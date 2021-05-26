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28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

«Золушка», «Марья-искусница», «Дон-Кихот» – сценарии к этим и многим другим добрым фильмам написал великий советский сказочник Евгений Шварц. В его фильмах снимались такие известные актрисы, как Янина Жеймо и Фаина Раневская. Кроме работы в кино он писал театральные пьесы и «отметился в мультипликации». 21 октября 2016 года было его 120-летие.

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

28 открыток с мудрыми мыслями доброго сказочника Евгения Шварца

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