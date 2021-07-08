Очень просто и быстро: крутая дачная мебель из ящиков и паллет

Если приложить некоторые усилия, то из паллет и деревянных ящиков можно сделать не убиваемую мебель для участка. По факту она будет не только практичной, но и симпатичной. При желании обустроить можно даже полноценную зону отдыха, времени это много не займет и карман не оттянет.

Количество паллет напрямую зависит от размеров уголка для отдыха. Для сооружения диванчиков лучше брать поддоны одинакового размера.

Высоту диванчиков можно задать самостоятельно, просто уложив паллеты в несколько ярусов. Для более прочной фиксации дополнительно вгоняем длинные шурупы в местах стыков.

Для создания спинки один из поддонов придется распилить вдоль. Аналогично поступаем и для формирования подлокотников, но на основе в этом случае оставляем уже не 3 доски, а всего одну.

Задав форму будущей садовой мебели отшлифовываем доски, чтобы в будущем обойтись без заноз. Используем круглую насадку для дрели, чтобы сделать подлокотники более функциональными.

Получившиеся ложементы выполняют функцию подстаканников. Чтобы углы не пустовали собираем из ящиков или паллетов тумбу. Сидушки и спинки дополняем мягкими матрасами.

Дополнив мебель прочными колесиками, можно сделать ее более мобильной. При необходимости мебель можно будет с легкостью переместить в любое место или просто убрать на зиму с улицы.

Улучшить характеристики, а заодно и облагородить внешний вид можно, воспользовавшись паяльной лампой. Благодаря такой обработке срок эксплуатации деревянной мебели увеличится. Можно пойти еще дальше и покрыть поверхность лаком.