Празднование Кумбха-мелы в Индии

Индуисты со всей Индии и других стран мира стекаются в город Насик, чтобы совершить омовение в реке Годавари. Обряд массового паломничества Кумбха-мела совершается верующими раз в несколько лет.







Садху курит гашиш в своей палатке во время празднования Кумбха-мелы в Тримбакешваре.







Один из верующих поскользнулся и упал воду во время молитвы в реке Годавари в городе Насик.

Традиция совершать омовение уходит корнями в древность . Это способ очиститься от грехов и приблизиться к богу.Садху перед процессией.Тысячи индуистов стекаются в город Насик со всей Индии и других стран мира. Верующие приходят целыми деревнями, а празднование часто длится ночь напролёт.Садху едет верхом на лошади во время празднования Кумбха-мелы в Тримбакешваре.Индусы верят, что сотни лет назад во время битвы с демонами боги пролили четыре капли священного нектара . С тех пор Кумбха-мела поочерёдно празднуется в тех городах, где упали эти капли. В этом году фестиваль проводится в городе Насик.Момент, когда верующий окунается в воду, является кульминацией паломничества.Цветочная гирлянда в водах реки Годавари в городе Насик.Садху смазывает лицо пеплом перед процессией.Садху.Власти каждые несколько часов проверяют воду на содержание вирусов и бактерий, и утверждают, что загрязнение не превышает допустимого уровня.Многие реки в Индии стали загрязненными в результате экономического развития.Индуистка из Раджастхана.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)