С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов

Когда дело доходит до полета, существует довольно много способов, чтобы осуществить путешествие с максимальным комфортом. Но давайте посмотрим правде в глаза: ничто не сравнится с частным самолетом. Не все могут быть миллиардерами и наслаждаться своим личным лайнером, но все могут помечтать. А с помощью этих фотографий сделать это совсем просто — взгляните на пять высококлассных частных самолетов.

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов

Cessna Citation Longitude


Внутри пяти самых роскошных частных самолетов Cessna Citation Longitude может вместить до 12 человек и стоит 26 млн долларов. Внутри пяти самых роскошных частных самолетов В салоне много пространства, уютные кресла и 15 больших иллюминаторов, благодаря чему здесь всегда много естественного света. Внутри пяти самых роскошных частных самолетов Самолет поставляется с просторным санузлом.

Airbus ACJ319


Внутри пяти самых роскошных частных самолетов Airbus является одним из ведущих производителей частных самолетов и располагает различными моделями роскошных личных лайнеров стоимостью от 72 до 110 млн долларов в зависимости от размера. Цена не включает в себя стоимость оснащения салона. Внутри пяти самых роскошных частных самолетов Взгляните на корпоративный самолет Airbus ACJ319, в котором могут комфортно разместиться восемь человек. У него самый высокий и широкий салон среди бизнес-джетов межконтинентальной дальности. Вы только посмотрите на эти диваны! Внутри пяти самых роскошных частных самолетов В широкофюзеляжной версии Airbus VIP есть место для конференц-зала или столовой.

Gulfstream G650


Внутри пяти самых роскошных частных самолетов За 65 млн долларов вы можете купить Gulfstream G650. У него самый длинный и широкий салон среди всех частных самолетов, присутствующих на рынке Внутри пяти самых роскошных частных самолетов И просторный санузел современного вида. Внутри пяти самых роскошных частных самолетов Самолет поставляется с роскошными креслами, которые полностью раскладываются, если вы захотите поспать.

Embraer Lineage 1000E


Внутри пяти самых роскошных частных самолетов Embraer Lineage 1000E располагает роскошным салоном объемом 280 куб.
метров и стоит около 53 млн долларов. Внутри пяти самых роскошных частных самолетов Здесь могут разместиться до пяти больших различных зон с диванами, удобными кожаными креслами и телевизором. Внутри пяти самых роскошных частных самолетов В лайнере также есть спальня с большой кроватью и собственным санузлом. Внутри пяти самых роскошных частных самолетов А в санузле — душевая кабина.

Boeing 747-8 VIP


Внутри пяти самых роскошных частных самолетов Частный самолет Boeing 747-8 VIP совершенно потрясающий. В пространстве объемом 135 куб. метров могут свободно разместиться гостиная, офис и столовая. Внутри пяти самых роскошных частных самолетов Стоимость лайнера составляет ошеломительные 367 млн долларов без причудливых предметов интерьера. Представьте себе, что вы спите в этой кровати во время путешествия…

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх