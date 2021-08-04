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Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Гидроперитные блондинки с лисьими хвостами, томные женщины в леопардовых костюмах среди берез, эпатажные мужчины с рыжими волосами и солидные дяденьки в очках с роговой оправой. Нет, это не сборище фриков на очередном Comic Con. Это всего лишь обложки альбомов разных исполнителей и групп из Югославии. Ах да, мы забыли упомянуть, что это наследие эпохи 70-х. Эй, было время! Если честно, в данном контексте так и хочется сказать: «Слава богу, что прошло»

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады
Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады
Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады
Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады

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