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Празднование Кумбха-мелы в Индии

Индуисты со всей Индии и других стран мира стекаются в город Насик, чтобы совершить омовение в реке Годавари. Обряд массового паломничества Кумбха-мела совершается верующими раз в несколько лет.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Садху курит гашиш в своей палатке во время празднования Кумбха-мелы в Тримбакешваре.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Один из верующих поскользнулся и упал воду во время молитвы в реке Годавари в городе Насик.



Празднование Кумбха-мелы в Индии

Традиция совершать омовение уходит корнями в древность. Это способ очиститься от грехов и приблизиться к богу.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Садху перед процессией.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Тысячи индуистов стекаются в город Насик со всей Индии и других стран мира. Верующие приходят целыми деревнями, а празднование часто длится ночь напролёт.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Садху едет верхом на лошади во время празднования Кумбха-мелы в Тримбакешваре.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Индусы верят, что сотни лет назад во время битвы с демонами боги пролили четыре капли священного нектара. С тех пор Кумбха-мела поочерёдно празднуется в тех городах, где упали эти капли. В этом году фестиваль проводится в городе Насик.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Момент, когда верующий окунается в воду, является кульминацией паломничества.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Цветочная гирлянда в водах реки Годавари в городе Насик.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Садху смазывает лицо пеплом перед процессией.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Садху.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Власти каждые несколько часов проверяют воду на содержание вирусов и бактерий, и утверждают, что загрязнение не превышает допустимого уровня.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Многие реки в Индии стали загрязненными в результате экономического развития.

Празднование Кумбха-мелы в Индии

Индуистка из Раджастхана.

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