10 загадок «Мона Лизы» великого Леонардо, над которыми и сегодня бьются учёные

Бытуем мнение, что «картина лучше тысячи слов». Но «Мона Лиза» Леонардо да Винчи заставляет историков, искусствоведов и обычных людей говорить о себе уже не одну сотню лет. Этот небольшой портрет, который экспонируется в Лувре, называют «самым известным, самым обсуждаемым и самым пародируемым в мире». И глубокие исследования этого холста, которые проводились в разное время, открыли много интересных тайн.
1. Кто она?
Истинная личность изображенной на портрете женщины остается загадкой. Большинство ученых считают, что этой женщиной является 24-летняя Лиза Мария де Герардини (она же Лиза дель Джокондо), итальянская дворянка, родившаяся во Флоренции в 1479 году. Портрет был заказан мужем Лизы, Франческо ди Бартоломео ди Заноби дель Джокондо, торговцем шелком и тканью. Она родила пятерых детей: Пьеро, Андреа, Камиллу, Джокондо и Мариетту.
О том, кто изображен на портрете, спорят и сегодня.
По другим гипотезам, на картине запечатлена Катерина Сфорца, графиня Форли, которая прославилась своим военным конфликтом с Чезаре Борджиа. Еще одна теория предполагает, что юная леди была любовницей Джулиано Медичи, правителя Флоренции, или Изабеллой д'Эсте, маркизой Мантуи. Есть версия, что женщина на портрете - мать да Винчи, а то и сам великий художник.
2. Улыбка Джоконды
Интригующая и таинственная улыбка Моны Лизы является, возможно, одним из самых загадочных элементов живописи да Винчи. В течение пяти веков спорили, улыбается ли вообще девушка на портрете, счастлива она или грустна. Профессор Маргарет Ливингстон из Гарвардского университета предполагает, что улыбка видна благодаря специфике написания картины только, когда зрители смотрят Моне Лизе в глаза.
Что в улыбке твоей?
После разработки компьютерных программ «распознавания эмоций» в 2005 году голландскими исследователями было обнаружено, что картина выражает счастье на 83 процента, отвращение на 9 процентов, страх на 6 процентов, злость на 2 процента, нейтральность на уровне менее 1 процента и удивление на 0 процентов. Однако многие утверждают, что улыбка Джоконды меняется в зависимости от того, куда смотреть на картину, под каким углом и с какого расстояния. При просмотре крупным планом мелкие детали создают впечатление, что лицо имеет скромное выражение. Но издалека кажется, что Джоконда весело улыбается.
3. Секретные коды
Да Винчи оставил на картине секретные коды.
Итальянские специалисты из Национального комитета по культурному наследию Италии благодаря микроскопическому увеличению картины обнаружили наличие серии букв и цифр, нанесенных на многочисленные элементы холста картины. Историк искусства Сильвано Винчети утверждает, что в правом глазу Моны Лизы есть буквы «LV», которые теоретически обозначают собственное имя художника, Леонардо да Винчи. В левом глазу можно увидеть нечеткие очертания букв «СЕ» или, возможно, «В». На мосту на заднем плане удалось разглядеть число «72» или букву «L», за которыми следует «2», нарисованная на арке моста. Можно только догадываться, что имел в виду художник, когда он столь загадочным образом нарисовал эти буквы и цифры, причем невидимые невооруженным глазом.
4. Неизвестный мост
За очарование лица Моны Лизы часто не замечают загадочный вид на заднем плане. Сегодня многие задаются вопросом — что это за загадочный трехарочный мост на заднем плане, да и в общем — какое точное местонахождение туманного, таинственного ландшафта, на фоне которого написана Мона Лиза.
А что за улыбкой?
Итальянский историк Карла Глори предполагает, что мост за левым плечом женщины известен как Понте Гоббо или Понте Веккио («Старый мост»). Он расположен в Боббио, небольшой деревне в холмистой местности к югу от Пьяченцы на севере Италии. Теория Глори была основана на находке числа «72», тайно спрятанного в изображении каменного моста. Она предполагает, что это число относится к 1472 году. В 1472 году произошло катастрофическое наводнение. Река Треббия вышла из берегов и разрушила мост Боббио. В своей книге «Загадка Леонардо» Глори утверждает, что «Леонардо добавил число 72 под мостом, чтобы запечатлеть память о разрушительном наводнении реки Треббия».
5. Тревожный взгляд
Наверняка, некоторые задавались вопросом, как это возможно, что взгляд Джоконды будто простирается куда-то за пределы картины, но в то же время он направлен прямо на зрителя. Неважно, с какой стороны смотреть на картину, Джоконда продолжает «смотреть прямо на зрителя». Казалось бы, в нашем трехмерном мире тени и свет на поверхностях должны «смещаться» в зависимости от ракурса зрения, но это не относится с двумерным поверхностям. Подобное оптическое явление можно объяснить научной теорией, описанной специалистами из Университета Огайо, в которой доказано, что что изображение может выглядеть одинаково, независимо от угла, под которым оно рассматривается.
Она всегда смотрит на вас. Где бы вы не были.
Мастерская манипуляция Леонардо да Винчи с красками на холсте создает чрезвычайно реалистичное ощущение глубины во взаимодействии тени и света. Именно это явление создает перспективу и придает Моне Лизе ее тревожный взгляд.
