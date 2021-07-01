Когда обрывать стрелки у чеснока

Чеснок – это огородная овощная культура, обладающая острым вкусом и необычайно сильным едким запахом. Относится к семейству луковичных растений.

В древности применялся и как приправа в пищу, и как средство от множества болезней. В настоящее время используется всеми кулинарами мира как пряная приправа.

Каждый дачник выращивает чеснок для употребления в пищу и как средство профилактики в период роста простудных болезней. Это растение непривередливо в уходе, но для его выращивания необходимо соблюдать выработанные правила. При выращивании на верхушках его молодых побегов могут образовываться соцветия, которые в дальнейшем преобразовываются в семенные луковички и могут использоваться как семена. Но не всегда выращивание чесночных семян является целью. О том, как бороться с соцветиями, пойдет речь в статье.







Для чего это делать?

Сроки

Как правильно срывать?

Последующий уход

Куда применить удаленные побеги?

Чеснок, высаженный на зиму, начинает созревать уже к середине летнего периода. В первой декаде июня у отдельных сортов этого растения вместе с листьями прорастают молодые побеги с соцветиями на верхушках (стрелки). Эти побеги образуются между листьями по центру луковичной головки, что способствует обеспечению соцветий наибольшим количеством целебных веществ.Природный процесс устроен так, что для самовоспроизводства растение направляет наибольшее количество целебных веществ, получаемых из почвы на формирование соцветий, а в дальнейшем и семян.Поэтому необходимо вовремя и правильно удалять молодые побеги, чтобы не навредить растению, вырастить крупные чесночные головки и собрать достойный урожай чеснока.Если вовремя не убрать стрелки на луковице чеснока, то урожай этой культуры снизится на 1/3, а сами луковицы будут очень мелкими. Но также вовремя не убранные стрелки задержат созревание этого растения как минимум на две недели. Вовремя срезанные цветоносные побеги, наоборот, обеспечат рост луковиц и обеспечат своевременное их вызревание.Опытные дачники убирают не все семяносные стебли. Несколько луковиц оставляют специально, для того чтобы определять по их состоянию время уборки чеснока.Приступают к сбору чеснока тогда, когда семенная чашечка на стрелке раскрывается. Вызревшие семена используются для посева новых чесночных саженцев и обновления их сорта.Нужно не обрывать стрелки, а вытягивать их. А также надо завязывать их после обрыва. Занятие по срезанию или обрыванию побегов очень простое, главное – это правильно выбрать сроки его проведения. Если стрелку сорвать рано, то она продолжит свой рост, а если поздно, то заберет у луковицы все жизненно важные соки, и времени на выращивание нового урожая уже не будет.Мнения огородников по срокам удаления стрелок часто расходятся. Но никто не отрицает важность этого момента. Одни дачники являются приверженцами раннего удаления стрелок, другие считают, что их удалять необходимо, когда стрелка начинает закручиваться. Специалисты считают, что раннее удаление стрелок не прекратит их рост и процедуру придется повторять. Некоторые огородники считают, что необходимо выждать, когда стебель выпрямится, другие предпочитают повторить эту процедуру несколько раз, но не дать развиться стеблю. Все соглашаются с главным, эта процедура важна, так как она влияет на урожайность культуры.Многолетний опыт наблюдений за этой культурой свидетельствует, что цветоносные побеги чеснока необходимо срывать в период с середины июня до начала июля. Степень вызревания растения зависит от погодных условий в это время года. Сигналом к действию может явиться само состояние растения.Как только стрелки начнут закручиваться и достигнут длины десять или пятнадцать сантиметров, наступает пора их срывать. В этот момент длина самого стебля будет составлять тридцать или сорок сантиметров.Существует несколько приемов удаления стрелок. Все они просты в использовании и не являются определяющими. Главное, при проведении этой процедуры – это не навредить растению. Семяносный побег нельзя выдергивать, поскольку можно поранить несущий стебель, или повредится его корневая система. В результате чего растение начнет рано желтеть, его листья сохнуть, а качество урожая заметно снизится. Но также велика вероятность выдернуть растение из земли, что, вообще, уничтожит урожай.