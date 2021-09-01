Кто не мечтает о большом кухонном столе?

Вот только ценники на уже готовые решения для кухни, мягко говоря, удручают. Да, выглядят они красиво и добротно, но дорого.

Если бюджет ограничен, то оптимальным решением будет изготовление кухонного стола самостоятельно — потратиться нужно будет только на материалы.

В сегодняшней статье мы рассмотрим один из вариантов изготовления кухонного стола с керамогранитной столешницей.

Своим личным опытом поделился автор YouTube канала Products Construction — берите на заметку!

Возведение опорных перегородок

Первым делом необходимо будет построить опорные перегородки, на которые будет опираться верхняя часть кухонного стола (столешница).

Количество перегородок и расстояние между ними будет зависеть от многих факторов, в числе которых:

длина кухонной столешницы;

особенности помещения;

геометрическая форма стола — прямая или угловая.

В данном случае мы будем делать угловой кухонный стол, и для удержания столешницы потребуется 4 перегородки.

Дополнительно в углу возводится опорная колонна.

Перегородки можно построить из кирпича или стеновых блоков.

После завершения работ по кладке кирпича, поверхность перегородок необходимо будет выровнять с помощью штукатурного раствора.

Наружная отделка выполняется из широкоформатной керамической плитки. Приклеиваем ее на самый обычный плиточный клей (но желательно не самый дешевый).

Изготовление столешницы

Основание кухонной столешницы можно сделать из бетона. Собираем опалубку нужных размеров, и заливаем бетонной смесью.

Не забываем про армирование!

Готовые элементы крепим к опорным перегородкам с помощью цементно-песчаного раствора.

А для надежности можно добавить в раствор фибру.

В завершении останется только уложить на бетонное основание подготовленные куски керамогранита — с вырезанными отверстиями под мойку и варочную панель.

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками сделать кухонный стол со столешницей из керамогранита, смотрите ниже — в авторском видеоролике.