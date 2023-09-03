Зачем жители Мехико носят с собой муляжи мобильных телефонов

Водитель автобуса едет в центр Мехико. Именно на такие автобусы чаще всего совершают нападения в Мексике.

Теперь общественный транспорт в одном из районов Мехико сопровождается полицией.

Большинство ограблений совершаются на улице, но часто страдают также и пассажиры автобусов.

Полицейский офицер Хосе Осорио дель Анхель стоит дежурит в одном из автобусов, следующих из Истапалапа в центр Мехико.

Теперь мексиканцы нередко носят с собой по два мобильных телефона, второй из которых или муляж или просто самый дешевый телефон.

Люди на остановке автобуса в районе Истапалапа, в котором с мая 2019 началась новая программа по защите жителей от ограбления.

Полицейский Хосе Осорио дель Анхель стоит в глубине автобуса.

Если охрана автобусов возымеет эффект, скорее всего, так же поступят и в остальных районах 20-миллионного города.

Мексиканцы научились приспосабливаться к частым ограблениям и теперь носят по два телефона в сумке .