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Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

Мы довольно часто переплачиваем за приобретаемые вещи, не вникая в подробности. И ладно бы это было оправдано высоким качеством, но нет. Напротив, многие из продуктов, которые мы привыкли неосознанно и по привычке бросать в свою корзину, можно легко заменить на другие, что стоят неподалеку, сделав одолжение одновременно и своему здоровью, и кошельку.
Мы изучили некоторые продукты и обнаружили, что многие из них не стоят своих денег, особенно если вы выбираете разумную экономию и хотите сократить свои расходы без ущерба для привычной жизни.

10. Брендовые какао-напитки


Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

Завышенная цена на брендовые какао-напитки обуславливается скорее популярностью марки, нежели некими особенными свойствами. Более того, работая на детскую аудиторию и ее вкусовые пристрастия, такие напитки содержат много сахара и, как следствие, больший процент быстрых углеводов, в отличие от более простых вариантов, в которых больше белка, а количество добавляемого сахара вы можете определять самостоятельно.

9. Свежая выпечка


Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

Аромат свежеиспеченного хлеба может свести с ума кого угодно, и нет ничего плохого в том, чтобы иногда поддаться соблазну. Однако на постоянной основе подобная трата кажется не слишком оправданной, особенно если задуматься о накрутке за это мимолетное счастье, которая порой достигает 100 %.
И это при том, что в двух шагах на прилавке могут лежать заводские буханки с той же датой изготовления и в 2 раза дешевле. К тому же зачастую и сама остывшая дневная выпечка к вечеру лишается наценки, и ее можно купить не втридорога.

8. Оливковое масло


Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

В самом по себе оливковом масле и цене на него, конечно, нет ничего плохого, речь скорее идет о недобросовестных производителях, которые порой под видом данного масла продают его смесь с растительным или льняным, приправляя все ароматизаторами, — и за это платить уже как-то не хочется, согласитесь.
Есть один способ проверить уже имеющуюся у вас дома бутылку на подделку. Благодаря наличию в натуральном нерафинированном масле Extra Virgin олеиновой кислоты, оно должно застывать в холодильнике через пару часов. Если же оно не застыло — масло либо поддельное, либо рафинированное.

7. Колбасная нарезка


Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

Колбасные нарезки — вполне удобный формат для корпоративов или домашних праздников, если необходимо быстро и беззаботно накрыть стол. Но в долгосрочной перспективе постоянная покупка нарезок не слишком выгодна. Ведь, как известно, покупатель всегда переплачивает за лишние телодвижения производителя, например помывку, нарезку и прочую дополнительную подготовку продукта перед его попаданием на прилавок.

6. Фрукты в стаканчиках


Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

То же самое касается и предварительно промытых и нарезанных фруктов. Конечно, нет ничего удобнее, чем быстренько положить готовую продукцию на обед ребенку или взять ее с собой в качестве полезной закуски — ведь это экономия времени, которого всем нам так не хватает. Вот только экономией в таком случае и не пахнет, ведь зачастую вы заплатите за такую упаковку до 40 % больше.
К тому же есть и еще один нюанс: как только овощи и фрукты нарезаются и вступают в реакцию со светом и кислородом, они начинают терять свои полезные свойства. А это, возможно, даже более весомый повод задуматься перед приобретением заготовок.

5. Корица


Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

То, что большинство из нас привыкло принимать за настоящую корицу, на самом деле ей вовсе не является. В основном то, что мы видим на прилавках, является кассией — более дешевым видом данной пряности. Связано это с дороговизной классической цейлонской корицы. При этом разница во вкусах имеет значение: у цейлонской корицы мягкий и тонкий аромат, в то время как у кассии — более терпкий.
Видна разница и в структуре, корица состоит из множества тонких слоев, а кассия — монолитный и толстый стручок. Поэтому теперь, сталкиваясь с заявлениями на упаковке о классической корице, обязательно рассматривайте стручки либо ищите надпись «cinnamomumzeylonicum», чтобы не было горько за потраченные на обман деньги.

4. Сухие смеси для соусов


Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

Готовые смеси для соусов или мяса — довольно удобный формат, но это удобство, безусловно, включено в стоимость. Кроме того, так же как и в случае с какао, вы не можете контролировать количество отдельных ингредиентов, а также гарантировать наличие или отсутствие тех или иных специй или вкусовых добавок, что может быть важно для отдельных членов семьи.
По этим причинам в большинстве случаев, если только речь не идет о необходимости приготовить что-то срочно, гораздо выгоднее и полезнее запомнить несколько несложных сочетаний для разного типа блюд и смешивать специи самостоятельно.

3. Готовые сэндвичи


Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

Еще одна демонстрация удобства, за которое придется заплатить. Готовые сэндвичи в супермаркетах — отличная штука для перекуса на бегу, но если, скажем, вы покупаете их, чтобы взять на работу, — не лучше ли купить хлеб, колбасу и сыр, раз уж вы в магазине? Ведь очевидно, что так будет гораздо выгоднее, а главное, можно будет сделать столько бутербродов, сколько вам угодно, и с нужными именно вам количеством и толщиной ингредиентов.

2. Чай в обновленных пакетиках


Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

Обновленные чайные пакетики в виде пирамидок, возможно, и выглядят интереснее, но не имеют ничего общего с экономией. Зачастую в пересчете 100 пирамидок (а это 5 стандартных упаковок по 20 пирамидок) оказываются дороже упаковки со 100 пакетиками примерно на 30 %. Конечно, если порой хочется побаловать себя новыми вкусами, это нормально. Но для повседневной жизни и на большую семью все-таки выгоднее брать второй вариант.

1. Фарш


Продукты, за которые мы упорно переплачиваем, сами того не замечая

Глупо будет отрицать, что покупной фарш удобен. Но вопрос не только в экономии, а в том, насколько качественную продукцию вы купите. Ведь ни для кого не секрет, что в покупной фарш и котлеты зачастую добавляют жир и прочие примеси, которые ухудшают вкус, а главное, делают продукт менее полезным с точки зрения КБЖУ и опасным для аллергиков.
Так же как и с другими подготовленными продуктами, это спасение для ситуаций, когда срочно нужно решить проблему с едой. В других же случаях гораздо разумнее посвятить время именно мясу, сделать собственный идеальный фарш и заморозить его пластами, чтобы в будущем в любой момент приготовить все, что душе угодно.
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