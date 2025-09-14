С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Она гудит, как пылесос.Нужна ли на кухне...
  • Maxim
    Забыли про рыжиковое и горчичное ..5 полезных альтер...
  • Николай
    Автор, ты мразь брехливая. Отработал свои серебреники, за плевок?. Только подумай о том, что плюнул ты в своих родите...Почему в Советско...

Спред: в чем заключается его отличие от сливочного масла и маргарина




Не так уж давно на прилавках магазинов стал появляться новый продукт, похожий не то на сливочное масло, не то на маргарин. Речь, конечно же, идет про так называемый спред. Чем спред является на самом деле? Как его правильно употреблять и с чем есть? А самое главное: зачем вообще нужен какой-то спред, когда есть обыкновенное масло?



 
Не масло и не маргарин. |Фото: lenta.com.

Не масло и не маргарин. |Фото: lenta.com.

 

Название странного продукта происходит от английского словам «spread» - мазать. Спред действительно похож и на масло, и на маргарин, однако в конечном итоге является совершенно отдельным продуктом. В российском исполнении спред – это продукт питания, состоящий из растительных и молочных жиров. От масла его в первую очередь отличает пониженный уровень холестерина и присутствие полиненасыщенных кислот. Использовать спред можно как для намазывания на хлеб или печенье, так и для жарки. В отличие от уже упомянутого масла, данный продукт не горит и не выделяет вредных канцерогенов.

 
Можно мазать и жарить. |Фото: market-fmcg.ru.

Можно мазать и жарить. |Фото: market-fmcg.ru.


 

От маргарина спред в первую очередь отличается набором и содержанием жиров. В данном продукте могут быть только молочные жиры, причем их объем, как правило, ниже, чем в маргарине. Более того, в последний может быть добавлен фактически любой животный жир, включая рыбий. Запах в последнем случае устраняется при помощи использования специальных ароматизаторов. Кроме того, в маргарине могут быть искусственно созданные гидрогенезированные масла и трансжиры. Последние две категории веществ добавляют для увеличения срока годности маргарина.


 
Можно смело кушать. |Фото: kakxranit.ru.

Можно смело кушать. |Фото: kakxranit.ru.

 

Таким образом получается, что спред не только в большинстве случаев дешевле маргарина и масла, но и чище их как продукт питания. С другой стороны, спред заметно уступает в калорийности. В среднем, число калорий в нем меньше на 50%, чем в сливочном масле. На сегодняшний день спред бывает трех разновидностей: сливочно-растительный, растительно-жировой и растительно-сливочный.

 
Не такое калорийное. ¦Фото: medaboutme.ru.

Не такое калорийное. ¦Фото: medaboutme.ru.


 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх