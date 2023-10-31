7 полезных штуковин из интернет-магазинов, которые пригодятся в каждом доме

Лучшие вещи из Китая.
В интернет-магазинах можно найти огромное количество полезных вещиц. Большинство из них стоят совсем немного, а значит, позволить их себе сможет абсолютно каждый. На сей раз речь пойдет о самых полезных гаджетах с китайского рынка для дома и квартиры. Каждое из этих устройств – это тот случай, когда говорят: «мелочь, а приятно».
1. Удлинитель с USB
Полезная штука в любом доме.
Каждый знает о том, что в доме полезно иметь сетевой разветвитель, а лучше несколько. Однако времена меняются, и прогресс не стоит на месте. Сегодня может понадобиться «удлинить» и «разветвить» не только обычные розеточные провода, но и провода с USB подключениям. Поможет в этом вот такая штуковина.
2. Бутылка с аптечкой
Нужно носить таблетки? Не беда.
Рано или поздно в жизни наступает тот момент, когда человек начинает регулярно пить разные лекарства. Таскать с собой все эти таблетки может быть весьма утомительно. Создатели данной бутылочки предлагают носить их в специальном компактном отделении. Просто и удобно.
3. Органайзер для кабелей
Держи провода в порядке.
Что может быть хуже и страшнее, чем запутанные провода? Это неудобно, это не красиво и более того – это опасно. Решить проблему можно при помощи вот такого продуманного органайзера. Теперь найти нужный провод в кратчайшие сроки не составит никакого труда. Кроме того, упорядоченные вещи всегда выглядят лучше.
4. Универсальный пульт ДУ
Один пульт на все времена.
В доме стало слишком много устройств с дистанционным управлением? Надоело перебирать все эти пульты? Как насчет того, чтобы обзавестись одним единственным универсальным пультом. Подходит такой для большинства телевизоров. Если он, конечно, еще есть в вашем доме.
5. USB Wi-Fi адаптер
Долой старые провода.
Многие люди все еще используют персональные компьютеры. Для подключения их к интернету, нужно тянуть провода от модема. Или можно приобрести и включить в USB порт вот такой вот приемник Wi-Fi сигнала.
6. Т-образная отвертка
Для такого инструмента работа найдется.
Отвертка с трещоткой, такая определенно точно пригодится в любом доме. Учитывая, с какой частотой в быту появляется необходимость что-нибудь подкрутить, «скучать» и пылиться на дальней полке такое приобретение точно не будет.
7. Светильник на солнечной батарее
Да будет свет.
У многих людей есть свой собственный дачный участок. Очень часто он никак не освещен. Быстро и лаконично решить эту проблему можно при помощи готовых внешних осветителей с солнечными батареями. Самое главное, что им фактически не нужно питание от сети. По максимуму свой потенциал светильники раскрывают в летний период.
Бонус: органайзер для автомобиля
Очевидно, полезная вещица.
Удобная штука, которая позволит всегда держать под рукой (на водительском месте) разнообразные мелочи первой необходимости. Крепится такой органайзер при помощи шлеек на солнцезащитный козырек.
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