19 кухонных приспособлений, которые тут же захочется заполучить и себе

Девайсы, которые превратят готовку в забаву.
Желающих придумывать приспособления для упрощения жизни почему-то особенно вдохновляет кухня. Именно для нее создана масса различных приспособлений, которые облегчают участь хозяек. Но несмотря на огромное число уже существующих гаджетов, регулярно на рынке появляются все новые и новые.
1. Удобный дозатор
Дозатор для теста сделает выпечку почти идеальной.
Очень удобная вещь, с помощью которой можно равномерно дозировать тесто, разливая его по формочкам. Руки, стол и другие поверхности при его использовании останутся чистыми, что просто не может не радовать.
2. Универсальная подставка
Держатель для крышек, ложек и не только.
Небольшая по размерам, незамысловатая по форме, но очень удобная в применении подставка может использоваться и как держатель крышки, и как подставка для ложки — теперь на столе точно не будет оставаться следов после готовки.
3. Красивая нарезка теста
Ролик для хозяек, которые пекут пироги.
Интересный и удобный инструмент, которым можно быстро и красиво нарезать тесто. Такой ролик точно придется по вкусу любителям вкусных домашних пирогов.
4. Защитный экран
Чтобы плита была всегда чистой.
Компактный складной экран позволит уберечь плиту и рядом стоящую посуду от брызг масла в процессе готовки.
5. Измельчитель для чеснока
Удобно пользоваться, легко мыть.
Этот забавный пресс станет удачной заменой старой версии инструмента для измельчения чеснока. Пользоваться им легко, да и мыть его гораздо проще.
6. Разделочная доска с «карманом»
А отходы - в карман.
Эта доска отличается от обычной только тем, что у нее имеется специальный «карман». Но это маленькое дополнение делает использование такой разделочной доски намного удобнее. Использовать «кармашек» можно как для складирования отходов в процессе резки, так и для временного хранения нарезанных продуктов.
7. Практичные крышки
Крышки-предохранители.
Красочные крышки необычной формы призваны предотвращать выкипание жидкости из кастрюли и, следовательно, ее вытекания на варочную панель.
8. Доска для сыра
Доска для любителей сыра.
Интересная интерпретация доски, предназначенной для нарезки сыра. Здесь имеется специальной формы нож, которым можно быстро и легко нарезать сыр тонкими слайсами.
9. Мешочки для тостов
Удобная альтернатива тостеру.
Чистить тостер нужно регулярно, но делать это очень неудобно. А если приобрести эти замечательные мешочки, то чистить прибор больше не потребуется — так как они оберегают его от жира и крошек, неизбежно остающиеся после эксплуатации. Кстати, еще одно большое их преимущество в том, что появляется возможность готовить тосты с сыром.
10. Насадка-лейка
Точно не промахнёшься!
Забавная насадка, для комфортного и аккуратного переливания содержимого кастрюли даже в самые маленькие и узкие емкости.
11. Вспомогательный инструмент для нарезки лука
Приспособление для шинковки лука.
Очень удобный и простой в использовании вспомогательный инструмент для измельчения, вечно выскальзывающего из-под пальцев и ножа лука. К тому же, с его помощью можно уберечь руки от возможных травм.
12. Миниатюрный капучинатор
Когда вкусняшки всегда с тобой.
Миниатюрный миксер, работающий на батарейках, позволит быстро и без проблем взбить немного крема для кексов или сливок для кофе.
13. Нарезка сосисок
Таких сосисок вы ещё не видели!
Компактный гаджет для нарезания сосисок по спирали. В итоге — идеальная прожарка и оригинальная подача к столу.
14. Устройство для чистки фруктов
Устройство для чистки цитрусовых.
Цитрусы — это всегда вкусно и еще они часто используются в роли ингредиента, но чистить их проблематично. Компактное приспособление во многом облегчит их чистку и кратно ускорит весь процесс.
15. Крышка-дуршлаг
Крышка с отверстиями.
С такой удобной крышкой можно смело избавляться от дуршлага! С ее помощью можно быстро слить жидкость с кастрюли, не пачкая другую посуду.
16. Терка для сыра
Поклонникам итальянской кухни посвящается.
А этим гаджетом точно нужно обзавестись сторонникам итальянских блюд, ведь там без сыра никуда. Простой в использовании инструмент настругает сыр в считанные секунды и сделает это изящно.
17. Держатель ложки
Ну очень удобный держатель.
Этим тривиальным съемным держателем можно удобно фиксировать ложку или половник на кастрюле или сковороде, чтобы не пачкать другую посуду и стол.
18. Удобный соусник
Соусник, который не проливается.
Миниатюрная емкость с возможностью фиксации на тарелке — незаменимая вещь для тех, кто любит перекусить за пределами кухни перед телевизором.
19. Красивое хранение соли и перца
Очаровательные солонки и перечницы.
Очень симпатичные перечницы и солонки, которые по дизайну напоминают популярные снежные шары — замечательное украшение для современной кухни.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии