Как найти свой стиль в интерьере

Пора перестать жить чужими идеями и наконец создать пространство, которое отражает именно вас.Многие проводят часы, рассматривая бесконечные доски Pinterest, сохраняя идеальные гостиные и кухни, а потом смотрят на свой дом и понимают, что это не про них. Однако дизайн интерьера – это всегда про личное высказывание, поэтому слепо следовать трендам ни к чему.

Как создать мудборд

Превратите мудборд в план действий

Чтобы перестать копировать и наконец обрести свой стиль, нужно научиться работать с референсами осознанно.Начните с честного вопроса: что именно меня цепляет? Соберите 10–15 изображений, которые вызывают сильные эмоции. Теперь разбирайте их по полочкам, не пытаясь повторить комнату целиком.Выделите ключевые элементы:Цвет – какая палитра преобладает и почему она вас успокаивает или, наоборот, заряжает?Фактура – мягкий вельвет, шершавый бетон, теплое дерево или блестящий металл?Настроение – тихая уютная тишина или легкая хаотичная энергия?Пропорции – низкая мебель и воздух или вертикальные линии и ощущение высоты?Когда вы поймете, что именно трогает, сможете переносить это в свое пространство без слепого копирования.Например, вам нравится теплый минимализм за светлые тона и натуральные материалы. В таком случае возьмите нужный оттенок краски, но добавьте бабушкин ковер и любимые книги. Интерьер сразу станет живым и вашим.Это рабочий инструмент для дизайна интерьера. В Canva, Milanote или даже на обычном картоне соберите 8–12 изображений, образцы тканей, палитру красок и свои фотографии. Разделите на зоны: цвет, фактура, мебель, декор. Уберите все лишнее, что не резонирует.Мудборд должен вызывать чувство «да, вот это я».Выберите 3–4 главных элемента и запишите, как они будут жить именно в вашей квартире.Сделайте замеры, посчитайте бюджет, учтите освещение и привычки домочадцев.Начните с малого: покрасьте одну стену, купите один текстильный акцент или переставьте мебель.Поживите с изменениями неделю и скорректируйте.Каждый такой шаг развивает вкус и рождает уверенность. Вы перестаете спрашивать «а так можно?» и начинаете чувствовать: «это мое». Дизайн интерьера превращается из погони за картинкой в спокойный, радостный процесс самовыражения.Ваш дом не обязан быть идеальным. И когда вы перестанете копировать Pinterest или просто чужие идеи, в нем наконец появится то, чего не купишь ни за какие деньги – ваша собственная душа.