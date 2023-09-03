Зачем жители Мехико носят с собой муляжи мобильных телефонов

Большинство населения земли видят разбойные нападения и ограбления чаще по телевизору, чем в реальной жизни. Увы, к жителях Мехико это не относится. На улицах столицы Мексики в среднем происходило около 70 ограблений за день. Чаще всего страдали обычные прохожие, но кроме этого также нападали на автобусы, на водителей, застрявших в пробке на дороге или даже ожидающих зеленый свет на светофоре.
Водитель автобуса едет в центр Мехико. Именно на такие автобусы чаще всего совершают нападения в Мексике.
То, что носить на себе драгоценности не стоит, люди поняли сразу. Однако как в современной жизни выходить из дома без бумажника и мобильного телефона? Мексиканцы нашли и тут выход — в местных магазинах стали продавать не только сами телефоны, но и их муляжи. Все это происходит нелегально — продавцы боятся, что если нагрянет полиция и обнаружит партию поддельных мобильников, их обвинят в обмане. «Покупатели знают, что покупают», — говорит Аксель, один из таких продавцов. — «Это на случай ограбления. Их сейчас часто покупают».
Теперь общественный транспорт в одном из районов Мехико сопровождается полицией.
Муляжи телефонов стоят 300-500 мексиканских песо, это примерно 15-25 долларов, и внешне они полностью идентичны знаменитым моделям мобильных телефонов, чаще всего используются Iphone и Samsung Galaxy. У них есть «экран», который показывает стартовый экран, а внутри находится металлическая пластина, чтобы придать муляжу необходимый вес в руке.
Большинство ограблений совершаются на улице, но часто страдают также и пассажиры автобусов.
«Это очень удобная штука на случай ограбления, — говорит Аксель. — Грабители говорят „отдавайте ваши телефоны, всё, что у вас есть“ — и люди понимают, что им нужно быстро всё вытащить и отдать, буквально за секунды. Ну вот они и отдают эти телефоны и часто грабители не замечают подмены».
Полицейский офицер Хосе Осорио дель Анхель стоит дежурит в одном из автобусов, следующих из Истапалапа в центр Мехико.
Понятно, что вручать вооруженному грабителю подделку — это большой риск. Если нападающий поймет, что его хотят обмануть, велик шанс, что тот применит силу или даже выстрелит. Поэтому некоторые мексиканцы предпочитают покупать дешевые, но всё же настоящие телефоны. Так или иначе, иметь теперь по два телефона в сумке для жителей столицы Мексики стало обыденным делом.
Теперь мексиканцы нередко носят с собой по два мобильных телефона, второй из которых или муляж или просто самый дешевый телефон.
Полиция Мехико пока не знает, как решить эту проблему в 20-миллионном городе. Ограбления всегда были проблемой в этом городе, но чем дороже стали мобильные телефоны, тем чаще стали происходить ограбления — только за два предыдущих года нападений стало на 22% больше.
Люди на остановке автобуса в районе Истапалапа, в котором с мая 2019 началась новая программа по защите жителей от ограбления.
Последняя попытка как-то разрешить эту ситуацию, была предпринята в начале этого мая — в одном из самых густонаселенных районов города Истапалапа автобусы теперь ездят в сопровождении полицейского. Обычно один вооруженный полицейский находится в конце салона на случай, если грабитель захочет отнять кошельки и мобильники пассажиров. Насколько это эффективное решение покажет только время.
Полицейский Хосе Осорио дель Анхель стоит в глубине автобуса.
Если охрана автобусов возымеет эффект, скорее всего, так же поступят и в остальных районах 20-миллионного города.
Мексиканцы научились приспосабливаться к частым ограблениям и теперь носят по два телефона в сумке.
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