Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

Мы довольно часто переплачиваем за приобретаемые вещи, не вникая в подробности. И ладно бы это было оправдано высоким качеством, но нет. Напротив, многие из продуктов, которые мы привыкли неосознанно и по привычке бросать в свою корзину, можно легко заменить на другие, что стоят неподалеку, сделав одолжение одновременно и своему здоровью, и кошельку.

Мы изучили некоторые продукты и обнаружили, что многие из них не стоят своих денег, особенно если вы выбираете разумную экономию и хотите сократить свои расходы без ущерба для привычной жизни.



10. Брендовые какао-напитки

9. Свежая выпечка

8. Оливковое масло

7. Колбасная нарезка

6. Фрукты в стаканчиках

5. Корица

4. Сухие смеси для соусов

3. Готовые сэндвичи

2. Чай в обновленных пакетиках

1. Фарш

Завышенная цена на брендовые какао-напитки обуславливается скорее популярностью марки, нежели некими особенными свойствами. Более того, работая на детскую аудиторию и ее вкусовые пристрастия, такие напитки содержат много сахара и, как следствие, больший процент быстрых углеводов, в отличие от более простых вариантов, в которых больше белка, а количество добавляемого сахара вы можете определять самостоятельно.Аромат свежеиспеченного хлеба может свести с ума кого угодно, и нет ничего плохого в том, чтобы иногда поддаться соблазну. Однако на постоянной основе подобная трата кажется не слишком оправданной, особенно если задуматься о накрутке за это мимолетное счастье, которая порой достигает 100 %.И это при том, что в двух шагах на прилавке могут лежать заводские буханки с той же датой изготовления и в 2 раза дешевле. К тому же зачастую и сама остывшая дневная выпечка к вечеру лишается наценки, и ее можно купить не втридорога.В самом по себе оливковом масле и цене на него, конечно, нет ничего плохого, речь скорее идет о недобросовестных производителях, которые порой под видом данного масла продают его смесь с растительным или льняным, приправляя все ароматизаторами, — и за это платить уже как-то не хочется, согласитесь.Есть один способ проверить уже имеющуюся у вас дома бутылку на подделку. Благодаря наличию в натуральном нерафинированном масле Extra Virgin олеиновой кислоты, оно должно застывать в холодильнике через пару часов. Если же оно не застыло — масло либо поддельное, либо рафинированное.Колбасные нарезки — вполне удобный формат для корпоративов или домашних праздников, если необходимо быстро и беззаботно накрыть стол. Но в долгосрочной перспективе постоянная покупка нарезок не слишком выгодна. Ведь, как известно, покупатель всегда переплачивает за лишние телодвижения производителя, например помывку, нарезку и прочую дополнительную подготовку продукта перед его попаданием на прилавок.То же самое касается и предварительно промытых и нарезанных фруктов. Конечно, нет ничего удобнее, чем быстренько положить готовую продукцию на обед ребенку или взять ее с собой в качестве полезной закуски — ведь это экономия времени, которого всем нам так не хватает. Вот только экономией в таком случае и не пахнет, ведь зачастую вы заплатите за такую упаковку до 40 % больше.К тому же есть и еще один нюанс: как только овощи и фрукты нарезаются и вступают в реакцию со светом и кислородом, они начинают терять свои полезные свойства. А это, возможно, даже более весомый повод задуматься перед приобретением заготовок.То, что большинство из нас привыкло принимать за настоящую корицу, на самом деле ей вовсе не является. В основном то, что мы видим на прилавках, является кассией — более дешевым видом данной пряности. Связано это с дороговизной классической цейлонской корицы. При этом разница во вкусах имеет значение: у цейлонской корицы мягкий и тонкий аромат, в то время как у кассии — более терпкий.Видна разница и в структуре, корица состоит из множества тонких слоев, а кассия — монолитный и толстый стручок. Поэтому теперь, сталкиваясь с заявлениями на упаковке о классической корице, обязательно рассматривайте стручки либо ищите надпись «cinnamomumzeylonicum», чтобы не было горько за потраченные на обман деньги.Готовые смеси для соусов или мяса — довольно удобный формат, но это удобство, безусловно, включено в стоимость. Кроме того, так же как и в случае с какао, вы не можете контролировать количество отдельных ингредиентов, а также гарантировать наличие или отсутствие тех или иных специй или вкусовых добавок, что может быть важно для отдельных членов семьи.По этим причинам в большинстве случаев, если только речь не идет о необходимости приготовить что-то срочно, гораздо выгоднее и полезнее запомнить несколько несложных сочетаний для разного типа блюд и смешивать специи самостоятельно.Еще одна демонстрация удобства, за которое придется заплатить. Готовые сэндвичи в супермаркетах — отличная штука для перекуса на бегу, но если, скажем, вы покупаете их, чтобы взять на работу, — не лучше ли купить хлеб, колбасу и сыр, раз уж вы в магазине? Ведь очевидно, что так будет гораздо выгоднее, а главное, можно будет сделать столько бутербродов, сколько вам угодно, и с нужными именно вам количеством и толщиной ингредиентов.Обновленные чайные пакетики в виде пирамидок, возможно, и выглядят интереснее, но не имеют ничего общего с экономией. Зачастую в пересчете 100 пирамидок (а это 5 стандартных упаковок по 20 пирамидок) оказываются дороже упаковки со 100 пакетиками примерно на 30 %. Конечно, если порой хочется побаловать себя новыми вкусами, это нормально. Но для повседневной жизни и на большую семью все-таки выгоднее брать второй вариант.Глупо будет отрицать, что покупной фарш удобен. Но вопрос не только в экономии, а в том, насколько качественную продукцию вы купите. Ведь ни для кого не секрет, что в покупной фарш и котлеты зачастую добавляют жир и прочие примеси, которые ухудшают вкус, а главное, делают продукт менее полезным с точки зрения КБЖУ и опасным для аллергиков.Так же как и с другими подготовленными продуктами, это спасение для ситуаций, когда срочно нужно решить проблему с едой. В других же случаях гораздо разумнее посвятить время именно мясу, сделать собственный идеальный фарш и заморозить его пластами, чтобы в будущем в любой момент приготовить все, что душе угодно.