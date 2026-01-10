Для всех любителей сказок и красивых видов нашей планеты немецкий фотограф Килиан Шонбергер представил свою новую серию мистических фотографий под названием «Странствия братьев Гримм».
Этот выпуск посвящен талантливому фотографу современности Килиану Шонбергеру, который является истинным мастером своего дела.фантазий, запечатлев старинные замки, снежные пейзажи и чудесные просторы. Окунитесь в непередаваемую атмосферу лесов на этих фотографиях — пройдет не много времени до того, как вы начнете ощущать себя героем столетних сказок братьев Гримм. Будь то «Красная шапочка» или «Гензель и Гретель» — хватит лишь обрывка тумана и темной линии деревьев, чтобы перенести вас в сказки прошлого, учащая пульс и напоминая вам, почему Якоб и Уильям завоевали славу самых лучших детских писателей. Немецкий фотограф Килиан Шонбергер показал это лучше, чем кто-либо. Он вырос в этих таинственных землях и писал здесь свои работы. На них художник отобразил холодный страх, спрятанный в разрушенном деревенском доме, или огромную тайну, которая скрывается на покрытой туманом тропинке, ведущей за горизонт. Его фотографии оживляют сказки братьев Гримм и напоминают о том, что их фольклор может навести мурашек не только на детей, но и на взрослых. Фотографии Шонбергера выполнены в темном цвете, создавая зловещие картинки, связанные со «Спящей красавицей» и «Гамельнским крысоловом». Стоит отметить, что фотограф — дальтоник. «Я думаю, что дальтонизм (я не отличаю зеленый от красного, фиолетовый от синего и т.д.) может стать преимуществом, особенно в условиях лесной съемки, — рассказывает фотограф. — Мне не нужно разделять одиночные оттенки визуально, и я могу полностью концентрироваться на структуре. Леса — это всегда достаточно хаотичные места, поэтому я считаю, что здесь структуры более важны для получения приятного цветового результата».
Удивительные пейзажи, вдохновленные сказками братьев Гримм
