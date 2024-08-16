6 лучших советских магнитол, пользовавшихся огромной популярностью до конца 1990-х

С конца 1970-х и по начало 1990-х советская промышленность создала далеко не одну магнитолу для проигрывания кассет, записи звука и воспроизведения радиосигналов. Чаще всего подобная техника была недешевой, а потому не слишком доступной для большинства советских граждан. В большинстве случаев на магнитофон приходилось откладывать деньги..
1. «Вега-320»
Хорошая штука. /Фото: rw6ase.narod.ru.
В 1976 году на свет появились магнитолы Вега-320, созданные на базе ленинградского проигрывателя 1973 года Форум-301. Как и его предшественник «Вега» уже работала на микросхемах. Магнитолы имели в целом аналогичную конструкцию и мало чем отличались. Разница названий была продиктована в первую очередь разницей в производящих оборудование предприятиях. 320-ая Вега была рассчитана на работу со стандартной кассетой МК-60. Номинальная мощность магнитолы составляла 0.3 Вт, а рабочий диапазон от 63 до 10 тысяч Гц.
2. «Вега-326»
Один из первых отечественных. /Фото: getbb.ru.
Магнитола, появившаяся на следующий год после создания уже упомянутой 320-ой. Для своего времени была лучшим отечественным проигрывателем не уступавшим наиболее популярным зарубежным образцам. В производстве использовались как оригинальные компоненты и решения, так и комплектующие иностранного производства. Например, лентопротяжный механизм для 326-й везли из Венгрии. Для 1977 года новая советская магнитола имела солидное количество полезных настроек и работала в диапазоне 200-7.1 тысяч Гц. Стоит также отметить, что 326-я активно экспортировалась.
3. «Вега-328-Cтерео» и «Вега-335-Cтерео»
Хорошие были приемники. /Фото: youla.ru.
Первая советская стереофоническая магнитола на что прямо указывает название оборудования. Появилась на свет в 1982 году. Как и другие подобные магнитолы, 328-я могла принимать радиосигнал в диапазонах от 63 до 10 тысяч Гц. Само собой, воспроизводить музыку можно было и со стандартных кассет. Помимо этого «Стерео» могла работать на запись, в чем ей помогало сразу два встроенных микрофона. Кроме того, к оборудованию можно было дополнительно подключить стереотелефон и стереоусилитель. Первоначально такие стоили по 500 рублей. Впоследствии цена сократилась до 320.
Хорошая штука была. /Фото: forumimage.ru.
А в 1985 году на свет появилась «Вега-335-Cтерео», которая оказалась еще громче своей конструктивной предшественницы. Огромной популярностью подобные магнитолы пользовались не только в качестве средства воспроизведения музыки, но и в качестве записи. В 1991 году у 335-й появился брат-близнец – магнитола «Вега-235С-1», выполненная с использованием уже импортных комплектующих, в первую очередь – японских. Благодаря этому у проигрывателя заметно улучшилось качество звука.
4. «Вега-331»
Отличный был приемник. /Фото: 6md.ru.
В 1986 году в Советском Союзе была создана еще одна переносная магнитола за индексом 331. Как и предшественники, новая модель могла ловить радиосигналы, воспроизводить кассеты и записывать звук на магнитные ленты, работая на прием. Новая магнитола получила плавные настройки громкости и тембра и могла работать в диапазонах от 63 до 10 тысяч Гц. При этом новенькая «Вега» была относительно легкой и очень компактной. К тому же, стоила заметно дешевле предшественниц – 250 рублей.
5. «Вега-РМ-338С»
Популярная модель. /Фото: getbb.ru.
В 1988 году появилась следующая модель приемника-проигрывателя. В очередной «Веге» изменили компоновку, а также серьезно доработали электронную начинку. Модель 338С стала первой советской магнитолой с двухполосной акустикой. В 1990 году, приемник серьезно переработали еще раз в рамках модели, благодаря чему удалось основательно улучшить качество звука. Правда были и минусы – принимать 338-я стала заметно хуже. В 1992 году приемник модернизировали еще раз, благодаря чему он стал соответствовать требованиям к оборудованию уже II класса.
6. «Вега М-410С» и «Beгa M-420C»
Отличная была штучка. /Фото: retro-technika.com.
Следующей моделью была компактная М-410С, созданная в 1989 году, и способная работать как на воспроизведение, так и на запись. В 1992 году компактный магнитофон был незначительно переработал, благодаря чему на свет появилась модель M-420C. Последняя была примечательна уже хотя бы тем, что стала первым отечественным проигрывателем с автореверсом. Обе модели пользовались неплохим спросом, в том числе из-за своих откровенно скромных габаритов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии