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Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Фотограф Бобби Нил Адамс всегда считал, что похож на мать нижней частью лица и на отца — верхней частью лица. Он исследовал этот вопрос — чем люди похожи на своих родителей — в фотосессии под названием «Семейное древо». Начав более двадцати лет назад, он использовал аналоговые технологии фотографии, совмещая два портрета, разорванных посередине, и склеивая разные половинки резиновым клеем.

«Эту составную фотографию можно рассматривать как жутковатую карту жизни: на самом деле монтаж из двух разных членов семьи порой принимают за монтаж портретов одного и того же человека на разных этапах жизни», — рассказывает фотограф о своем проекте.

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Бернадетт (47) и Алек (14).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Эми (41) и Одри (4).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Артур (94) и Кэрол (66).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Нэнси (63) и Дороти (87).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Боб (72) и Майк (42).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Грег (46) и Айзек (7).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Хейден (7) и Мэтт (27).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Джон (41) и Рональд (69).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Кэрин (38) и Наталия (10).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Сара (45) и Мэри (79).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Расселл (77) и Грэг (46).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Сара (45) и Изабель (11).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Уолтер (84) и Энди (50).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Уэнди (60) и Лиза (23).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Оливер (4) и Бэт (36).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Майк (42) и Эван (8).

Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Фотограф Бобби Нил Адамс (слева) и его отец Мэк.

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