25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа

Наша планета действительно уникальное и удивительное место, потому что настоящие чудеса случаются в любой момент и в любом месте. И все, что надо, — это уметь видеть красоту и сохранить ее в памяти. Например, при помощи фотографии.



Представляем подборку снимков, на которых природа показывает, на что способна.

Причем все фото без ретуши и использования фотошопа.Маленькая птичка очень напоминает по окраске арбуз Надвигающаяся гроза. Внутри гитары.Снег на Алтае. Фото: Olga Skutina.Фото: Ivan Turukhano.Дорога остановила пожар. Фото: Evgeniy Green.Под луной. Фото: Sebastien Lebrigand . Рождение грозы — вид из самолета на высоте 11 тысяч метров. Фото: Santiago Borja.Покрытая водорослями черепаха.Гроза в Новороссийске. Фото: Egor Nikiforov.Сияющая гора. Фото: Jim Pankey.Полет ракеты . Солдаты на утренней зарядке, китайская провинция Хэйлунцзян.След от камня на лобовом стекле автомобиля. Фото: AshlynnMartell / Reddit.Белая граница между Италией и Швейцарией.Айсберг под водой. Огненный водопад на закате.Фото: trasyy.livejournal.Отражение в озере выглядит как портал в другой мир. Фото: Andrey Mikhailov.Японская синхронистка Сахо Харада. Фото: Kurt Arrigo.Фото: Yutaka Kagaya . Фото: Igor Podgorny.Солнечное затмение в заповеднике Каньон-де-Шей, Аризона. Фото: Michael Menefee.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)