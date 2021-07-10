Легенды 1990-х: Что стало с участницами «Spice girls» после распада группы

Участницы группы *Spice girls* | Фото: theplace.ru
В середине 1990-х гг. «Spice girls» были одной из самых популярных и коммерчески успешных девичьих поп-групп во всем мире. Их взлет был стремительным, а распад оказался настоящей трагедией для поклонников. Всего за 6 лет своего существования группа выпустила 3 альбома, распроданных тиражом в 75 млн копий! С тех пор прошло 20 лет, судьбы участниц сложились по-разному, и некоторых из них сегодня просто невозможно узнать на фото!
Виктория Бекхэм тогда и сейчас | Фото: peopletalk.ru
Наверное, одной из самых знаменитых участниц группы стала Виктория Бекхэм – ее имя до сих пор на слуху, а фотографии не исчезают со страниц журналов. И многие считают, что в наши дни она выглядит намного эффектней, чем 20 лет назад! Виктория Адамс пришла в группу, увидев объявление о кастинге в газете, и с тех пор ее профессиональная карьера успешно развивалась в нескольких направлениях.
Виктория Бекхэм тогда и сейчас | Фото: sncmedia.ru и cosmo.ru
Виктория Бекхэм тогда и сейчас | Фото: fishki.net
После распада группы она пыталась заняться сольной деятельностью, но быстро поняла, что не сможет достичь успехов в этой сфере. И она вовремя переключилась на модную индустрию. Сегодня она известна как модный дизайнер, икона стиля, автор фэшн-гида, а также как жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и мама 4-х детей. На ее показы собирается весь мировой бомонд, у нее одеваются Джулианна Мур, Бейонсе, Гвинет Пэлтроу и Кейт Уинслет. Очки, сумочки, платья и парфюмы бренда Victoria Beckham продаются в 60 странах мира! К тому же Виктория Бекхэм единственная из всех участниц вышла замуж один раз и до сих пор счастлива в браке.
Эмма Ли Бантон тогда и сейчас | Фото: peopletalk.ru
Эмма Бантон была самой юной участницей группы, за что получила прозвище Baby-Spice. Она попала на кастинг благодаря своему педагогу по вокалу. После распада группы девушка занялась сольной карьерой, выпустила 3 альбома, но большой популярности так и не достигла. Когда Эмма Бантон поняла, что не сможет добиться больших успехов, она решила оставить сцену и посвятить себя семье. Певица родила двоих детей от экс-солиста группы «Damage» Джейда Джонса и на какое-то время пропала с экранов. Сегодня ее можно увидеть в составе жюри и в качестве ведущей британских телешоу, а с 2009 г. она работает диджеем на радио и играет в мюзиклах.
Эмма Ли Бантон тогда и сейчас | Фото: fishki.net
Джери Холлиуэлл тогда и сейчас | Фото: peopletalk.ru
Джери Холлиуэлл (Ginger-Spice), в отличие от своих коллег, смогла построить довольно успешную сольную карьеру, какое-то время ее клипы пользовались не меньшей популярностью, чем хиты «Spice girls», а суммарные продажи ее альбомов превышают 4 млн копий. До своего прихода в группу она работала танцовщицей в ночном клубе на Майорке, фотомоделью и ведущей игрового шоу на турецком телевидении. Говорят, именно уход «рыжей бестии» в 1999 г. стал толчком к распаду группы. Но успех пришел к ней не сразу – долгое время она боролась с лишним весом, и эта борьба была настолько фанатичной, что Джери полностью отказалась от еды и попала в клинику пищевых расстройств. А после этого занялась фитнесом, и к моменту начала своей сольной карьеры изменилась до неузнаваемости. После череды скандальных романов певица в 2006 г. родила дочь от голливудского сценариста Саши Джерваси, а в 42 года вышла замуж за руководителя команды «Red Bull» Кристиана Хорнера.
Джери Холлиуэлл тогда и сейчас | Фото: sncmedia.ru
Мелани Чисхолм тогда и сейчас | Фото: peopletalk.ru
Мелани Джейн Чисхолм, или Мел Си, была единственной профессиональной вокалисткой группы «Spice girls», но при этом оставалась самой незаметной ее участницей – о ней реже всего писали в прессе, ее имя не было замешано в скандалах. За свою манеру одеваться и спортивную фигуру она получила прозвище Sporty-Spice – казалось, ничего, кроме музыки и спорта ее не интересует. Через несколько лет после распада группы певица призналась, что долгое время страдала пищевыми расстройствами и депрессией. Тем не менее ей удалось построить успешную сольную карьеру: она выпустила 6 альбомов и 11 синглов, возглавивших сводный чарт Великобритании. С 2009 г. Мелани начала выступать на театральной сцене и даже была номинирована на престижную премию имени Лоуренса Оливье. После 10 лет в гражданском браке и рождения дочери последовала череда романов, которые не привели к браку. Сегодня певица не замужем, регулярно занимается йогой и работает над новым альбомом.
Мелани Чисхолм тогда и сейчас | Фото: sncmedia.ru и cosmo.ru
Мелани Браун тогда и сейчас | Фото: peopletalk.ru
Мелани Браун тогда и сейчас | Фото: ofigenno.com
Мелани Браун, или Мел Би, получила прозвище Scary-Spice («Пугающая перчинка») за крутой и неуемный нрав. В детстве она стала победительницей конкурса «Мисс Карибского солнца», с 10 лет начала играть на ударных инструментах и заниматься в музыкальной школе. После распада группы она тоже пыталась заняться сольной карьерой, но настолько безуспешно, что ее даже начали называть «безнадежной Спайс». Сегодня она часто появляется на экранах в качестве члена жюри музыкальных телешоу, участвовала в «Танцах со звездам», где в паре с героем шоу «Холостяк» Максимом Чмерковским заняла второе место. В прессе ее имя упоминалось в основном в связи с бурной личной жизнью: первого ребенка она родила от танцора Джимми Гюльзара, а после развода с ним закрутила роман с Эдди Мерфи и родила ему дочь. Правда, его отцовство пришлось доказывать в суде. Третий ее ребенок появился в браке с кинопродюсером Стивеном Белафонте. Эти отношения тоже продержались недолго и привели к разрыву в 2016 г. Все эти события сказались на ее душевном состоянии – однажды певица попала в больницу после передозировки успокоительными препаратами на фоне алкоголя. Сегодня ее трудно узнать – от пышной шевелюры ничего не осталось, хотя певица до сих пор великолепно выглядит.
Участницы группы *Spice girls* тогда и сейчас | Фото: fishki.net
Участницы группы *Spice girls* тогда и сейчас | Фото: fishki.net и vev.ru
В 2007 г. участницы группы «Spice girls» объявили о ее воссоединении и проведении мирового тура в поддержку нового альбома. Каждая из них получила за это по 20 млн долларов, что свидетельствовало о неугасающей популярности коллектива. В августе 2012 г. они снова спели вместе на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Лондоне.
Участницы легендарной группы спустя годы | Фото: vev.ru
Участницы легендарной группы спустя годы | Фото: vev.ru
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