

И не забудьте:
Какими будут последствия, если постоянно открывать шаровой кран не до концаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх