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Зачем класть чайный пакетик в холодильник

Открывая холодильник, человек чувствует сразу несколько запахов, ведь в холодильнике хранится множество самых различных продуктов питания. Такое смешение запахов нравится далеко не всем.
Чтобы его устранить, просто возьмите пару чайных пакетиков.

Зачем класть чайный пакетик в холодильник

И поместите на любую из полок в холодильнике. Уже на следующий день вы отметите, что запах полностью пропал! Пакетики следует менять раз в 1-2 недели. Чай может быть любым, но лучше всего выбрать с фруктовым наполнением.

Зачем класть чайный пакетик в холодильник

Подробнее о том, как устранить неприятные запахи в холодильнике, смотрите в видео ниже:


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Холодильникчай
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