Фотограф 2 года снимал ночную жизнь в Австралии: Аборигены, летучие мыши и автомобильные хулиганы

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Многие не раз задумывались над тем, а могут ли чёрно-белые снимки быть ярче цветных, и, сталкиваясь с работами австралийского фотографа Трэнта Парке (Trent Parke)



Многие не раз задумывались над тем, а могут ли чёрно-белые снимки быть ярче цветных, и, сталкиваясь с работами австралийского фотографа(Trent Parke) , тут же находили ответ, что ещё и как могут. И дело вовсе не в отсутствии или присутствии цвета, а в самой атмосфере, которая подобно взрывной волне накрывает с головой, стоит только наткнуться взглядом на старенькие «киношные» снимки, где кипит жизнь и бурлят события.

Серия работ «Жизнь во сне»: Гроза в Сиднее. Австралия, 1998 год. Автор: Trent Parke.

Чумное сборище летучих мышей, Матаранка, 2004 год. Автор: Trent Parke.

После родео, 2004 год. Автор: Trent Parke.

Японские школьники, идущие в Сиднейский оперный театр, Австралия, 2002 год. Автор: Trent Parke.

Прогулка после работы, Австралия, 2001 год. Автор: Trent Parke.

Конкурсанты Trent Parke Beauty Queen сидят на машинах во время парада по главной улице для ежегодного праздника урожая, Австралия, 2003 год. Автор: Trent Parke.

Уличный поцелуй. Автор: Trent Parke.

Плод кенгуру на обочине дороги. Автор: Trent Parke.

Серия работ «Минуты до полуночи». Автор: Trent Parke.

Нимбин, Новый Южный Уэльс, Австралия, 2003 год. Автор: Trent Parke.

Ребёнок в маске скелетона, Австралия, 1998 год. Автор: Trent Parke.

На заднем дворе. Австралия, 2004 год. Автор: Trent Parke.

Мужчина в образе Иисуса, Австралия, 1998 год. Автор: Trent Parke.

Слепая женщина, Австралия, 1999 год. Автор: Trent Parke.