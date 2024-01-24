7 самых сексуальных актрис СССР

Елена Кондулайнен долгое время считалась секс-символом в стране, где секса, как заявляли, вовсе и не было. Но красивые женщины в ней были всегда. Предлагаем вспомнить нескольких актрис, будораживших умы и фантазии всей мужской аудитории Страны Советов.







9 апреля 1958 года родилась актриса театра и кино Елена Кондулайнен, которую поклонники иногда называют «русской Марлен Дитрих», благодаря удивительному сходству с этой известной актрисой, отличавшейся особой чувственностью.







Кондулайнен могла бы похвастаться не только званием «Заслуженная артистка РФ».



Она первая из советских актрис примерила на себя неофициальный титул — «секс-символ СССР». Так корреспонденты «Московского комсомольца» объявили ее на одном из конкурсов, организованных газетой. Случилось это после выхода на экраны социально-психологической драмы Хусейна Эркенова «100 дней до приказа». В ней было несколько откровенных, эротических сцен, которые вызвали грандиозный скандал. Титул не смутил актрису. Свою сексуальность она и не пыталась скрывать, тем более что обнаженная натура стала все чаще появляться в советском кино.

Даже во времена тотальной цензуры и идеологически выверенных фильмов существовали актрисы, которых без преувеличения можно было назвать если не секс-символом (как-то не клеится к ним этот иностранный ярлык), то уж соблазнительными точно.



Как ни старались «культуроведы» обойти стороной щекотливую тему сексуальности советских актеров, скрыть ее не всегда удавалось. Примечательно: чтобы войти в число самых желанных женщин страны, советским актрисам совсем необязательно было обнажаться. Очевидно, что секрет их привлекательности был не только в красивом лице и хорошенькой фигурке, но и в особой энергетике, таланте и природном обаянии, которые пробивались даже сквозь ватники и валенки.







Юная Татьяна Самойлова, сыгравшая в картине «Летят журавли», стала настоящей сенсацией Каннского фестиваля в 1958 году. Внимание европейской общественности, знакомство с Пикассо, заманчивые предложения, из которых, впрочем, ничего не вышло… Но еще целый сезон модницы Парижа подкрашивали глаза «а-ля Татьяна».







Романтичная красавица Анастасия Вертинская стала популярна после роли Ассоль в фильме «Алые паруса», а закрепил успех и признание образ Гуттиэре из «Человека-амфибии».







Молоденькая и очаровательная Людмила Гурченко, с неправдоподобно тонкой талией и огромными лукавыми глазами, стала настоящей звездой после фильма «Карнавальная ночь».







После выхода на экраны картины «Кавказская пленница» в СССР не было актрисы популярнее Натальи Варлей. Эта жизнерадостная и энергичная «комсомолка, спортсменка и просто красавица» не оставила равнодушными ни юнцов, ни убеленных сединами старцев.







Светлана Светличная сыграла немало ролей, но самым запоминающимся стал образ роковой соблазнительницы в «Бриллиантовой руке». Светличной удалось с юмором воплотить на экране типаж стильной, современной, сексуально раскрепощенной женщины.







В 1976 году в картине «Табор уходит в небо» темпераментная и яркая Светлана Тома рискнула обнажить грудь и произвела фурор среди мужской аудитории, которая платила ей преданной любовью.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



