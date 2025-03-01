Что 9 самых популярных вредных веществ, включая алкоголь, ЛСД и кофеин, делают с мозгом

Нюхнуть — и мир превращается в красочный калейдоскоп танцующих узоров и волн звуков; глотнуть — и мышцы в вашем теле растекаются, как желе. Да, разные вещества позволяют человеку исследовать мир вокруг совершенно разными способами, но их последствия приятными никак не назовешь. Так что на самом деле наркотические вещества делают с человеческим мозгом?

Марихуана

Волшебные грибочки

Алкоголь

Героин

Легальные болеутоляющие на основе опиатов

Кофеин

ЛСД

Синтетический наркотик флакка

Экстази