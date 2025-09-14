Спред: в чем заключается его отличие от сливочного масла и маргарина

Не так уж давно на прилавках магазинов стал появляться новый продукт, похожий не то на сливочное масло, не то на маргарин. Речь, конечно же, идет про так называемый спред. Чем спред является на самом деле? Как его правильно употреблять и с чем есть? А самое главное: зачем вообще нужен какой-то спред, когда есть обыкновенное масло?
Не масло и не маргарин. |Фото: lenta.com.
Название странного продукта происходит от английского словам «spread» - мазать. Спред действительно похож и на масло, и на маргарин, однако в конечном итоге является совершенно отдельным продуктом. В российском исполнении спред – это продукт питания, состоящий из растительных и молочных жиров. От масла его в первую очередь отличает пониженный уровень холестерина и присутствие полиненасыщенных кислот. Использовать спред можно как для намазывания на хлеб или печенье, так и для жарки. В отличие от уже упомянутого масла, данный продукт не горит и не выделяет вредных канцерогенов.
Можно мазать и жарить. |Фото: market-fmcg.ru.
От маргарина спред в первую очередь отличается набором и содержанием жиров. В данном продукте могут быть только молочные жиры, причем их объем, как правило, ниже, чем в маргарине. Более того, в последний может быть добавлен фактически любой животный жир, включая рыбий. Запах в последнем случае устраняется при помощи использования специальных ароматизаторов. Кроме того, в маргарине могут быть искусственно созданные гидрогенезированные масла и трансжиры. Последние две категории веществ добавляют для увеличения срока годности маргарина.
Можно смело кушать. |Фото: kakxranit.ru.
Таким образом получается, что спред не только в большинстве случаев дешевле маргарина и масла, но и чище их как продукт питания. С другой стороны, спред заметно уступает в калорийности. В среднем, число калорий в нем меньше на 50%, чем в сливочном масле. На сегодняшний день спред бывает трех разновидностей: сливочно-растительный, растительно-жировой и растительно-сливочный.
Не такое калорийное. ¦Фото: medaboutme.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии