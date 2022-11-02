Не только в чай: 8 лайфхаков с сахаром для дома и здоровья

Мы привыкли пить чай с сахаром, добавлять его в выпечку, а иногда и в супы, чтобы нейтрализовать переизбыток соли. Но мало кто догадывается, что сахар можно использовать не только в кулинарии, но также в быту. А иногда он способен решить и некоторые проблемы со здоровьем. Novate.ru делится самыми популярными и действенными лайфхаками.
Лайфхак 1: Привлечет бабочек и ос
Для привлечения насекомых нужно сварить сироп. / Фото: eda-offline.com
Хотите, чтобы на вашем участке летали бабочки? Тогда приманите их с помощью сахарного сиропа. Возьмите небольшую кастрюлю, добавьте в нее полстакана воды и столько же сахара, поставьте на плиту и доведите смесь до кипения. После этого выключите огонь и дайте ей остыть. Добавьте в 100 миллилитров воды чайную ложку сиропа и шесть капель соевого соуса, а затем нанесите смесь на кору деревьев и крыльцо с помощью малярной кисти. Бабочки обязательно заглянут в гости.
Такой же сироп поможет избавиться от ос. Для его приготовления смешайте в кастрюле две части сахара с одной частью воды, доведите раствор до кипения, а когда он остынет, перелейте в банку. Поставьте банку в то место, где осы больше всего вам досаждают, и подождите, пока они прилетят отведать сиропа. Липкая текстура не позволит им выбраться из банки.
Лайфхак 2: Поможет разжечь огонь
Чтобы костер лучше горел, добавьте в него сахар
Если вы испытывали свою удачу, пытаясь разжечь костер или дрова в печке, значит, прекрасно знаете, что сделать это с первого раза не так просто, как кажется на первый взгляд. Предлагаем увеличить свои шансы на победу, добавив в поленья несколько столовых ложек сахара. Продукт поддержит процесс горения и поспособствует выделению жара.
Лайфхак 3: Выведет пятно
Сахар помогает вывести пятна от травы
В основном это касается пятен от травы, обладателями которых мы становимся после очередной вылазки на природу или поездки на дачу. Если вам жалко любимые джинсы, платье или спортивные штаны, попробуйте реанимировать их следующим образом: возьмите небольшое количество воды и добавьте в нее столько сахара, чтобы образовалась густая кашица. Нанесите полученную смесь на пятно и дождитесь пока она высохнет. После этого хорошо встряхните одежду, чтобы избавиться от остатков сахара, и отправьте ее в стиральную машину, установив подходящий для одежды режим. После стирки вы увидите, что от пятна не осталось и следа.
Лайфхак 4: Послужит удобрением для растений
Сахар - отличный вариант домашнего удобрения. / Фото: design-homes.ru
Комнатные растения являются настоящим украшением дома, добавляют в интерьер тепло и уют. Однако купить несколько цветов, посадить их в подходящие горшки и расставить по квартире – не единственное, что вы должны сделать. Растения не смогут вас радовать, если вы не будете регулярно их поливать и подкармливать. И если с первым все понятно, то со вторым могут возникнуть вопросы. Не хотите тратить деньги на магазинные удобрения? Тогда воспользуйтесь подручными средствами. Дело в том, что сахар является натуральные удобрением для комнатных цветов, так как питает их. Нужно посыпать сахаром землю в горшке, а затем полить ее водой. Одной процедуры в месяц будет достаточно, чтобы растения чувствовали себя хорошо.
Лайфхак 5: Устранит неприятный запах
После того, как нарезали лук, смажьте мокрые руки сахаром
Лук, чеснок и рыба отличаются самыми резкими, а главное – устойчивыми запахами. После работы с этими продуктами руки еще долго напоминают, что именно вы готовили на обед или ужин. Самым популярным методом борьбы с такими запахами является лимон. Но если его вдруг не оказалось в холодильнике, на помощь придет сахар. Наберите столовую ложку, натрите им руки, затем вымойте теплой водой и протрите насухо. Сахар сможет не только нейтрализовать аромат, но также сделает ваши руки гладкими и нежными.
