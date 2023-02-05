5 универсальных блюд для всей семьи, которые можно подать на завтрак, обед или ужин

1. Роллы с мясом и овощами

Роллы с мясом и овощами. \ Фото: google.com.

Роллы из лаваша с курочкой, говядиной и сочными овощами. \ Фото: pinterest.com.

2. Макароны с тунцом

Паста с тунцом. \ Фото: chelseasmessyapron.com.

Паста с соусом и тунцом. \ Фото: google.com.

3. Салат с запечённым картофелем и рыбкой

Салат с рыбкой. \ Фото: delicious.com.au.

4. Жареный рис с овощами и яйцами

Жареный рис с овощами и яйцом. \ Фото: pinterest.com.

Очень вкусный и рассыпчатый рис с овощами. \ Фото: taste.com.au.

5. Пряные драники с грибами

Драники с грибами. \ Фото: twitter.com.

Картофельные драники с грибами. \ Фото: justarrived.by.