Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм

Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм Для всех любителей сказок и красивых видов нашей планеты немецкий фотограф Килиан Шонбергер представил свою новую серию мистических фотографий под названием «Странствия братьев Гримм».

Этот выпуск посвящен талантливому фотографу современности Килиану Шонбергеру, который является истинным мастером своего дела.
Его работы захватывают дух, а фотографии и ракурсы вдохновляют на творчество. Килиан Шонбергер путешествует по Европе и заодно делает умопомрачающие снимки. Любимый прием фотографа — это построение зеркальной композиции: отражения в воде, повторяющиеся линии… Всё это в очередной раз напоминает сказку. Именно поэтому фотограф включил эти снимки в серию моментов из сказок, а именно сказок братьев Гримм. Он показал людям мир фантазий, запечатлев старинные замки, снежные пейзажи и чудесные просторы. Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм Окунитесь в непередаваемую атмосферу лесов на этих фотографиях — пройдет не много времени до того, как вы начнете ощущать себя героем столетних сказок братьев Гримм. Будь то «Красная шапочка» или «Гензель и Гретель» — хватит лишь обрывка тумана и темной линии деревьев, чтобы перенести вас в сказки прошлого, учащая пульс и напоминая вам, почему Якоб и Уильям завоевали славу самых лучших детских писателей. Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм Немецкий фотограф Килиан Шонбергер показал это лучше, чем кто-либо. Он вырос в этих таинственных землях и писал здесь свои работы. На них художник отобразил холодный страх, спрятанный в разрушенном деревенском доме, или огромную тайну, которая скрывается на покрытой туманом тропинке, ведущей за горизонт. Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм Его фотографии оживляют сказки братьев Гримм и напоминают о том, что их фольклор может навести мурашек не только на детей, но и на взрослых. Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм Фотографии Шонбергера выполнены в темном цвете, создавая зловещие картинки, связанные со «Спящей красавицей» и «Гамельнским крысоловом». Стоит отметить, что фотограф — дальтоник. Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм «Я думаю, что дальтонизм (я не отличаю зеленый от красного, фиолетовый от синего и т.д.) может стать преимуществом, особенно в условиях лесной съемки, — рассказывает фотограф. — Мне не нужно разделять одиночные оттенки визуально, и я могу полностью концентрироваться на структуре. Леса — это всегда достаточно хаотичные места, поэтому я считаю, что здесь структуры более важны для получения приятного цветового результата». Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев ГриммУдивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм


