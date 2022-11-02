Не только в чай: 8 лайфхаков с сахаром для дома и здоровья

Лайфхак 1: Привлечет бабочек и ос

Для привлечения насекомых нужно сварить сироп. / Фото: eda-offline.com

Лайфхак 2: Поможет разжечь огонь

Чтобы костер лучше горел, добавьте в него сахар

Лайфхак 3: Выведет пятно

Сахар помогает вывести пятна от травы

Лайфхак 4: Послужит удобрением для растений

Сахар - отличный вариант домашнего удобрения. / Фото: design-homes.ru

Лайфхак 5: Устранит неприятный запах

После того, как нарезали лук, смажьте мокрые руки сахаром

Лайфхак 6: Решит проблемы с кожей

Скраб из меда и сахара. / Фото: pchelyspec.ru

Лайфхак 7: Продезинфицирует рану

Сахар убивает бактерии в ране. / Фото: kto-chto-gde.ru

Лайфхак 8: Продлит жизнь цветам

Сахар нужно смешать с уксусом и залить в вазу. / Фото: distano.ru

Бонус: Советское лакомство

Ириски на сметане по советскому рецепту. / Фото: vseretsepty.ru