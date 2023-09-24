Инструкция по воспитанию успешных предпринимателей

По просьбе Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) матери известных интернет-предпринимателей рассказали о своих правилах воспитания и вспомнили истории из детства своих сыновей и дочерей. Участницы исследования сошлись во мнении: важно не навязывать детям стереотипов, а предоставлять им свободу выбора — тогда они вырастут успешными людьми. И, если захотят, станут предпринимателями.
Люси Львовна, мать Льва Воложа, руководителя группы коммерческих сервисов «Яндекса»
Cовет по воспитанию: Есть такая формула: сумма усилий учителя, родителя и ученика есть постоянная величина. Естественно, я стремилась дать своему ребенку лучшее, но я считаю, что за детей не нужно что-то выполнять, они должны справляться со своими делами сами. Также я считаю, что с последствиями поступков дети должны справляться сами. Лева очень сильно хотел собаку, и в 12 лет мы наконец разрешили ему завести питомца. Я сразу объяснила Леве, что ответственность будет лежать на нем, и, действительно, он сам ее кормил, выгуливал, водил к ветеринару, я же просто отказывалась это делать. И не потому что мне было трудно, я хотела, чтобы Лев почувствовал груз ответственности.
А вообще, я считаю, что с детьми надо играть побольше, давить поменьше, а еще лучше родить несколько детей, чтобы не донимать каждого и дать всем возможность спокойно развиваться.
Полезная черта: В детстве Лев был разносторонним ребенком – ходил в самые разные кружки, занимался шахматами, бадминтоном, рисованием, музыкой, английским. Какое-то время он учился в математическом классе, но я не могу сказать, что видела его в будущем связанным с технической или инженерной специальностью, IT, а об интернете в то время никто и не думал.
Мама онлайн: Я активно пользуюсь Facebook, Skype и, конечно, «Яндекс.Такси», который курирует Лев. Сам Лев нам не очень-то рассказывает о работе. Не припомню, чтобы он делился с нами новостями о появлении новых опций в «Яндекс.Такси», которым он занимается.
Татьяна Ивановна, мать Дмитрия Малова, COO «Рамблер»
Совет по воспитанию: Для того чтобы ребенок вырос успешным, его надо баловать вниманием, любовью и игрушками. Когда Митя родился, мы с его отцом были студентами, и все деньги спускали только на сына, и моя сестра возмущалась такому расточительству. У нас было много друзей, все они часто приходили в гости, и получилось, что Дима с детства был окружен незаурядными и умными людьми, думаю, это сыграло свою роль. Я считаю, что ничто так не расширяет кругозор, как путешествия, и мы всегда брали Диму во все поездки, а не оставляли с бабушками. В результате он уже в 10-м классе уехал на полгода на Аляску по школьному обмену.
Полезная черта: Дима был очень сосредоточенным ребенком. Всегда был чем-то занят. Лучшим способом занять его уже в первые годы жизни было дать в руки фломастеры и бумагу. Вместе с бумагой разрисовывалось все вокруг, фломастеры тогда были не водорастворимые, и мы жили в «расписных» стенах, зато ребенок уже с 9-10 месяцев создавал полотна. Потом любовь к рисованию сменилась любовью к чтению: у нас в семье принято много читать. Дима был таким задумчивым, с такой серьезностью возводил сложные фортификации в песочницы, что мальчишки во дворе называли его уважительно «Профессор». Они стучали в дверь и спрашивали меня: «А Профессор выйдет погулять?» Дмитрий учился и в Художественной школе, какое-то время даже хотел стать архитектором. Но потом, в старших классах, пришло увлечение программированием – и именно оно стало его основным занятием в жизни.
Мама онлайн: О жизни Дмитрия я теперь больше узнаю скорее из его публикаций в «ЖЖ», где он рассказывает о путешествиях, пишет репортажи и делится фотографиями. Честно признаюсь: в интернет-технологиях я, наверное, чайник.
