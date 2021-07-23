Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей

Фотограф Бобби Нил Адамс всегда считал, что похож на мать нижней частью лица и на отца — верхней частью лица. Он исследовал этот вопрос — чем люди похожи на своих родителей — в фотосессии под названием «Семейное древо». Начав более двадцати лет назад, он использовал аналоговые технологии фотографии, совмещая два портрета, разорванных посередине, и склеивая разные половинки резиновым клеем.



«Эту составную фотографию можно рассматривать как жутковатую карту жизни: на самом деле монтаж из двух разных членов семьи порой принимают за монтаж портретов одного и того же человека на разных этапах жизни», — рассказывает фотограф о своем проекте.











Бернадетт (47) и Алек (14).







Эми (41) и Одри (4).







Артур (94) и Кэрол (66).







Нэнси (63) и Дороти (87).







Боб (72) и Майк (42).







Грег (46) и Айзек (7).







Хейден (7) и Мэтт (27).







Джон (41) и Рональд (69).







Кэрин (38) и Наталия (10).







Сара (45) и Мэри (79).







Расселл (77) и Грэг (46).







Сара (45) и Изабель (11).







Уолтер (84) и Энди (50).







Уэнди (60) и Лиза (23).







Оливер (4) и Бэт (36).







Майк (42) и Эван (8).







Фотограф Бобби Нил Адамс (слева) и его отец Мэк.



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