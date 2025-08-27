13 действенных лайфхаков, которые облегчат жизнь на кухне

1. Цитрусовые

Лимоны. \ Фото: media.ouest-france.fr.

2. Бульон

Замороженный бульон. \ Фото: bing.com.

3. Маринование

Маринование в пакете. \ Фото: bing.com.

4. Горячий нож

Используйте горячий нож для лёгкой нарезки сладостей. \ Фото: pinterest.com.

5. Влажная тряпка

Влажная тряпка или полотенце под разделочную доску. \ Фото: bing.com.

6. Органайзеры

Органайзеры и контейнеры для специй и кухонных мелочей. \ Фото: ulapedantula.pl.

7. Принцип двух тарелок

Разогреваем одновременно две тарелки в одной микроволновке. \ Фото: dv.is.

8. Мёд

Реанимируем мёд на водяной бане. \ Фото: twitter.com.

9. Пакеты

Пакеты в коробке из-под салфеток. \ Фото: i.pinimg.com.

10. Сливочное масло

Чтобы растопить сливочное масло, просто накройте его горячим стаканом. \ Фото: twitter.com.

11. Бутылка

Блинное тесто в бутылке. \ Фото: i.pinimg.com.

12. Разделочная доска

Используйте прорезь на доске для ссыпания зелени. \ Фото: pinterest.com.

13. Пищевая плёнка

Используйте пищевую плёнку для отбивания мяса. \ Фото: google.com.