Александра Соломоновна, мама Алексея Аметова, сооснователя Look At Media
Совет по воспитанию: «Мы никогда не говорили ребенку «нет», считая, что он должен все попробовать, поэтому, кстати, Леша перепробовал всевозможные кружки. Правда, я не хотела видеть своего сына журналистом и до сих пор переживаю, что он выбрал себе такой путь. Мне казалось, что мужчина должен быть кормильцем в семье, прочно стоять на ногах, и вряд ли столь рискованная и сложная профессия, как журналист, могла бы дать такую возможность.
Сомнений, что наш ребенок должен идти в ногу со временем, у нас не было. Первый компьютер в семье, как я помню, появился, когда Леша был в седьмом классе. Я преподаватель, мой супруг – врач, поэтому новый дорогой компьютер мы себе позволить не могли и решили купить подержанный, по объявлению. Мы наскребли нужную сумму по «десяткам», «пятеркам» и совсем мелочью, разложили деньги в Лешиной комнате на полу – вот так я и запомнила эту картину: он сидит на ковре и пересчитывает купюры и монеты…
Мама онлайн: Теперь благодаря Леше мы все очень активные интернет-пользователи. Даже моя 85-летняя мама. Я зарегистрирована во всех популярных социальных сетях – чтобы знать, чем занимается мой ребенок, на какие конференции ездит, о чем рассказывает, чем живет. Друзья-ровесники, не слишком активные пользователи интернета, часто спрашивают: «Ты что, и в Instagram есть?!», а я отвечаю, что когда сын работает в интернет-сфере, в этом нет ничего удивительного.
Галина Сартан, мама Анастасии Сартан, СЕО и основателя TrendsBrands и Grintern
Совет по воспитанию: Я всегда уделяла много внимания развитию самостоятельности и ответственности у Насти. Поэтому мы всегда считали так: если Настя на что-то решилась, значит она отвечает за свои действия и их последствия. И когда она рассказала мне об открытии собственного дела, я и не думала ее отговаривать. Я ей полностью доверяю. В самый первый ее шоу-рум я часто приходила сама, и до сих пор одеваюсь у Насти.
Когда Настя росла, я работала в компании, связанной с психологическими тренингами. Я увлекалась всеми новыми технологиями, часто брала Настю на выездные конференции и семинары. Не скрою, мне хотелось, чтобы дочь пошла по моим стопам. Настя росла в серьезной атмосфере, вращалась в кругу образованных начитанных взрослых и их детей, сама очень любила читать – особенно книги по искусству из нашей домашней библиотеки.
Полезная черта: Настя всегда знала, что ей нужно, и уже в три года сама решала, что ей делать или надевать. В саду она стала поборником справедливости и всегда отстаивала права одногруппников, то же самое продолжилось в школе.
Еще Настя была выдумщицей – у нас дома была большая библиотека, и каждый вечер мы с дочерью просматривали книги и альбомы, а после я рассказывала сказки про принцесс, но финал Настя всегда придумывала сама, причем концовки каждый раз были разными.
Мама онлайн: Я активный пользователь Facebook и слежу за работой Насти, особенно за проектом Grintern, где Настя в совете директоров. Это сервис для поиска стажеров и стажировок и я сама много раз подбирала себе стажеров с его помощью.
Марина Валентиновна, мама Андрея Зайцева-Зотова, сооснователя сервиса Bookmate
Совет по воспитанию: Мы всегда были уверены, что не нужно планировать будущее ребенка – ничего не нужно решать за человека. Он вырастет и сам выберет, кем хочет быть в жизни. Но, конечно, не могло не сказаться, что Андрей рос в семье физиков и инженеров. Забавно, что его бабушка, будучи инженером-электронщиком, участвовала в создании первой отечественной полупроводниковой вычислительной машины под названием «Весна». А я всю жизнь занималась обработкой данных на ЭВМ, в том числе работая в Институте теоретической и экспериментальной физики (сейчас ИТЭФ входит в НИЦ «Курчатовский институт»).
Полезная черта: Пожалуй, программирование и конструирование сродни друг другу. А конструкторы были у Андрея любимыми игрушками. Конечно, и модели самолетов и кораблей он собирал, но конструктор — это особенная вещь, он дает волю фантазии, поскольку предлагает много разных решений. Но далеко не все, что придет в голову, можно собрать из детского конструктора в реальной жизни. А вот виртуальный мир — другое дело… Можно сказать, что в характере Андрея так и осталось стремление создавать осмысленные конструкции из бессмысленного набора разрозненных элементов. И в какой-то мере это ему удалось реализовать.
