Ошибки во время готовки, которые могут вызвать проблемы с желудком

Некоторые кулинарные привычки, которые передаются из поколения в поколение, только с виду кажутся безобидными, а на самом деле могут навредить здоровью. Мы рассказываем, какие ошибки мы из раза в раз совершаем на кухне, даже не подозревая, что они приводят к плохому самочувствию.



Ошибка 1: Пробовать еду, чтобы проверить качество

Ошибка 2: Долго готовить овощи

Ошибка 3: Мыть мясо

Ошибка 4: Резать немытые овощи и фрукты

Ошибка 5: Размораживать мясо на столе

Ошибка 6: Использовать одну разделочную доску для всего

Ошибка 7: Пробовать сырую еду

Ошибка 8: Не мыть руки

Не пробуйте молоко, если вышел срок годности.А вы помните, когда покупали эту колбасу? Тогда не стоит пробовать заветренный кусочек. И делать глоток молока из бутылки, срок годности которого закончился несколько дней назад, тоже не нужно. Почувствовали, что запах фарша в пакете изменился не в лучшую сторону? Смиритесь: термообработка его уже не спасет.Не играйте с продуктами в русскую рулетку – это может закончится серьезным отравлением. Лень идти в магазин за новым кусочком сыра? Обойдитесь сегодня без него. Овощи, фрукты, хлеб, мясо, рыба, молочные продукты – если они вызывают вопросы, лучше сразу выбросьте в мусорное ведро, а не испытывать судьбу.Если долго варить овощи, они теряют витамины.Конечно, никакого вреда от переваренных овощей не будет, но и пользы – тоже. Чем дольше они подвергаются термической обработке, тем меньше витаминов и полезных веществ остается в составе. Поэтому важно следить, чтобы после приготовления они не превращались в кашу, а оставались упругими и чуть хрустящими. Так, например, свежую брокколи варят в кипятке максимум пять минут, а затем опускают в ледяную воду на несколько секунд, чтобы сохранить яркий цвет. Морковь будет готовиться дольше – около 10 минут (все зависит от размера кусочков).Не мойте мясо – промокните салфеткойПожалуй, самая неочевидная ошибка, которую совершает большинство хозяек на кухне. Даже сама мысль о том, чтобы начать мариновать немытое мясо приводит в ужас, а ведь от этого, насколько быстро вы переступите через себя, зависит безопасность. Дело в том, что в процессе мытья мяса под краном, бактерии, которые находятся на поверхности, разлетаются по кухне и остаются там. В итоге еда и посуда, которая соприкасается с этими местами, может стать источником заражения.Оптимальный вариант – слегка промокнуть мясо бумажным полотенцем. Если же вам кажется, что этого недостаточно, аккуратно промойте курицу или свинину в глубокой миске с водой, не допуская появления брызг.Сначала дыню нужно ополоснуть под водой.Есть такие фрукты, которые мы априори едим без кожуры: бананы, дыни, арбузы, киви. Но это не значит, что перед употреблением их можно не мыть. В идеале использовать специальное средство, чтобы точно избавиться от всех бактерий, но в крайнем случае можно просто потереть щеткой кожуру под струей воды. Если этого не сделать, микробы с ножа попадут в мякоть и спровоцируют отправление или расстройство желудка.Размораживайте мясо в холодильнике, а не в водеУ бактерий есть максимально комфортная для них температура размножения, которая составляет от 4 до 60 градусов. Соответственно, размораживать мясо на столе – плохая идея. Лучше всего достать продукт из морозилки вечером, положить его на полку холодильника и дать время разморозиться медленно, но безопасно. На следующий день вы уже смело сможете достать его и замариновать.Решили спонтанно приготовить мясо и нет времени ждать, пока оно дойдет до нужной консистенции в холодильнике? Тогда поступите следующим образом. Возьмите зип-пакет, положите в него мясо, плотно закройте и положите в миску с холодной водой. Так оно разморозится примерно за два часа. Если подходящего по размеру пакета нет, можете завакуумировать продукт. Важно, чтобы упаковка не была повреждена, иначе бактерии продолжат размножаться со скоростью света.Не стоит резать на одной доске хлеб и мясоЕсли задуматься, на кухне очень много рассадников бактерий, например, губки для посуды, мокрые тряпки, мусорное ведро. Но это все очевидно и понятно. А есть скрытые враги, подвоха от которых мы совсем не ожидаем. Одни из них – разделочные доски. Даже если вы будете каждый раз тщательно мыть их после использования, в микроскопических трещинах все равно будут накапливаться бактерии и частички еды. Поэтому нарезать мясо, фрукты и хлеб на одной доске – сомнительная идея.Хотите избежать перекрестного заражения продуктов и обмена запахами? Заведите разные доски для разных продуктов. Сейчас даже существуют специальные наборы с пометками, чтобы вы не путались, на какой доске нарезать помидоры, а на какой – рыбу.Ни тесто, ни фарш пробовать нельзяПытаясь контролировать процесс приготовления блюда от А до Я, мы пробуем его на каждом этапе. С одной стороны, мы хотим вовремя обнаружить и исправить ошибку, не дожидаясь, пока подадим на стол пересоленное или слишком острое блюдо. А с другой стороны – наносим вред своему желудку. По словам врачей, нельзя пробовать сырую еду, потому что в ней содержатся вредные бактерии. Если не подождать, пока их уничтожат высокие температуры во время варки или жарки, есть риск заразиться инфекцией. Особенно это относятся к любителям пробовать сырой фарш или тесто: подхватить сальмонеллу из яиц или кишечную палочку из муки проще, чем кажется.Нужно мыть руки с мылом, а не вытирать салфеткойО том, что перед едой нужно мыть руки, знают все. Родители с детства вкладывали в нашу голову это правило. Но как насчет того, чтобы мыть руки в процессе приготовления еды и после него? Например, после того, как разделали мясо или протерли грязный стол тряпкой. Помните, что можно легко перенести бактерии с рук на продукты, полотенца или посуды, и даже не заметить этого. Поэтому обязательно мойте руки с мылом, когда готовите еду – это необходимо для хорошего самочувствия.