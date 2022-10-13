Зачем класть чайный пакетик в холодильник

Открывая холодильник, человек чувствует сразу несколько запахов, ведь в холодильнике хранится множество самых различных продуктов питания. Такое смешение запахов нравится далеко не всем.

Чтобы его устранить, просто возьмите пару чайных пакетиков.







И поместите на любую из полок в холодильнике. Уже на следующий день вы отметите, что запах полностью пропал! Пакетики следует менять раз в 1-2 недели. Чай может быть любым, но лучше всего выбрать с фруктовым наполнением.







Подробнее о том, как устранить неприятные запахи в холодильнике, смотрите в видео ниже:



