Внутри пяти самых роскошных частных самолетов

Когда дело доходит до полета, существует довольно много способов, чтобы осуществить путешествие с максимальным комфортом. Но давайте посмотрим правде в глаза: ничто не сравнится с частным самолетом. Не все могут быть миллиардерами и наслаждаться своим личным лайнером, но все могут помечтать. А с помощью этих фотографий сделать это совсем просто — взгляните на пять высококлассных частных самолетов.
Cessna Citation Longitude
Cessna Citation Longitude может вместить до 12 человек и стоит 26 млн долларов. В салоне много пространства, уютные кресла и 15 больших иллюминаторов, благодаря чему здесь всегда много естественного света. Самолет поставляется с просторным санузлом.
Airbus ACJ319
Airbus является одним из ведущих производителей частных самолетов и располагает различными моделями роскошных личных лайнеров стоимостью от 72 до 110 млн долларов в зависимости от размера. Цена не включает в себя стоимость оснащения салона. Взгляните на корпоративный самолет Airbus ACJ319, в котором могут комфортно разместиться восемь человек. У него самый высокий и широкий салон среди бизнес-джетов межконтинентальной дальности. Вы только посмотрите на эти диваны! В широкофюзеляжной версии Airbus VIP есть место для конференц-зала или столовой.
Gulfstream G650
За 65 млн долларов вы можете купить Gulfstream G650. У него самый длинный и широкий салон среди всех частных самолетов, присутствующих на рынке И просторный санузел современного вида. Самолет поставляется с роскошными креслами, которые полностью раскладываются, если вы захотите поспать.
Embraer Lineage 1000E
Embraer Lineage 1000E располагает роскошным салоном объемом 280 куб. Здесь могут разместиться до пяти больших различных зон с диванами, удобными кожаными креслами и телевизором. В лайнере также есть спальня с большой кроватью и собственным санузлом. А в санузле — душевая кабина.
Boeing 747-8 VIP
Частный самолет Boeing 747-8 VIP совершенно потрясающий. В пространстве объемом 135 куб. метров могут свободно разместиться гостиная, офис и столовая. Стоимость лайнера составляет ошеломительные 367 млн долларов без причудливых предметов интерьера. Представьте себе, что вы спите в этой кровати во время путешествия…
