Инструкция по воспитанию успешных предпринимателей

По просьбе Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) матери известных интернет-предпринимателей рассказали о своих правилах воспитания и вспомнили истории из детства своих сыновей и дочерей. Участницы исследования сошлись во мнении: важно не навязывать детям стереотипов, а предоставлять им свободу выбора — тогда они вырастут успешными людьми. И, если захотят, станут предпринимателями.



Люси Львовна, мать Льва Воложа, руководителя группы коммерческих сервисов «Яндекса»

Татьяна Ивановна, мать Дмитрия Малова, COO «Рамблер»

Александра Соломоновна, мама Алексея Аметова, сооснователя Look At Media

Галина Сартан, мама Анастасии Сартан, СЕО и основателя TrendsBrands и Grintern

Марина Валентиновна, мама Андрея Зайцева-Зотова, сооснователя сервиса Bookmate

Фания Абдулхаевна, мама Камиля Курмакаева, сооснователя Wikimart

Людмила Михайловна, мама Павла Черкашина, партнера венчурного фонда Vestor.IN Partners

Римма Загитовна, мама Айнура Абдулнасырова, основателя LinguaLeo

Наталья Леонидовна, мама Дмитрия Степаненко, основателя Hot WiFi