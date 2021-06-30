10 загадок «Мона Лизы» великого Леонардо, над которыми и сегодня бьются учёные

1. Кто она?

О том, кто изображен на портрете, спорят и сегодня.

2. Улыбка Джоконды

Что в улыбке твоей?

3. Секретные коды

Да Винчи оставил на картине секретные коды.

4. Неизвестный мост

А что за улыбкой?

5. Тревожный взгляд

Она всегда смотрит на вас. Где бы вы не были.

6. Скрытая картина за портретом

А что под портретом?

7. Беременная Мона Лиза

А не на сносях ли вы, барышня?

8. Почему ее считают красивой

9. Кража

Винченцо Перуджа.

10. Здорова ли Мона Лиза?

А что скажут врачи?