А еще продукт может устранить запах гари, который часто появляется, если хозяйка отвлекается от готовки и не замечает, как у нее, например, сбегает молоко. Все, что вам нужно сделать – положить в железную миску кусок рафинада и поджечь его. С помощью такого лайфхака можно убить сразу двух зайцев: нейтрализовать запах гари и наполнить кухню ароматом карамели.
Лайфхак 6: Решит проблемы с кожей
Скраб из меда и сахара. / Фото: pchelyspec.ru
В вопросах кожи сахар является настоящим профи. Мы уже упоминали, что он способен смягчить ее, а теперь расскажем и о других волшебных свойствах. Итак, сахар способен заживить ожоги первой степени. Да-да, вы не ослышались. Если вы нечаянно прикоснулись к горячей сковороде или попробовали вытащить противень из духовки без прихватки, приготовьте лечебный сироп. В ста миллилитрах теплой воды нужно развести восемь чайных ложек сахара. Когда он растворится, нанесите полученную смесь на обожженный участок кожи. Повторяйте процедуру несколько раз в день, пока не выздоровеете.
Также сахар поможет очистить кожу от ороговевших клеток. Для приготовления скраба нужно смешать одну чайную ложку сахара с одной столовой ложкой оливкового масла. Готовую смесь необходимо нанести на лицо, немного помассировать, а затем смыть теплой водой и увлажнить кремом.
Лайфхак 7: Продезинфицирует рану
Сахар убивает бактерии в ране. / Фото: kto-chto-gde.ru
Неожиданно, но факт: согласно результатам исследований ученых, нагноение раны можно предотвратить, если посыпать ее сахаром. Это же действие поможет ускорить ее заживление. Поэтому после пореза сразу обработайте рану сахаром, а уже потом ищите перекись водорода и пластырь. Волшебные свойства продукта обусловлены тем, что сахар способен впитывать воду, а без нее бактерии размножатся не могут. Это доказали английские ученые после проведения эксперимента. В течении полугода они лечили у 21 пациента пролежни и незаживающие раны с помощью сахара. Продукт вытягивал влагу и подсушивал кожу, благодаря чему поврежденная кожа заживала быстрее.
Лайфхак 8: Продлит жизнь цветам
Сахар нужно смешать с уксусом и залить в вазу. / Фото: distano.ru
В то время как одни девушки радуются подаренным цветам, другие считают их лишней тратой денег, ведь они радуют глаз всего несколько дней. К счастью, есть простой способ, как можно продлить жизнь цветам. Для этого нужно приготовить натуральный «консервант», состоящий из трех столовых ложек сахара и двух столовых ложек уксуса. Эту смесь необходимо добавить в вазу, а затем наслаждаться полученным эффектом. Сахар будет питать цвета, а уксус не даст воде забродить. Меняйте раствор каждые два дня и тогда любимые розы, хризантемы или тюльпаны будут долго украшать вашу квартиру, радуя потрясающим ароматом и внешним видом.
Бонус: Советское лакомство
Ириски на сметане по советскому рецепту. / Фото: vseretsepty.ru
И все-таки сахар в первую очередь является продуктом питания, благодаря которому десерты и приобретают свой потрясающий вкус. Давайте вспомним об одном из лакомств, которое было невероятно популярным в Советском Союзе – ирисках на сметане. Они и сегодня находятся вне конкуренции во многих семьях, если мамы и бабушки не пожалели рецепта.
Ириски готовятся очень просто – сахар и сметана смешиваются в равных частях, добавляется небольшое количество сливочного масла, после чего смесь ставится на плиту. Массу нужно варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока она не приобретет красивый карамельный цвет. Когда смесь будет готова, ее нужно разлить по формочкам, предварительно смазав их маслом, и охладить в холодильнике. Приятного аппетита!
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