Одним из способов удаления стрелки есть ее выламывание вручную или отщип от основания стебля. Отрицательными сторонами этого приема является тот факт, что при проведении этой процедуры места обрыва стебля остаются неровными, а значит, и заживать будут дольше. Использование этого приема не обеспечивает сохранность корневой системы и стебля растения.Самым надежным вариантом удаления стрелок является их обрезание садовыми ножницами или секатором. Как правило, секатор применяют, когда цветоносные стрелки стали волокнистыми и твердыми. Молодые побеги можно удалить большими ножничками или остро заточенным кухонным ножиком.Пасынкование желательно проводить в утреннее время и теплый ясный день. В этом случае место среза быстрее подсохнет, и риск заболевания растения понизится. Пасынковать цветоносный стебель нужно на один сантиметр выше основания растения, тогда эта процедура не нанесет вреда несущему стеблю. После этой процедуры чеснок еще будет расти около месяца.В течение июня чеснок нуждается в тщательном уходе. В это время чеснок уже хорошо вырос и окреп, но кончики его листьев могут немножко пожелтеть. В этот период необходимо соблюдать определенные правила выращивания урожая, проводя необходимые процедуры.Июньские летние дни и ночи часто изобилуют дождями. Повышается влажность почвы, что мешает растению получать из почвы питательные вещества в виде железа. Вследствие чего может возникнуть заболевание – хлороз. Лечение этого заболевания производится веществами: «Ферровит», «Феррилен», «Микро-Fe», «Миком-Реаком Хелат Железа».В июне необходимо обязательно проводить подкормку почвы возле растения, это окажет положительное воздействие на формирование внушительных чесночных головок. В первую очередь подкармливают чеснок, высаженный на зиму, после него подкармливается чеснок весенней посадки. Вызвано это тем, что головки чеснока, высаженного на зиму, начинают вызревать раньше. В это время растение нуждается в калийных удобрениях и металлосодержащих веществах.По наблюдениям лучшим составом является смесь суперфосфата и калийной соли. Эти вещества разводят в десяти литрах воды в пропорции тридцать грамм суперфосфата на пятнадцать грамм соли. Полив производят в расчете два литра на 1 м2.Зола всегда являлась источником калия и фосфора для растений. Для укрепления корней растения двести грамм золы разводят на десять литров H2O и настаивают в течение двух часов, затем производят полив прикорневой почвы растений. В период дождей допускается просто посыпать золу возле растений и легонько подрыхлить почву с золой. В результате зола поступит к корневой системе вместе с дождевой водой.Для обеспечения чеснока азотом применяют полив чеснока раствором, замешанным с нашатырным спиртом. На десять литров воды разводят две или три столовых ложки нашатыря. Полив производят с использованием лейки, в результате не только обогащается почва, но и производится профилактика по борьбе с вредителями растений. Почву на чесночной грядке необходимо содержать в подрыхленном состоянии.Как правило, до середины июня или августа зимний чеснок вызревает, и его убирают с грядок. Выполнение правил ухаживания за растениями обеспечит каждого дачника хорошим урожаем и замечательными овощами.В применении удаленных побегов может быть несколько вариантов. Первый вариант – это использование чесночных стеблей в пищу в зеленом или сушеном виде. Молодые зеленые побеги можно использовать в салат или, перекрутив на мясорубке, применять как душистую массу для употребления в пищу вместе с другими яствами. Можно помыть, порезать и заморозить или замариновать, а в зимний период использовать как зеленую добавку к пище.В летнее время молодые и сочные еще не волокнистые побеги жарят. Для этого необходимо: нарезать их небольшими кусочками длиной около одного сантиметра, накалить в сковороде подсолнечное масло, посолить побеги и высыпать в сковороду. Тушить как грибы. Получается очень вкусное блюдо.Опытные дачники используют цветоносные побеги для приготовления средства по борьбе с насекомыми вредителями.