6. Скрытая картина за портретом
Используя технологии инфракрасной и лазерной визуализации на «Моне Лизе», канадские ученые в 2006 году обнаружили на холсте черновые наброски да Винчи, в том числе изменение положения указательного и среднего пальцев левой руки. Это были далеко не единственные открытия на картине - также нашлись кружево на платье Моны Лизы и покрывало на ее коленях.
А что под портретом?
В 2015 году французский инженер Паскаль Котт использовал похожие методы проецирования световых лучей с различными длинами волн на полотно, после чего измерял количество отраженного света. Любопытно, что его открытие позволило увидеть секретный портрет, закрашенный современной картиной. Котт обнаружил четыре изображения под современным изображением, в том числе портрет молодой женщины с миниатюрными чертами лица и без улыбки. Появились разные теории о реальной личности женщины на картине, но, возможно, ее истинная личность навсегда останется загадкой.
7. Беременная Мона Лиза
А не на сносях ли вы, барышня?
Некоторые художественные историки считают, что женщиной на картине является Лиза дель Джокондо, и она была беременной в то время, когда да Винчи писал ее портрет. Ее руки скрещены на округлом животе, а также есть исторические свидетельства того, что дель Джокондо была беременной во второй раз на момент написания картины, и что портрет был написан как раз в честь этого. Кроме того, инфракрасные снимки указывают на то, что на ее плечах лежит драпировка (вуаль) из льна, которую в то время обычно носили беременные женщины. Было высказано предположение, что эта вуаль могла быть просто шарфом или куском ткани, наброшенным на ее плечи.
Однако, руки Моны Лизы, скрещенные над ее животом, исторически точные сроки ее беременности и использование подобной вуали на портрете беременной Эсмеральды Брандини, написанном Сандро Боттичелли, позволяют предположить, что Мона Лиза таинственно улыбается, скрывая небольшой животик.
8. Почему ее считают красивой
На протяжении всей истории портрет Моны Лизы приводился в качестве примера вечной красоты. Было бы очень наивно предполагать, что красота и интрига Моны Лизы ограничены только ее взглядом и ее улыбкой, поскольку она, кажется, является олицетворением так называемого золотого сечения (определенное соотношение длины и ширины предположительно является наиболее эстетически привлекательной пропорцией для человеческого глаза). Присутствующее в естественных структурах, таких как спиральный центр подсолнуха, и искусственных, таких как колонны Парфенона, золотое сечение было названо «божественной пропорцией» самим Леонардо да Винчи.
9. Кража
Винченцо Перуджа.
«Мона Лиза» была украдена в 1911 году итальянским сотрудником Лувра по имени Винченцо Перуджа. Он считал, что картина была украдена в Флоренции Наполеоном Бонапартом, и хотел, чтобы полотно «вернулось в свой настоящий дом». В течение двух лет местоположение картины оставалось полной загадкой, а СМИ во всем мире размышляли о возможных причинах отсутствия картины в музее и ее местонахождении. В 1913 году Перуджа связался с итальянским арт-дилером Альфредо Джери и попросил денежное возмещение от итальянского правительства в обмен на транспортировку «Моны Лизы» обратно во Флоренцию.
Учитывая, что Перуджа запросил за возврат картины в Италию сущие гроши (при этом 2 года хранил ее под матрасом в своей квартире), люди заподозрили, что инцидент с украденной картиной был попросту уловкой, созданной для повышения интереса к картине и галерее. Когда выяснилось, что вор, который сотрудничал с Перуджей, был не кто иной, как известный фальсификатор искусства Эдуардо де Вальферно, появилась теория, что «Мона Лиза» была украдена, чтобы сделать копию картины и продавать поддельные копии неосведомленным коллекционерам за огромные деньги.
10. Здорова ли Мона Лиза?
А что скажут врачи?
Загадка таинственной Моны Лизы, возможно, была, наконец, раскрыта бостонским врачом. Доктор Мандип Р. Мехра диагностировал у Моны Лизы гормональные нарушения, когда он заметил странные детали ее внешности - бледный цвет лица, редеющие волосы и слегка перекошенную улыбку. Мехра работает директором сердечно-сосудистого центра в Женской больнице Бригхэма. Врач заявил, что ему трудно не обращать внимание на клинические диагнозы. Мехра заметил наличие небольшой мясистой выпуклости во внутреннем углу левого глаза, ее редкие волосы и залысины, отсутствие волос на бровях и выпуклость рядом с указательным пальцем. В сочетании с ее желтой кожей и выпуклостью на шее (т. е. увеличенной щитовидной железой) это заставило его предположить, что странная улыбка Джоконды может быть вызвана мышечной слабостью.
Таким образом, он пришел к выводу, что Мона Лиза страдала от состояния, называемого гипотиреозом. Мехра продолжил свое исследование исторических условий, связанных с рационом женщины, и обнаружил, что пища с дефицитом йода обычно была характерна для начала XVI века. Поскольку йод является важным питательным веществом, который играет важную роль в поддержании здоровья щитовидной железы, загадка любопытной улыбки Моны Лизы, наконец, может быть раскрыта.
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