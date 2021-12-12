19 кухонных приспособлений, которые тут же захочется заполучить и себе

Девайсы, которые превратят готовку в забаву.

1. Удобный дозатор

Дозатор для теста сделает выпечку почти идеальной.

2. Универсальная подставка

Держатель для крышек, ложек и не только.

3. Красивая нарезка теста

Ролик для хозяек, которые пекут пироги.

4. Защитный экран

Чтобы плита была всегда чистой.

5. Измельчитель для чеснока

Удобно пользоваться, легко мыть.

6. Разделочная доска с «карманом»

А отходы - в карман.

7. Практичные крышки

Крышки-предохранители.

8. Доска для сыра

Доска для любителей сыра.

9. Мешочки для тостов

Удобная альтернатива тостеру.

10. Насадка-лейка

Точно не промахнёшься!

11. Вспомогательный инструмент для нарезки лука

Приспособление для шинковки лука.

12. Миниатюрный капучинатор

Когда вкусняшки всегда с тобой.

13. Нарезка сосисок

Таких сосисок вы ещё не видели!

14. Устройство для чистки фруктов

Устройство для чистки цитрусовых.

15. Крышка-дуршлаг

Крышка с отверстиями.

16. Терка для сыра

Поклонникам итальянской кухни посвящается.

17. Держатель ложки

Ну очень удобный держатель.

18. Удобный соусник

Соусник, который не проливается.

19. Красивое хранение соли и перца

Очаровательные солонки и перечницы.