15 прелестных вещиц, которые можно сделать своими руками буквально за выходные

Когда речь заходит об обустройстве интерьера, одни отправляются к дизайнерам, а другие все делают своими силами.

Однако, чтобы создать уют, часто не хватает простой мелочи в виде элемента декора.

Мы собрали прекрасные идеи, которые можно самим воплотить в реальность буквально за выходные.

1. Планер

Эксклюзивный настенный планер.

Все мы знаем, как выглядит планер в классическом исполнении. Но кто сказал, что это единственная возможная его реализация. Используя только папку-планшет, прищепки и грифельную краску, можно создать свой уникальный настенный планер. Повесьте его на видном месте, и он всегда будет напоминать о важных делах и украшать пространство.

2. Экран для фотографий

Очаровательный экран для фотоснимков.

Хулахуп, покрашенный в золотистый цвет, пара веточек искусственных цветов и несколько лент станут прекрасным экраном для размещения семейных фотографий. Лучше всего на такой конструкции будут смотреться черно-белые снимки размера полароидов.

3. Светящиеся банки

Светящиеся баночки с цветами.

Удивительно, какие поделки можно сделать из обычных стеклянных банок и гирлянд. Просто прикрепите баночки к грубым деревянным доскам, поместите внутрь небольшую гирлянду и поставить букетик искусственных цветов.

4. Коврик

Получится стильное украшение в рустикальном стиле, которое можно будет повесить в прихожей, гостиной или спальне.

Чудесный коврик из остатков пряжи.

Остатки пряжи можно превращать в совершенно уникальные изделия. Например, пару моточков ярких ниток можно преобразовать в мягкий пушистый коврик.

5. Стеллаж

Стеллаж в рустикальном стиле.

Из грубых досок можно сколотить чудесный стеллаж в рустикальном стиле. А чтобы он не выглядел слишком мрачно, сыграйте на контрасте, добавив несколько небольших белых полочек, фоторамок и объемных декоративных надписей.

6. Органайзер

Органайзер для заметок.

Необычный круглый органайзер для заметок, который под силу сделать даже школьнику из большого количества винных пробок. Подобный органайзер идеально впишется в интерьер светлой прихожей, выгодно контрастируя с белым цветом стен.

7. Стринг-арт

Картины из ниток и гвоздей.

Примеры небольших простых картин, выполненных в технике стринг-арт из ниток, гвоздей и искусственных цветов на деревянных досочках. Такие поделки могут стать прекрасным подарком для близких или украшением любой стены в вашем собственном доме.

8. Корзинка

Корзинка из бечевки.

В свободный час можно заняться созданием симпатичной маленькой бечевки. Для этого кроме мотка грубой веревки вам понадобится еще и клей-пистолет и небольшой моточек пряжи. Готовую корзинку можно использовать в качестве кашпо или места для хранения зарядных устройств, расчесок, ключей или мелких денег.

9. Декор крышек

Баночки с декорированными крышками.

Если вы любите порядок, вам наверняка понравится идея создания оригинальных контейнеров для хранения разных мелочей. Редакция расскажет вам, как буквально за 10 минут превратить стеклянную банку с крышкой в очаровательный органайзер для конфет, печенья или маленьких гигиенических принадлежностей. Для этого вам понадобится баллончик с краской, несколько пластмассовых фигурок животных и клей. Аккуратно покрасьте крышки баночек и фигурки животных, дайте просохнут и склейте.

10. Календарь

Настольный календарь.

Самодельный настольный календарь - стильная вещица, которая украсит ваше рабочее место. Для его создания понадобится тонкий кусок фанеры, 12 мотивирующих картинок с названиями месяцев, два маленьких канцелярских кольца и 31 пронумерованная карточка.

11. Инсталляция

Инсталляция из книги.

Оригинальная инсталляция, сделанная из ненужной книги и крышки картонной коробки или холста, точно порадует всех любителей разных нестандартных штучек.

12. Часы

Уникальные настенные часы.

Если вы являетесь счастливым обладателем серванта, полного винтажных чайных сервизов, редакция подскажет, как подарить им новую жизнь. Например, из чашек с блюдцами можно сделать замечательные настенные часы. Прочно закрепите чашки на большой пластиковой панели, а в центре установите часовой механизм со стрелками. Готовое изделие можно повесить в кухне или в гостиной, где за столом собирается семья.

13. Настольная лампа

Настольная лампа в винтажном стиле.

Настольная лампа, построенная из ненужной чайной посуды, с абажуром из винтажной шляпы - еще одна интересная идея использования ненужных вещей.

14. Люстра

Светильник из бутылки.

Потрясающий светильник из стеклянной бутылки, украшенной росписью, прекрасно впишется в интерьер любой комнаты и станет центральной деталью жилого пространства.

15. Абажур

Абажур в геометрическом стиле.

Невероятно, но обычный картон можно использовать для создания полноценного абажура для люстры. Геометрическая конструкция этого изделия гарантировано наполнит пространство мягким светом и загадочными тенями.

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