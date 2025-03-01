Что 9 самых популярных вредных веществ, включая алкоголь, ЛСД и кофеин, делают с мозгом

Нюхнуть — и мир превращается в красочный калейдоскоп танцующих узоров и волн звуков; глотнуть — и мышцы в вашем теле растекаются, как желе. Да, разные вещества позволяют человеку исследовать мир вокруг совершенно разными способами, но их последствия приятными никак не назовешь. Так что на самом деле наркотические вещества делают с человеческим мозгом?
Марихуана
Когда активное вещество марихуаны — тетрагидроканнабинол — попадает в мозг, оно побуждает его клетки выделять «приятный» нейромедиатор дофамин. Дофамин — это часть подкрепляющей системы мозга, он заставляет нас чувствовать себя хорошо и получать максимум наслаждения от таких простых вещей, как еда или секс. Перевозбудившись, подкрепляющая система создает ощущение эйфории. Именно поэтому в некоторых редких случаях чрезмерное употребление марихуаны может стать проблемой: чем чаще человек входит в состояние эйфории, тем меньше других чувств испытывает.
Волшебные грибочки
Недавнее исследование показало, что главный психотропный ингредиент грибов — псилоцибин — подавляет обычную деятельность мозга и вместо этого рывком запускает новые связи между различными его областями. Возможно, именно эти новые связи и вызывают галлюцинации вроде «вижу звуки» или «слышу цвета» и придают грибам эффект антидепрессанта. Стоит иметь в виду, что употребление грибов связано с риском для здоровья, включающим в себя неприятные галлюцинации и растущее чувство тревоги.
Алкоголь
Как и любой другой наркотик, алкоголь влияет на химию мозга, меняя уровни нейромедиаторов — химических трансмиттеров, которые передают сигналы, контролирующие наше мышление и поведение., что обычно повышают уровень энергии. Зато он усиливает наши «тормозящие» передатчики — те, что обычно заставляют нас успокоиться. Вот почему говорят: пьяному и море по колено.
Героин
Мозг трансформирует героин в морфин, который связывается с молекулами в клетках мозга и тела под названием опиоидные рецепторы. Они влияют на восприятие боли и приятных ощущений. Это объясняет невероятное сильное чувство эйфории, которое многие испытывают при введении этого наркотика. Так как опиоидные рецепторы также содержатся в стволовой части мозга, главном контрольном центре, передозировка может привести к замедлению или остановке дыхания, повреждению мозга, коме или даже смерти.
Легальные болеутоляющие на основе опиатов
Недавнее исследование пролило свет на потенциальную связь между героином и опиоидными болеутоляющими, такими как викодин или оксиконтин. У людей, злоупотреблявших опиатами, в 40 раз возрастала вероятность начать употребление героина. Это объясняется тем, что природа влияния опиатов на мозг схожа с влиянием героина.
Кофеин
Кофеин — самое распространенное в мире психотропное вещество. Он стимулирует центральную нервную систему и временно поднимает настроение. Но он также способен повысить уровень адреналина, что заряжает энергией и потенциалом для активной деятельности, но в итоге может спровоцировать тревожность и раздражительность. По своей структуре кофеин похож на молекулы аденозина, который, в свою очередь, уменьшает процессы возбуждения в мозге. Замещение его кофеином приводит к стимулирующему эффекту.
ЛСД
Как и волшебные грибы, ЛСД — галлюциноген. Галлюциногены воздействуют в основном на область мозга, ответственную за регулирование нашего настроения, мыслей и восприятия, однако также влияют на то, как мы реагируем на стресс. ЛСД вызывает самые разные галлюцинации — например, под его воздействием можно чувствовать полет или увидеть собственную смерть со стороны. Краткосрочные эффекты ЛСД могут включать импульсивность, быструю смену эмоций от эйфории до грусти, головокружение и повышенное сердцебиение.
Синтетический наркотик флакка
Так как флакка — относительно новый наркотик, механизм его влияния на мозг еще тщательно не изучен. На данный момент можно сравнивать его с близкими «родственниками» вроде кокаина или амфетамина. Эти наркотики вызывают прилив двух веществ: дофамина («хорошего» нейромедиатора) и норэпинефрина, который учащает сердцебиение и повышает уровень волнения. Как и у большинства других наркотиков, у флакки есть «отходняки». Зачастую это выражается в том, что человек снова и снова возвращается к употреблению наркотика, чтобы избавиться от негативных ощущений. Передозировка связана с такими побочными эффектами, как волнение, паранойя, галлюцинации и агрессивное поведение.
Экстази
Экстази, или МДМА, возбуждает активность как минимум трех разных нейромедиаторов, включая дофамин, норэпинефрин и серотонин, которые играют важнейшую роль в поддержании хорошего настроения. Повышенные уровни серотонина могут объяснить тот всплеск настроения и энергичности, который испытывают люди, принимавшие МДМА, но снижение уровня этого же серотонина является и причиной долгих дней хандры. Ученые доказали, что хроническое употребление МДМА (пара таблеток каждые выходные в течение нескольких лет или 10-20 таблеток за выходные) весьма скверно влияет на работу мозга. Люди, принимающие МДМА постоянно, теряют память и способность четко воспринимать информацию.
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