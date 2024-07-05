Почему помидоры не хотят краснеть

Каждый дачник и огородник точно знает, сколько нужно времени для созревания помидоров, но иногда случается так, что томаты ни в какую не хотят краснеть. И на то есть несколько причин. Давайте разбираться, почему так происходит и что с этим всем делать.







Сколько нужно времени для созревания

1. Неподходящая температура

2. Нехватка или переизбыток удобрений

3. Освещение

4. Переизбыток плодов

Как ускорить процесс созревания

Важно помнить о том, чтобы созревание помидоров варьируется как от сорта, так и от многих окружающих факторов.Время, необходимое для созревания помидоров, может варьироваться в зависимости от сорта и условий выращивания. В среднем с момента внесения удобрений в саженцы до полного созревания плодов и готовности их к сбору обычно проходит около сорока пяти-девяноста дней. За это время цвет плодов томата заметно меняется с зелёного на красный, розовый, оранжевый, чёрный или желтый, в зависимости от сорта. Таким образом, для созревания помидоров обычно требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.Главные причины почему помидоры не краснеютПерепады температуры также влияют на полноценное созревание плодов.Как высокая, так и низкая температура может повлиять на процесс созревания томатов. Помидоры, как правило, лучше всего созревают при стабильно тёплой температуре, обычно в пределах восемнадцати-двадцати девяти градусов.Если температура слишком высокая, например, выше тридцати двух градусов, плоды могут повредиться и не созреть должным образом. С другой стороны, температура ниже десяти-пятнадцати градусов может замедлить процесс созревания и помешать помидорам полностью раскрыть свой вкус и цвет.Помните о том, что всего должно быть в меру, в том числе и удобрений.Помимо стабильной и комфортной температуры, томатам необходим баланс питательных веществ для придания им цвета и правильного созревания. Недостаток таких питательных веществ, как азот и фосфор, может повлиять на процесс созревания, в результате чего плоды пожелтеют и останутся недозрелыми. С другой стороны, избыток удобрений приводит к чрезмерному вегетативному росту томатов, тем самым мешая им полностью раскрыть свой вкус и цвет. В частности, удобрения с высоким содержанием азота могут привести к чрезмерному росту листвы в ущерб плодоношению, развитию окраски и равномерному созреванию.Не стоит забывать и про освещение, поскольку оно играет далеко не последнюю роль.Освещение является решающим фактором для созревания томатов. Помидорам требуется определённое количество солнечного света, чтобы запустить процесс фотосинтеза, в результате которого образуются сахара, необходимые для развития и созревания плодов. Если помидоры не будут получать достаточного количества света, процесс созревания может замедлиться или нарушиться. Как правило, для оптимального созревания плодов требуется не менее шести-восьми часов прямого солнечного света в день. Затенение или недостаточная освещённость замедляют созревание томатов, мешая им полностью раскрыть свой цветовой и вкусовой потенциал.Переизбыток плодов на кусте замедляет их созревание.Количество плодов на томатном кусте может повлиять на процесс созревания, поскольку изобилие и скученность плодов лишает отдельные плоды энергии, замедляя процесс их созревания. Это происходит потому, что для развития и созревания каждого плода растению требуется определённое количество энергии, ресурсов и солнечного света. Если на растении слишком много плодов, ему может быть трудно обеспечить их достаточным количеством питательных веществ, это в свою очередь приводит к образованию более мелких и менее ароматных помидоров, созревание которых занимает больше времени. Следовательно, рекомендуется прореживать часть плодов в начале вегетационного периода, чтобы дать возможность остальным плодам созреть.Чтобы повысить спелость плодов, собирайте их на разных стадиях созревания.Ранний сбор урожая – весьма полезный метод для ускорения процесса созревания томатных плодов. Если помидоры собраны на разных стадиях созревания, например, в оранжевом или красном цвете, они будут продолжать созревать и после того, как их снимут с куста. Это связано с тем, что помидоры продолжают преобразовывать сахара и крахмалы в аромат и цвет даже после того, как их собрали. Если помидоры оставить на корню до полного созревания, они могут перезреть или пострадать от погодных условий, вредителей или болезней ещё до сбора урожая.Удаление лишних побегов и цветоносов поможет сформировавшимся плодам полноценно развиться и созреть.Этот метод заключается в удалении цветоносов и побегов, которые растут между главным стеблем и плодовыми гроздьями, называемыми «присосками». Идея заключается в том, что, удаляя отпрыски, растение может направить больше энергии на развитие уже имеющихся плодов, помогая им быстрее созреть. Однако важно отметить, что чрезмерная обрезка может вызвать стресс у растения, поэтому удаление «усиков» и цветоносов стоит проводить максимально аккуратно и осторожно, соблюдая все правила, в том числе учитывая перепады температуры и освещения.Также для ускорения созревания плодов можно опрыскивать йодовым раствором.Опрыскивание томатов йодом — это метод, который используется для ускорения созревания плодов (как правило, на последних стадиях) и повышения интенсивности их окраски. Считается, что йод способствует расщеплению крахмала на сахара, что, в свою очередь, способствует процессу созревания помидоров. Это может привести к повышению общей интенсивности окраски томатов и ускорению процесса созревания. Важно отметить, что опрыскивание йодом следует проводить с осторожностью, так как чрезмерное использование может привести к нежелательному воздействию на качество и вкус помидоров.Иногда бывает полезно сократить полив.В садоводческих кругах часто упоминают методику уменьшения полива, которая помогает помидорам быстрее покраснеть. Есть некоторые свидетельства того, что уменьшение количества воды, подаваемой растению, ускоряет его рост. Уменьшая количество воды, растение вынуждено использовать свои ресурсы более эффективно, сокращая производительность новых плодов и уделяя больше внимания созреванию существующих. Однако важно отметить, что этот метод следует использовать с осторожностью, так как недостаток воды может вызвать стресс у растения, что приведёт к другим проблемам, таким как плохое завязывание плодов или их растрескивание.Некоторые дачники прибегают к спиртосодержащим инъекциям.Как бы странно это не звучало, но некоторые садоводы частенько прибегают к такому методу. Одним из потенциальных преимуществ использования спиртовых инъекций для обработки томатных плодов является то, что спирт считается естественным осмотическим средством, а это означает, что он может способствовать проникновению воды и богатых питательными веществами жидкостей через клеточные стенки томата, что может способствовать созреванию. Как правило, используется водка, набранная в шприц (на один плод достаточно полмиллилитра). Инъекция делается в плодоножку, к которой крепится уже изрядно побуревший плод. Однако важно отметить, что введение алкоголя или любых других веществ в растение может быть сопряжено с риском, и в настоящее время нет научных доказательств, подтверждающих\опровергающих безопасность или эффективность этого метода.Также для ускорения спелости используются различные химикаты.Иногда для ускорения процесса созревания томатов используется химическая обработка. Газообразный этилен, который является естественным растительным гормоном, способствующим созреванию плодов, часто используется в качестве химической обработки. Его можно наносить на помидоры непосредственно с помощью пульверизатора, поместив спелые плоды рядом (так называемый «климактерический» метод). Также могут быть использованы и другие химические вещества, такие как хлорид калия и хлорид кальция, которые способствуют созреванию плодов, повышая способность растений усваивать воду и питательные вещества.