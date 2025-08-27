13 действенных лайфхаков, которые облегчат жизнь на кухне

Несмотря на то, что практически у каждой хозяйки свои правила и порядки на кухне, всё же есть ряд лайфхаков, который существенно облегчает жизнь и экономит время, помогая даже новичкам освоиться за считанные минуты. Ведь зачастую самые обыденные вещи становятся неотъемлемой частью быта, не раз приходя на помощь в той или иной ситуации.
1. Цитрусовые
Лимоны. \ Фото: media.ouest-france.fr.
Лимоны и апельсины пользуются довольно-таки огромной популярностью у большинства хозяек. Их используют не только в качестве средств для обезжиривания поверхностей и придания блеска волосам, а и в кулинарии. Но что делать, если для приготовления блюда нужно всего пару капель лимонного или апельсинового сока? Для этого совсем не обязательно отрезать ломтик цитруса, достаточно сделать прокол толстой длинной иглой и выдавить необходимое количество сока.
2. Бульон
Замороженный бульон. \ Фото: bing.com.
Как правило, после приготовления овощных или мясных блюд остаётся лишний бульон, которому не находится ежеминутное применение. Но не стоит спешить избавляться от него. Возьмите формочки для льда или небольшие ёмкости, заполните их бульоном и заморозьте до следующего раза.
3. Маринование
Маринование в пакете. \ Фото: bing.com.
Иногда просто необходимо очень быстро замариновать мясо или овощи, но обычный метод маринования и натирания не даёт нужного результата. Поэтому, на помощь приходит плотный полиэтиленовый пакет или любой другой, имеющийся на кухне. Сложите в него овощи или мясо, залейте маринад, завяжите край и хорошенько несколько раз встряхните пакет, чтобы его содержимое как следует пропиталось ароматной и пряной жидкостью.
4. Горячий нож
Используйте горячий нож для лёгкой нарезки сладостей. \ Фото: pinterest.com.
Иногда просто необходимо красиво нарезать торт, мороженое или желе, но как правило, даже самый острый нож не всегда справляется с поставленной перед ним задачей. Не стоит отчаиваться, выход найден – просто нагрейте нож с длинным лезвием над огнём или в кипятке, и тогда вы с лёгкостью нарежете всё то, что вам нужно.
5. Влажная тряпка
Влажная тряпка или полотенце под разделочную доску. \ Фото: bing.com.
Влажная тряпка хороша не только для уборки, а и в качестве амортизатора для разделочной доски, которая зачастую скользит по рабочей поверхности стола, тем самым усложняя процесс резки и шинковки.
6. Органайзеры
Органайзеры и контейнеры для специй и кухонных мелочей. \ Фото: ulapedantula.pl.
Органайзеры и контейнеры – то, без чего, казалось бы, можно обойтись на кухне. Но, поверьте, с ними гораздо проще и удобнее, чем без них. Так вы с лёгкостью сможете распределить пакетики со специями, приправами и прочими мелочами, которые всегда будут под рукой в свободном доступе, без надобности перерывать весь ящик.
7. Принцип двух тарелок
Разогреваем одновременно две тарелки в одной микроволновке. \ Фото: dv.is.
Чтобы разогреть еду на две персоны с разным содержимым порций в микроволновке за раз, достаточно воспользоваться гениальным советом. Возьмите две тарелки, одну из них поставьте как обычно, а вторую на чашку или устойчивый стакан.
8. Мёд
Реанимируем мёд на водяной бане. \ Фото: twitter.com.
Мёд имеет свойство загустевать и покрываться толстым слоем сахара. Чтобы исправить ситуацию, просто поставьте банку на водяную баню и дождитесь, пока мёд растает и вновь станет жидким.
9. Пакеты
Пакеты в коробке из-под салфеток. \ Фото: i.pinimg.com.
Все мы знаем про пакет с пакетами в пакете. Но зачем так усложнять ситуацию? Если можно взять коробку из-под салфеток и аккуратно сложить в неё необходимые кулёчки, которые всегда под рукой, да и извлекаются достаточно просто, не разлетаясь по всей квартире.
10. Сливочное масло
Чтобы растопить сливочное масло, просто накройте его горячим стаканом. \ Фото: twitter.com.
Чтобы моментально растопить кусочек сливочного масла для бутербродов, накройте его максимально горячим стаканом. И буквально через несколько секунд вы получите ту самую удобную для намазки консистенцию.
11. Бутылка
Блинное тесто в бутылке. \ Фото: i.pinimg.com.
Бутылки удобны не только для хранения сыпучих и жидких ингредиентов. Они также могут послужить контейнером для блинного теста. Просто смешайте все ингредиенты в бутылке между собой, хорошенько встряхните и жарьте блинчики, дозированно выливая тесто на раскалённую сковородку.
12. Разделочная доска
Используйте прорезь на доске для ссыпания зелени. \ Фото: pinterest.com.
Мало кто знает, для чего на разделочной доске существует прорезь. Так вот, это не ручка, как думают многие, а отверстие для того, чтобы аккуратно ссыпать в тарелку мелко нарезанную зелень и овощи, которые так и норовят «убежать» в разные стороны, рассыпаясь по всему столу.
13. Пищевая плёнка
Используйте пищевую плёнку для отбивания мяса. \ Фото: google.com.
Пищевая плёнка – универсальное средство, которое много раз приходило на помощь в быту. Исключением не стали и отбивные. Теперь вам не придётся отмывать молоток для отбивных и доску от налипшего мяса, если вы сложите мясные ломтики в пищевую плёнку, обмотав их в парочку слоёв.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии