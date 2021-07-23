Фотограф Бобби Нил Адамс всегда считал, что похож на мать нижней частью лица и на отца — верхней частью лица. Он исследовал этот вопрос — чем люди похожи на своих родителей — в фотосессии под названием «Семейное древо». Начав более двадцати лет назад, он использовал аналоговые технологии фотографии, совмещая два портрета, разорванных посередине, и склеивая разные половинки резиновым клеем.
«Эту составную фотографию можно рассматривать как жутковатую карту жизни: на самом деле монтаж из двух разных членов семьи порой принимают за монтаж портретов одного и того же человека на разных этапах жизни», — рассказывает фотограф о своем проекте.
Бернадетт (47) и Алек (14).
Эми (41) и Одри (4).
Артур (94) и Кэрол (66).
Нэнси (63) и Дороти (87).
Боб (72) и Майк (42).
Грег (46) и Айзек (7).
Хейден (7) и Мэтт (27).
Джон (41) и Рональд (69).
Кэрин (38) и Наталия (10).
Сара (45) и Мэри (79).
Расселл (77) и Грэг (46).
Сара (45) и Изабель (11).
Уолтер (84) и Энди (50).
Уэнди (60) и Лиза (23).
Оливер (4) и Бэт (36).
Майк (42) и Эван (8).
Фотограф Бобби Нил Адамс (слева) и его отец Мэк.
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Кровинушка: фотосессия, показывающая, чем мы похожи на родителей
Фотограф Бобби Нил Адамс всегда считал, что похож на мать нижней частью лица и на отца — верхней частью лица. Он исследовал этот вопрос — чем люди похожи на своих родителей — в фотосессии под названием «Семейное древо». Начав более двадцати лет назад, он использовал аналоговые технологии фотографии, совмещая два портрета, разорванных посередине, и склеивая разные половинки резиновым клеем.
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