Мама онлайн: Я с удовольствием читаю книги через Bookmate и выкладываю свои фильмы на Boldkit, да и фильмы из Андрюшиных путешествий смотрю там же. Весь этот виртуальный мир замечательно дополняет нашу реальность. Ну а мы, как все родители, всегда ждем, когда реальный Андрей появится в Москве и у нас дома, и я готовлю к этому моменту очень реальную шарлотку и его любимые сырники.
Фания Абдулхаевна, мама Камиля Курмакаева, сооснователя Wikimart
Совет по воспитанию: Камиль был самым младшим ребенком в семье, он сильно младше двух своих братьев: одного – на 18 лет, другого – на 15. Поэтому у него всегда был пример правильного поведения – нас самих, родителей и братьев. И мне было очень приятно, когда, приехав погостить домой в первые свои университетские каникулы из Москвы, на вопрос сестры «Почувствовал свободу?» Камиль ответил, что всегда мысленно оценивал свои поступки и поступки окружающих, представляя, как бы их оценили мы, родители.
Полезная черта: Он был очень упорным, сосредоточенным ребенком. Пожалуй, я не так много времени уделяла его воспитанию – мы работали шесть дней в неделю, а единственный выходной приходилось тратить на скопившиеся домашние дела. Но в семье, с отцом и братьями, Камиль не был сам по себе. Возможно, в этой ситуации он и вырос таким ответственным. Он всегда доводил дело до конца. В любой мальчишеской забаве его товарищи могли быстро «остыть» и бросить то или иное занятие, а Камиль продолжал делать что-то один.
Большая часть членов нашей семьи – физики. Я сама физик, как и мой муж, мой брат – биофизик, а сестра – астрофизик. Поэтому ничего удивительного, что у Камиля в школе отлично шли все точные науки и особенно математика, химия и физика. Так что мы долгое время думали, что Камиль пойдет по нашим стопам и тоже станет физиком. Но случилось иначе.
Мама онлайн: Первое время, когда Камиль начал свой проект и рассказывал мне об интернете, я мало что понимала. Я много читала об интернет-технологиях, читала его первые интервью и выписывала непонятные слова, чтобы потом расспросить Камиля об их значении. Он терпеливо все объяснял, так что в следующую нашу беседу я уже ориентировалась лучше. Оказалось, это было сродни понятиям в математике: вводишь понятие, например, переменной, и дальше уже с этим все понятно.
Людмила Михайловна, мама Павла Черкашина, партнера венчурного фонда Vestor.IN Partners
Совет по воспитанию: Ребенок не должен делать то, что не удалось сделать нам самим. Не нужно растить человека, перенося на него свои карьерные амбиции. Это просто нечестно по отношению к ребенку. Я никогда не навязывала сыну своего мнения по поводу его будущего, мне хотелось, чтобы он был самим собой. Чтобы ему легко жилось, нравилось общаться с разными людьми, заниматься любимым делом. Поэтому, например, я не мешала Павлу записываться на всевозможные кружки и секции и, если не понравится, бросать их. Уж лучше человек разочаруется в чем-то в детском или подростковом возрасте, чем когда он уже станет взрослым.
Полезная черта: Думаю, в том, чем сейчас занимается Павел, ему очень помогают его умение общаться и организаторские способности. Например, Паше в детстве пришлось побегать по утрам на молочную кухню на другой конец Москвы – за молоком, кефиром и творогом для своего младшего брата. В детских дворовых забавах именно он обычно брал на себя разделение обязанностей сверстников, подготовку к чему-то важному. Помню, например, сидят ребята во дворе: «А давайте запустим ракету!». Паша говорит: «Так, сегодня вторник – запуск назначаем на субботу. Ты клеишь корпус, а мы строгаем спички на топливо». Ну, я, конечно, услышав этот разговор, уже рассказываю мужу, что в субботу нужно быть начеку. В школе Паша увлекся туризмом – и тоже брал на себя организационные обязанности: рассчитать, сколько продуктов взять в путь, проложить маршрут. В походах он всегда был готов принять решение в неожиданных ситуациях.
