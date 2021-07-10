Легенды 1990-х: Что стало с участницами «Spice girls» после распада группы

Участницы группы *Spice girls* | Фото: theplace.ru

Виктория Бекхэм тогда и сейчас | Фото: peopletalk.ru

Виктория Бекхэм тогда и сейчас | Фото: sncmedia.ru и cosmo.ru

Виктория Бекхэм тогда и сейчас | Фото: fishki.net

Эмма Ли Бантон тогда и сейчас | Фото: peopletalk.ru

Эмма Ли Бантон тогда и сейчас | Фото: fishki.net

Джери Холлиуэлл тогда и сейчас | Фото: peopletalk.ru

Джери Холлиуэлл тогда и сейчас | Фото: sncmedia.ru

Мелани Чисхолм тогда и сейчас | Фото: peopletalk.ru

Мелани Чисхолм тогда и сейчас | Фото: sncmedia.ru и cosmo.ru

Мелани Браун тогда и сейчас | Фото: peopletalk.ru

Мелани Браун тогда и сейчас | Фото: ofigenno.com

Участницы группы *Spice girls* тогда и сейчас | Фото: fishki.net

Участницы группы *Spice girls* тогда и сейчас | Фото: fishki.net и vev.ru

Участницы легендарной группы спустя годы | Фото: vev.ru

Участницы легендарной группы спустя годы | Фото: vev . ru