Свадебные традиции народов России

Московский фотограф-документалист Анна Шустикова стала победительницей конкурса Королевского фотографического общества в категории «Under 30s Gold Award». Её серия фотографий рассказывает о свадебных обрядах народов России, в которых тесно сплелись вековые традиции и современность. Работы Шустиковой можно увидеть на выставке, которая продлится в Альберт-холле в Лондоне до 11 декабря.







Жительницы Республики Марий Эл молятся перед свадьбой.







Этот снимок был сделан в цыганском таборе, где свадьбам придаётся такое же большое значение, как празднованию Рождества или Пасхи. Многие девочки надевают белые платья, подражая невесте.







В соответствии с давней традицией, чтобы забрать невесту из родительского дома, жениху необходимо пройти через обряд выкупа, который состоит из различных заданий и конкурсов.







Во время застолья гости выкрикивают «Горько!», после чего молодожены должны поцеловаться.







Дагестанская свадьба, отмечаемая в соответствии с религиозной традицией, проходит без традиционных танцев, песен и алкогольных напитков. Скромная свадьба также предполагается, если кто-то из близких родственников жениха или невесты недавно умер.







Женщины в традиционной одежде на свадьбе в Республике Марий Эл.







На фото: гости готовятся произносить поздравительные речи.

На свадьбе в Дагестане мужчины и женщины должны сидеть отдельно друг от друга.Цыгане вступают в брак в возрасте 13-14 лет, после чего их жизнь кардинальным образом меняется.Типичная свадьба в российской глубинке.В Республике Марий Эл родственники, соседи и друзья жениха заходят в каждый дом в родной деревне невесты, чтобы спеть и станцевать для хозяев, после чего родственники со стороны невесты проделывают то же самое в деревне жениха.В России запрещена пропаганда однополых отношений, однако, в Москве был официально зарегистрирован брак, пока один из партнёров находился в процессе трансгендерного перехода.Селфи на свадьбе.В крупных городах России вековые свадебные традиции зачастую переплетаются с современными.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)