Мама онлайн: Я не очень хорошо представляю себе высокие технологии, с которыми работает Павел. Конечно, он делится со мной новостями о своих проектах, но никогда не рассказывает о неприятностях. Ритм жизни молодых людей сегодня так высок, что даже если я и пойму его проблему, смогу предложить какое-то решение – буквально через несколько дней или через неделю Павел просто не поймет, о чем я говорю, ведь он с этой трудностью уже разобрался. Так что и сейчас я не надоедаю сыну советами, для меня по-прежнему самое главное, чтобы он оставался самим собой.
Римма Загитовна, мама Айнура Абдулнасырова, основателя LinguaLeo
Совет по воспитанию: Мне повезло, потому что ко всему тому, чему я хотела научить Айнура, у него у самого была тяга. С детства, конечно, мы воспитывали его: не курить, не пить, не хулиганить, никого не оскорблять, уважать других и любить трудиться. А потом учить чему-то конкретному уже не приходилось.
Полезная черта: Тяга к учебе у него была с детства. Дошкольником я его помню всегда с книгой в руках. Мы едем куда-то на машине – он читает. Садится обедать тоже с книгой. Лидерские качества были как-то сразу видны в нем. Его умение общаться с людьми, способности организовать их работу помогали ему всегда. Например, каждое лето в средней и старшей школе он ездил в пионерлагеря (давали путевки как мальчику с отличной успеваемостью) – всегда он любил организовывать концерты, сам вызывался выступить с гитарой. В классе его любили и ученики, и учителя, он всегда был первым. На первом курсе во ВШЭ он стал старостой, это, конечно, требовало много времени – особенно для первокурсника, которому нужно было освоиться в Москве, успевать в учебе и еще искать работу. Но он справлялся.
Мама онлайн: Я не слишком интересуюсь технологиями, хотя стала активным пользователем планшетов. Правда, осваивать его мне помогает не Айнур, а внук. Внук же учит английский через приложение, придуманное Айнуром, — кормит львенка. Ну, а я подглядываю.
Наталья Леонидовна, мама Дмитрия Степаненко, основателя Hot WiFi
Совет по воспитанию: При воспитании своего ребенка мне были важны следующие моменты: моя специальность (я детский невролог и, надеюсь, разбираюсь в детской психологии), опыт воспитания в моей семье и интуиция. Я всегда хотела, чтобы мой сын вырос самодостаточным, грамотным, культурным человеком. Начала разговаривать с сыном задолго до его рождения, продолжала после его появления на свет и говорю-говорю до сих пор. Стараюсь поддерживать все его начинания, обращать внимания на все его интересы, увлечения, а теперь уже и творческие замыслы и, самое главное, не мешать. Пусть ошибается, падает, упирается в тупик, но затем встает и находит дорогу, приобретает все больший и больший опыт.
Полезная черта: Дима был активным ребенком – ходил в самые разные кружки, находил разные занятия. И я долго переживала: ну как же он выберет дорогу в жизни, куда пойдет? И до тех пор, пока он не отнес документы в МАИ, на специальность «комплексная защита объектов информации» (факультет радиоэлектроники летательных аппаратов), я не знала, кем он будет. Одно я знала точно: у сына организаторский талант, который, как я сейчас понимаю, и помог ему в развитии своей компании.
Когда он закончил вуз, я решила как-то помочь ему с трудоустройством. Но сын меня остановил и сказал: «Мама, я хочу заниматься своим делом». Для меня это, конечно, было неожиданно. Я сама врач, как и бабушка и тетя, кроме отца-энергетика и дедушки-математика, мы все привыкли к стабильной зарплате, и мне казалось, что для Димы будет правильно пойти по понятному пути – устроиться в одну из компаний и получать деньги два раза в месяц – аванс и зарплата, иметь пакет социальных гарантий. С другой стороны, я подумала: по окончании вуза Диме был всего 21 год, и вернуться на проторенную дорожку он всегда сможет. Так что на семейном совете было решено поддержать его во всех начинаниях.
Мама онлайн: Дима делится с нами всеми творческими замыслами, так что я всегда один из первых «тестировщиков» новых идей.
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