Как вернуть блеск любимым вещам без лишних усилий

Со временем даже самые красивые украшения теряют свой лоск. Они тускнеют, покрываются налетом и выглядят уже не так эффектно, как в день покупки. Это нормально: металл и камни ежедневно контактируют с кожей, косметикой, водой и воздухом. Поэтому нет ничего удивительного, что украшения со временем меняют свой цвет.

Хорошая новость — вернуть им блеск можно дома, без сложных процедур и дорогостоящих средств. Разбираемся, как правильно чистить разные виды украшений, какие способы работают и где важно проявить осторожность.Это универсальный вариант, который подходит почти для всех украшений: золота, серебра и изделий с прочными камнями. В теплой воде растворяют немного жидкого мыла или средства для посуды (достаточно 1-2 капли на 300 мл воды). Украшения оставляют в растворе на 10-20 минут, чтобы размягчить загрязнения. После этого их аккуратно очищают мягкой щеткой, уделяя внимание труднодоступным местам, например, под камнями и в звеньях цепочек. Затем изделия промывают чистой водой и обязательно вытирают насухо мягкой тканью. Этот способ хорош для регулярного ухода и не повреждает поверхность украшений.Сода помогает справиться с налетом, особенно на серебре и гладком золоте без вставок. Ее нельзя использовать в сухом виде — это может поцарапать металл. Лучше всего приготовить пасту, добавив немного воды (на 1 ч.л. соды достаточно пару капель воды). Содовой смесью аккуратно протирают украшение, без давления, после чего сразу смывают.Метод подходит для изделий без камней, гравировки и декоративных покрытий. При частом использовании сода может постепенно стирать полировку, поэтому это скорее средство, чтобы быстро вернуть украшению блеск, но никак не подойдет для постоянного ухода.Раствор с нашатырным спиртом хорошо удаляет жирный налет и возвращает блеск украшениям. Достаточно добавить 5-10 капель нашатыря в стакан воды и опустить украшение на 10-30 минут. После процедуры изделие промывают проточной водой и тщательно высушивают. Важно: этот способ не подходит для украшений с чувствительными камнями, а также для позолоты и изделий с клеевыми вставками.Если серебро покрылось темным налетом, поможет химическая реакция с фольгой. На дно емкости кладут лист фольги, сверху украшения, затем заливают 500 мл горячей воды с добавлением по 1 ст.л. соли и соды. Через несколько минут налет исчезает, и серебро заметно светлеет. Метод эффективный, но использовать его можно только для изделий без камней и декоративных покрытий.Раствор лимонной кислоты подходит для небольших и средних загрязнений. Небольшое количество порошка (1 ч.л.) разводят в 200 мл теплой воды, затем опускают украшение на 10-15 минут. После этого его промывают и вытирают. Способ пусть и деликатный, но он не подходит для чувствительных камней и изделий с покрытием.Перекись помогает убрать налет и освежить внешний вид украшений. Ее используют в виде раствора с водой и небольшим количеством мыла: 200 мл воды, 1 ч.л. перекиси и 1-2 капли мыла. Украшение можно замочить на несколько часов, затем промыть и высушить. Способ подходит для золота без камней и простых изделий.Паста может вернуть блеск потускневшим украшениям, но использовать ее нужно с осторожностью. Подходят только мягкие составы без отбеливающих частиц. Пасту наносят на ткань или щетку и аккуратно очищают поверхность, после чего тщательно смывают. Этот способ не подходит для полированных изделий, позолоты и украшений с камнями, поскольку есть риск появления царапин.Спирт хорошо справляется с жирной пленкой и следами косметики. Им смачивают мягкую ткань и аккуратно протирают украшение без сильного давления. После этого изделие можно дополнительно ополоснуть проточной водой. Метод подходит для золота и серебра, но не для пористых камней и клеевых креплений.Уксус помогает убрать незначительные загрязнения и освежить внешний вид металла. Украшение можно ненадолго опустить в раствор или протереть салфеткой, смоченной в уксусе. После этого обязательно промыть водой. Метод не подходит для изделий с камнями и чувствительными покрытиями.Ультразвуковая чистка — современный домашний способУльтразвуковые приборы очищают украшения с помощью микропузырьков, которые выталкивают грязь из самых труднодоступных мест. Этот способ особенно эффективен для цепочек, колец с узорами и сложных изделий. Но он подходит не для всех: украшения с трещинами, мягкими камнями и клеевыми элементами могут повредиться.Вы можете бороться с потемнение украшений, если будете соблюдать правила ношения и хранения.Снимать украшения перед сном, спортом, уборкой и контактом с водой;Не допускать на украшения попадания косметики, духов и бытовой химии;Хранить изделия отдельно друг от друга, чтобы избежать царапин;Использовать мягкие мешочки или шкатулки с подкладкой;Держать украшения в сухом месте, вдали от солнца и влаги;Цепочки хранить расправленными, чтобы они не путались и не образовывались заломы;Регулярно протирать мягкой тканью после носки.